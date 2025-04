Qué pasó con Jane Kaczmarek tras el final de “Malcolm in the Middle”

Jane Kaczmarek sigue siendo recordada por su papel de Lois en "Malcolm in the Middle" casi dos décadas después del final de la serie (Disney)

“¿Te parece que somos ricos?“. Por esta y más icónicas frases la actuación de Jane Kaczmarek en Malcolm in the Middle continúa siendo recordada por espectadores en todo el mundo.

La serie de comedia se transmitió entre 2000 y 2006, y se centró en una familia disfuncional de clase trabajadora que vivía en los suburbios en Estados Unidos.

Cuando se menciona la sit comedy, el nombre que normalmente es destacado por los medios de comunicación es el de Bryan Cranston, cuya carrera cambió por completo tras aceptar protagonizar Breaking Bad (que se comenzó a filmar poco después de Malcolm).

Sin embargo, el papel de Kaczmarek como Lois, la madre de los cuatro niños, también dejó una huella importante en todos lo que crecieron viendo las locuras de esta querida familia.

Su personaje Lois conquistó al público con gritos, disciplina férrea y una devoción inquebrantable por su familia disfuncional (Disney)

El personaje sacaba más de una carcajada por sus reacciones propias de una madre exigente, protectora y, sobre todo, decidida a hacer lo que ella cree que es mejor para su familia.

Así es como Lois, pese a las constantes peleas con sus hijos varones, se ganó los corazones de la audiencia.

Ciertamente, su carácter duro y su forma de estallar con gritos cada vez que se enojaba regaló a Malcolm in the Middle algunas de sus mejores escenas a lo largo de su transmisión.

A diferencia de Cranston, quien encarnó a Hal, la actriz tuvo un trayecto menos ruidoso por la industria televisiva y del cine tras el final del programa.

Aunque no ganó un Emmy, Jane Kaczmarek fue reconocida por su interpretación con dos TCA Awards y un Satellite Award (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la década de los 80 y 90, trabajó en algunas películas con roles menores. Y desde 2015 hasta 2018, apareció en cuatro producciones: El constructor de botes, junto a Christopher Lloyd; el film de terror The Wolves at the Door; la comedia de acción CHiPs: patrulla motorizada recargada; y 6 Balloons, un largometraje dramático de Netflix.

En cuanto su vigencia en la pantalla chica, Jane Kaczmarek prestó su voz en más de una ocasión para Los Simpson y fue parte de la única temporada de la comedia Help Me Help You (2006), también protagonizada por Charlie Finn y Ted Danson.

Además, tuvo un rol principal en el drama de dos temporadas Raising the Bar (2008); trabajó en la sit comedy Playing House (2014-2017); y protagonizó Us & Them (2018) junto a Jason Ritter y Alexis Bledel.

Su rol más reciente en la televisión fue para la serie de horror y fantasía The Changeling, que se estrenó en 2023 a través de la plataforma Apple TV+.

Jane Kaczmarek participó en la comedia "Playing House" entre 2014 y 2017, donde interpretó un papel recurrente (Imdb)

¿Por qué Jane Kaczmarek se alejó de las sitcoms?

En su carrera actoral, Kaczmarek ha sido nominada a múltiples premiaciones como los Emmy, Globos de Oro, SAG, entre otros. El reconocimiento se debió específicamente a su papel de Lois en Malcolm in the Middle.

Aunque no se llevó una estatuilla en las mencionadas galas, ha sido destacada con dos TCA Awards y un Satellite Award.

Si bien su alejamiento de la TV fue notorio, ella aclaró que no estaba abandonando la actuación. “He dicho adiós a mis días de sitcom”, dijo en 2017 durante una entrevista con el portal Broadway World en referencia a su nuevo enfoque en el teatro.

No obstante, no descartó desaparecer por completo: “Si hay algo interesante en televisión que aparezca en unos pocos episodios, lo haría. Pero nunca volvería a hacer una serie de televisión”.

