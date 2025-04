A sus 57 años, Nicole Kidman irradia sensualidad en un video que dejó sin aliento a sus fans

La actriz presume su figura durante sus vacaciones en Francia

Nicole Kidman encendió las redes sociales con un video publicado en su cuenta de Instagram este lunes 28 de abril, en el que irradia sensualidad y frescura durante su estancia en la costa francesa. Con 57 años recién cumplidos, la ganadora del Oscar demuestra una vez más que su magnetismo frente a cámara sigue intacto.

En el clip, que rápidamente se volvió viral, se la ve bailando en un balcón con vista al océano, con el viento agitando su cabello casi platinado mientras posa con coquetería y se deja llevar por la música.

Lo que más llamó la atención fue el atrevido atuendo que vestía mientras disfrutaba la brisa marina: un body negro ceñido al cuerpo, de manga larga, con escote profundo que dejaba entrever un colgante dorado sobre su pecho. Como la actriz no usaba pantalones, completó el look con medias negras traslúcidas, un conjunto que resaltó su figura esbelta.

El video publicado en Instagram causó impacto al estar musicalizado con una provocadora canción de Lorde sobre fiestas y drogas (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Mucho amor desde Francia 💋”, escribió la protagonista de Big Little Lies en la descripción de su post, el cual musicalizó con "What Was That", el nuevo tema de la cantante neozelandesa Lorde. El track que fue estrenado el pasado viernes contiene múltiples referencias al consumo de sustancias y a la confusión tras una ruptura amorosa.

Los seguidores de Kidman celebraron su osada publicación en conjunto con su elección musical. “Las chicas sexys escuchan a Lorde”, escribió un usuario.

La apretada agenda de Nicole Kidman

Indudablemente, la productora y actriz es una de las celebridades más ocupadas de la industria. Recientemente culminó la promoción de Holland, su más reciente película, que presentó en Nashville y en el festival SXSW 2025.

Por otro lado, en mayo se estrena en Estados Unidos la esperada segunda temporada de Nine Perfect Strangers, en la que Kidman retoma su papel como Masha, la misteriosa directora de un exclusivo resort de bienestar.

La serie, inspirada en la novela de Liane Moriarty, regresa con nuevos episodios este mayo (Créditos: Hulu)

Para esta nueva entrega, la actriz abandonó su característica melena rojiza para lucir un corte bob rubio hielo que, sumado a su mirada intensa y tez porcelana, la volvió casi irreconocible.

La serie, basada en la novela homónima de Liane Moriarty (autora también de Big Little Lies), explora las complejidades psicológicas de un grupo de huéspedes que buscan relajación en Tranquillum House, un retiro poco convencional donde los métodos de tratamiento son tan misteriosos como su anfitriona.

Un homenaje en Cannes

Además de su regreso a la televisión, Nicole Kidman será homenajeada en la próxima edición del Festival de Cannes, donde recibirá el prestigioso Women in Motion Award, otorgado por el grupo Kering en colaboración con el festival. El reconocimiento, que celebra la contribución de las mujeres en el arte y la cultura, será otorgado en una edición especial por el décimo aniversario del programa.

“Es un verdadero honor recibir este premio de François, Thierry, Iris, mis amigos del Grupo Kering, así como del Festival de Cannes,” declaró Kidman en un comunicado reproducido por Variety. “Estoy orgullosa de unirme a esta lista de mujeres extraordinarias que han recibido este honor antes que yo, artistas y pioneras a las que admiro profundamente”.

Desde su productora Blossom Films, Nicole impulsa relatos femeninos y apoya a directoras emergentes (REUTERS/Daniel Cole)

Por su parte, el CEO de Kering también dedicó unas palabras a la aclamada celebridad. “A través de sus estándares artísticos, sus elecciones comprometidas y su acción concreta para cambiar la representación en el cine, Nicole ilustra lo que Women In Motion ha defendido durante una década”.

El homenaje tendrá lugar durante una cena de gala en Cannes, a la que asistirán cineastas, miembros del jurado y ejecutivos de la industria. La actriz australiana ya había sido reconocida en la edición de 2017 del festival con el 70th Anniversary Prize.

“Cuando una gran actriz trabaja con casi veinte directoras en pocos años, demuestra al mundo cuán vibrante y vivo es el talento de las mujeres en el cine”, destacó Iris Knobloch, presidenta del festival.

En efecto, desde 2017 Kidman ha cumplido —y superado— su promesa de filmar con una directora cada 18 meses. Su productora, Blossom Films, fundada en 2010, se ha convertido en una plataforma clave para historias de perspectiva femenina.

Fuera de la pantalla, también ha sido una figura destacada en la defensa de derechos humanos, trabajando como embajadora de buena voluntad para UNICEF y ONU Mujeres desde hace décadas.