La lucha interna de Bella Ramsey, la protagonista de “The Last of Us”: estuvo meses sin salir de su casa por miedo a vomitar

Bella Ramsey reveló cómo la emetofobia impactó su vida y carrera artística en “The Louis Theroux Podcast” (Rodin Eckenroth/WireImage)

Bella Ramsey, la actriz británica conocida por su papel en The Last of Us, compartió una parte de su vida profundamente personal y, en muchos aspectos, angustiante. En una reciente entrevista en The Louis Theroux Podcast (publicada el 6 de mayo de 2025), Ramsey se sinceró sobre cómo la emetofobia, el miedo irracional a vomitar, condicionó su vida y carrera. Este miedo no es solo una molestia ocasional, sino una fobia que la mantuvo recluida, aislada y, en algunos momentos, al borde del desespero, según publicó Far Out.

Un miedo que domina la vida cotidiana

Para Ramsey, la emetofobia no se limita a evitar situaciones donde podría verse en contacto con personas enfermas o el miedo a vomitar en público. Según relató, su miedo abarca incluso situaciones cotidianas como el simple hecho de haber estado cerca de alguien con norovirus. El pavor a los gérmenes y enfermedades la llevaba a un estado de alerta constante, vigilando cada uno de sus movimientos durante semanas después de haber estado en contacto con personas enfermas.

En su infancia, el miedo llegó a ser tan invasivo que le impidió salir de su casa durante meses. A los 13 años, la joven actriz se enfrentó a un periodo de aislamiento absoluto en su hogar en Leicestershire. “Salías y veías gérmenes, enfermedades por todas partes. Aterrador”, recuerda. Para ella, el mundo exterior se convirtió en un lugar de peligro, donde cualquier elemento visible o invisible representaba una amenaza directa a su bienestar.

Pensamientos oscuros: “preferiría morir antes que vomitar”

“Preferiría morir antes que vomitar”, confesó Bella Ramsey sobre la severidad de su emetofobia (REUTERS/Aude Guerrucci)

El nivel de intensidad del miedo fue tal que, en uno de los momentos más oscuros de su vida, Ramsey llegó a pensar que “preferiría morir antes que vomitar”. La gravedad de su emetofobia la empujó a experimentar pensamientos profundamente perturbadores, con una sensación de angustia que superaba cualquier preocupación cotidiana. En su relato, la actriz describe cómo este miedo irracional limitaba su vida social, distorsionando su percepción de seguridad y bienestar.

Sin embargo, uno de los giros más importantes en su vida llegó con el diagnóstico de autismo. Aunque la emetofobia no es exclusiva de las personas dentro del espectro autista, el conocimiento sobre su condición le permitió a Ramsey entender sus propios miedos desde una nueva perspectiva. “No todas las personas con autismo o dentro del espectro autista tienen emetofobia, pero cuando recibí ese diagnóstico, gran parte de mi vida y gran parte de mi experiencia de crecimiento cobraron sentido”, compartió en la entrevista.

El diagnóstico arrojó luz sobre las causas de su ansiedad, proporcionando un marco para trabajar en su aceptación personal. Para Ramsey, comprender que su cerebro funcionaba de manera diferente le permitió reconciliarse con sus miedos y encontrar una forma de gestionarlos en lugar de ser dominada por ellos. “El diagnóstico fue revelador, porque empecé a entender quién era realmente”, expresó.

Aceptación y proceso de sanación

La protagonista de “The Last of Us” comparte cómo aceptar su diagnóstico de autismo transformó su percepción personal

A medida que pasaron los años, Ramsey comenzó a aceptar que sus miedos eran parte de ella, pero no la definían por completo. Aceptar su diagnóstico de autismo fue un paso crucial para comprender mejor su forma de vivir y percibir el mundo. La actriz encontró en este proceso de autocomprensión una clave para avanzar, reconociendo que su lucha con la emetofobia no era una debilidad, sino una característica más de su personalidad que requería cuidado y atención.

Esta aceptación también le permitió fortalecer su bienestar emocional y profesional. “Hoy, comparto mi historia para que sepan que no están solos”. Aunque la emetofobia continúa siendo una barrera en muchos aspectos de su vida, especialmente en su carrera, el hecho de poder comprenderla y ponerle un nombre la hizo menos intimidante.

La influencia en su carrera

El miedo a vomitar y las dificultades emocionales asociadas a eso también tuvieron un impacto en su carrera. La actriz explicó cómo en su juventud, esta fobia la llevó a perder oportunidades o a sentir que no podía participar en actividades que otros consideraban rutinarias. “La ansiedad me alejaba de mis sueños, pero también me empujaba a buscar equilibrio emocional”, confesó.

Bella Ramsey desafía el estigma alrededor de las fobias y la salud mental en la industria del entretenimiento (REUTERS/Mario Anzuoni)

Pero, como la mayoría de las personas que enfrentan fobias intensas, la resiliencia fue una fuerza clave en su vida. Reconocer que su miedo es solo una parte de su identidad y que no la define fue un paso fundamental para retomar el control de su vida. En la actualidad, Ramsey se muestra más decidida a no dejar que este miedo limite su futuro.

Romper el estigma

La historia de Bella Ramsey es una reflexión sobre los límites de las fobias, y una lección de aceptación personal y fortaleza. Su proceso de sanación no fue rápido ni fácil, pero al compartir su lucha, la actriz comenzó a desafiar el estigma que rodea las fobias y la salud mental en la industria del entretenimiento. “El apoyo que recibí me confirmó algo: compartir vulnerabilidades es un acto de fuerza, no de debilidad”.

En definitiva, Ramsey demuestra que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, puede convertirse en una poderosa herramienta de sanación y conexión.