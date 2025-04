Priscilla Pointer, actriz de “Carrie”, murió a los 100 años

La muerte de Priscilla Pointer fue confirmada por su hijo David Irving (Escena de “Carrie”)

La actriz Priscilla Pointer, recordada por interpretar a la madre de su hija en la vida real, Amy Irving, en la película Carrie (1976), falleció este lunes 28 de abril a los 100 años en Ridgefield, Connecticut.

La noticia fue confirmada por su hijo, el profesor de la Universidad del Sur de California (USC), David K. Irving, a la revista Variety.

Cabe destacar que la artista no solo interpretó a la madre de Amy Irving en Carrie, ya que apareció con su hija en otras seis películas como The Fury (1978), Honeysuckle Rose (1980), Micki + Maude (1984), Rumpelstiltskin (1987), A Show of Force (1990) y Traffic (2000).

Incluso, en una entrevista con la revista Glide Magazine, Amy Irving recordó cómo su madre estuvo presente durante momentos clave de su carrera.

Después de "Carrie", Priscilla Pointer y Amy Irving grabaron juntas otras seis películas. (Créditos: Escena de "Carrie")

Por ejemplo, cuando recibió la oferta para participar en Honeysuckle Rose durante el funeral de su padre. Sin embargo, dudó en aceptar la propuesta.

“Parte de hacer Carrie fue poder decir que trabajé con mi madre, la primera de seis películas que hicimos juntas. Además, hablo mucho de ella con Honeysuckle Rose porque me ofrecieron Honeysuckle Rose en el funeral de mi padre y no quería ir porque no quería dejar a mi madre, y fue entonces cuando me dijeron: ‘¡Pues tráela y podrá interpretar a la esposa de Slim Pickens!´. Y eso fue lo que hizo", contó.

Por si fuera poco, Amy Irving escribió un mensaje para su madre en su cuenta de Instagram para despedirse de ella.

“Priscilla Pointer, aclamada actriz de cine y televisión, y madre de David, Katie y Amy Irving, murió pacíficamente mientras dormía a la edad de 100 años, con suerte para huir con sus 2 adorables maridos y sus muchos perros. Definitivamente la extrañaremos”, escribió.

Amy Irving escribió un mensaje de despedida para su madre. (Instagram/Amy Irving)

De hecho, la estrella de Hollywood interpretó a otras madres famosas del cine durante los años 70 y 80, como la de Diane Keaton en Looking for Mr. Goodbar, la de Kyle MacLachlan en Blue Velvet y la de Sean Penn en The Falcon and the Snowman.

Adicionalmente, protagonizó la telenovela de CBS Dallas como la madre del personaje de Victoria Principal.

Su versatilidad la llevó a actuar en producciones de culto como A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors, Twilight Zone: The Movie, y en populares series de televisión como ER, Judging Amy, St. Elsewhere, McCloud y N.Y.P.D.

También participó en tres películas dirigidas por su hijo David Irving, incluyendo la versión musical de Rumpelstiltskin (1987), Good-bye, Cruel World y C.H.U.D. II: Bud the C.H.U.D.

Priscilla Pointer participó en otras cintas de terror como "A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors" (Escena de "A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors")

¿Quién es Priscilla Pointer?

Priscilla Pointer nació en Nueva York el 18 de mayo de 1924. Antes de su incursión en el cine y la televisión, la celebridad se formó como actriz teatral en Nueva York y participó en giras de obras icónicas como A Streetcar Named Desire, The Caucasian Chalk Circle y Yerma.

Durante su época en Broadway, muchas veces estuvo bajo la dirección de su esposo, el también director Jules Irving, a quien conoció en Europa durante una producción militar de Brother Rat.

Junto a Irving, fundó el San Francisco Actor’s Workshop en colaboración con con Herbert Blau y Beatrice Manley, una compañía que fue absorbida posteriormente por el teatro Vivian Beaumont de Nueva York.

Ambos artistas estuvieron casados desde 1947 hasta la muerte de él en 1979. La actriz tuvo un segundo matrimonio con Robert Symonds, desde 1981 hasta su fallecimiento en el 2007.

Priscilla Pointer conoció a Jules Irving durante una obra de teatro. (Instagram/ Amy Irving)

Priscilla Pointer deja un legado de interpretaciones memorables y una familia profundamente ligada a las artes escénicas. Le sobreviven sus tres hijos Katie Irving, el director David Irving y la actriz Amy Irving.