Ben Affleck y Jennifer Lopez rebajaron 8 millones de dólares el precio de su mansión en Beverly Hills

El actor que estuvo a punto de robarle el protagónico a Leonardo DiCaprio en ‘Titanic’: “La audición fue muy buena” A pesar de que salió del set entre aplausos y cumplidos, este actor no pudo competir con el carisma de DiCaprio

The Who anuncia su retiro de los escenarios tras 60 años: “El show está por terminar” La legendaria banda británica saldrá en una última gira titulada “The Song Is Over”