El autobús de la excursión llegó a nuestro destino junto al lago cuando ya era de noche. Mientras contábamos las estrellas, le confesé que mi exnovio era paciente y dedicado pero no podía entender mi excéntrico lenguaje del amor, en el que gestos como no tomarlo de la mano significaban: "No me he desinfectado las manos así que aún no es seguro tocarte", y cómo hacía muecas adoloridas cuando me decía que era perfecta y yo respondía: "No sé si soy suficiente como para que me ames".