El motivo detrás de su decisión se debía a la relación con sus hijos. “Me encanta ser madre”, afirmó al citado medio y agregó que su rutina como actriz de televisión no era compatible con esa faceta personal.

“Me encanta estar aquí cuando vuelven a casa después del colegio. Me encanta estar aquí por la mañana cuando se despiertan. El tiempo de rodaje es mucho y suele ser fuera de la ciudad”, sostuvo.

La actriz se alejó de las sitcoms para priorizar la maternidad y dedicarse al teatro, sin abandonar del todo la actuación (Instagram/@jane.kaczmarek.oficial)

La estrella estuvo casada con el actor Bradley Whitford (El ala oeste de la Casa Blanca, El cuento de la criada) entre 1992 y 2009. El proceso de divorcio concluyó en el año 2010, con los dos artistas tomando caminos separados.

La pareja tuvo tres hijos y residió durante ese tiempo en su residencia en Los Ángeles. Ambos crearon juntos la fundación Clothes off our Back, dedicada a reunir fondos para niños a través de ropa y accesorios exclusivos para celebridades.

Cabe destacar que, en 2004, Jane Kaczmarek atravesó una situación de salud complicada luego de recibir una cirugía de cadera por un diagnóstico de artritis crónica.

De hecho, cuando estuvo nominada al Emmy posterior a este evento, la actriz lo tomó con humor y promocionó su campaña por el premio con una fotografía de rayos-X de su nueva cadera.

“La primera nominada al Emmy con una cadera artificial (excepto por Anthony LaPaglia”, señaló para un anuncio en su momento, según la prensa estadounidense.

Estuvo casada con el actor Bradley Whitford durante 17 años, con quien tuvo tres hijos y cofundó una organización benéfica para niños (REUTERS/Daniel Cole)

El regreso de “Malcolm in the Middle” tras casi 20 años

Desde hace varios años, el reparto principal de Malcolm in the Middle tanteó la posibilidad de regresar con más historias sobre la recordada familia de la televisión.

En 2024, Jane Kaczmarek fue invitada a una convención en París y fue entrevistada por el canal de YouTube Malcolm France. Durante la conversación, agradeció aún ser reconocida como Lois después de tanto tiempo.

“Malcolm fue una parte muy importante de mi vida, por siete años”, expresó. “Estaba embarazada de mi hijo George cuando hicimos la primera temporada y luego estuve embarazada con mi hija Mary Louisa en 2002, en la tercera temporada”.

En dicha conversación, también abordó la ausencia en el ojo público de Erik Per Sullivan, el actor infantil que hizo de Dewey, durante la última década. “Está muy bien”, detalló Kaczmarek. “Empezó con 7 años y terminó la serie con 14″.

Sin embargo, según contó la actriz, “él no estaba interesado para nada en la actuación”. Per Sullivan asiste actualmente a una prestigiosa universidad en EE. UU., y su tesis de grado es acerca de la literatura victoriana y Charles Dickens.

Jane Kaczmarek compartió que su excompañero Erik Per Sullivan abandonó la actuación y ahora estudia literatura victoriana (Disney)

Recientemente, se dio a conocer que Dewey sería reemplazado por otro actor en el revival de Malcolm in the Middle, que ya comenzó su rodaje apenas hace unos días.

La serie será apenas de cuatro episodios, una corta duración que se adapta muy bien al estilo de vida de Jane Kaczmarek.

Después de varios años, ella se reunió con Bryan Cranston, su esposo en la ficción, y su prodigioso hijo, interpretado por Frankie Muniz. Este último compartió el primer vistazo del reencuentro en sus redes sociales.

“Siempre es bueno tener a mamá y papá cerca”, escribió en la leyenda de la fotografía publicada en su perfil de X (antes Twitter).

Frankie Muniz compartió una foto del reencuentro con Bryan Cranston y Jane Kaczmarek en el set del revival de "Malcolm in the Middle" (X/@frankiemuniz)

El retorno de Malcolm in the Middle a las pantallas se podrá ver próximamente a través de Disney+.