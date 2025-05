“Diario de una pasión”: James Marsden reveló con quién debió quedarse realmente Allie Hamilto

James Marsden tomó partido por uno de los galanes de "Diario de una pasión". (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni. Escena de "Diario de una pasión")

Desde que Diario de una pasión se estrenó en 2004 y Allie Hamilton eligió a Noah Calhoun en lugar del apuesto y adinerado Lon Hammond Jr., los fanáticos no han dejado de debatir si tomó la decisión correcta.

Cabe recordar que Lon era un abogado exitoso proveniente de una distinguida familia del sur y estaba comprometido con Allie (interpretada por Rachel McAdams).

Sin embargo, ella terminó con Noah (Ryan Gosling), el apasionado joven de orígenes humildes con quien compartía un amor visceral y turbulento.

En “Diario de una pasión” Allie Hamilto elige a Noah Calhoun en lugar de Lon Hammond Jr. (Escena de “Diario de una pasión”)

Basada en la novela homónima de Nicholas Sparks publicada en 1996, la historia ha generado desde entonces una división entre los fanáticos de Lon y los defensores de Noah, que aún discuten sobre cuál era el verdadero amor de Allie.

En una entrevista con la revista PEOPLE, James Marsden —quien interpretó al encantador Lon— ofreció su visión sobre el polémico triángulo amoroso.

“Es curioso. Muchas personas se me acercan y me dicen muy amablemente: ‘[Lon] lo tenía todo: era rico, trataba bien a Allie, la respetaba… era una relación saludable. En cambio, [la de Allie y Noah] era tóxica’. Y aunque entiendo ese punto, el amor es el amor”, declaró.

Además, el actor también reconoció la química innegable entre los protagonistas y por ello no cuestiona el final de la cinta.

James Marsden reconoció que había una gran química entre los personajes de Ryan Gosling y Rachel Adams. (Créditos: HBO Max)

“La dinámica entre Allie y Noah era poderosa. Y sí, creo que ella debía terminar con Noah. Ese tipo de amor, aunque sea intenso y hasta conflictivo, puede ser el indicado”, aseveró.

Aun así, Marsden dejó claro que su personaje en realidad no era una mala persona y seguramente encontró a la mujer ideal para él.

“Lon no es un mal tipo, es un gran tipo. Estoy seguro de que, en algún universo ficticio, ha encontrado su final feliz con otra mujer que lo hace muy feliz”, bromeó.

James Marsden piensa que su personaje encontró a la mujer indicada. (Escena de “Diario de una pasión”)

A pesar del éxito en pantalla, el proceso de filmación no fue siempre sencillo. Aunque Ryan Gosling y Rachel McAdams mantuvieron una relación sentimental después del rodaje, el director Nick Cassavetes confesó que durante la grabación tuvieron algunos roces y dificultades para trabajar juntos.

“No se llevaban bien en el set. De verdad que no. Ryan vino a mí, y había 150 personas en una gran escena, y me dijo: ‘Nick, ven aquí’. Estaba haciendo una escena con Rachel y me preguntó: ‘¿Podrías sacarla de aquí y traer a otra actriz para que lea conmigo fuera de cámara?’”, relató.

En declaraciones pasadas a GQ, Gosling dijo sobre el filme que estaba agradecido de haber sido parte porque así pudo tener un romance con la actriz

Ryan Gosling y Rachel McAdams comenzaron una relación después de protagonizar "Diario de una pasión". (Photo by J. Vespa/WireImage)

“Dios bendiga a Diario de una pasión. Me presentó a uno de los grandes amores de mi vida. Pero la gente nos hace un flaco favor a Rachel y a mí al asumir que nos parecíamos en algo a los personajes de esa película. La historia de amor entre Rachel y yo es muchísimo más romántica que eso”.

Ryan Gosling fue elegido para “Diario de una pasión” por no tener “cualidades naturales de galán”

Ryan Gosling aseguró que sus primeros papeles protagónicos llegaron precisamente porque no encajaba con el molde clásico del galán de Hollywood. En una entrevista con GQ de 2024, el actor canadiense de 42 años recordó cómo fue elegido por el director Nick Cassavetes para protagonizar Diario de una pasión.

“El director me dijo sin rodeos: ‘El hecho de que no tengas cualidades naturales de galán es exactamente por lo que quiero que seas mi protagonista’”, reveló.

Ryan Gosling fue elegido para "Diario de una pasión" por no encajar en los estereotipos de un galán. (EFE/EPA/Caroline Brehman)

Pero, Diario de una pasión no fue la primera vez que un director apostó por Gosling justamente por no parecer el típico protagonista. En The Believer (2001), donde interpretó a un joven judío que se convierte en neonazi, el director Henry Bean también lo eligió por esa razón.

“El hecho de que no encajara del todo fue exactamente lo que le hizo pensar que sí encajaba”, explicó el actor.