“Mi nariz se volvió negra tras una cirugía plástica”: El terrible relato de una actriz china que anhelaba ser más bella

La rinoplastía, que buscaba mejorar su apariencia, terminó provocándole una necrosis en la punta de la nariz (Créditos: Sina Weibo)

Gao Liu, una joven actriz y cantante china con una prometedora carrera en la industria del entretenimiento, pasó de ser una estrella en ascenso a convertirse en símbolo de los riesgos de la cirugía plástica en China.

Ella deseaba mejorar su imagen frente a las cámaras, pero la rinoplastía a la que se sometió salió terriblemente mal.

Conocida por su participación en varias películas y series de televisión, Gao Liu desapareció repentinamente del ojo público durante varios meses en 2020.

En febrero de 2021, la actriz decidió romper el silencio y publicó en la red social Sina Weibo imágenes de su nariz visiblemente dañada, acompañadas de un desgarrador testimonio.

Su deseo de afinar su imagen para la cámara la llevó a una clínica en Guangzhou donde sufrió graves consecuencias médicas (Créditos: Sina Weibo)

“El procedimiento completo duró cuatro horas. Pensé que en esas cuatro horas me volvería más hermosa”, escribió. “No esperaba que esas cuatro horas fueran el comienzo de una pesadilla”.

La intervención tuvo lugar en octubre de 2020 en una clínica de cirugía estética en Guangzhou, a la que Gao llegó por recomendación de su círculo cercano.

“Nunca pensé en hacerme la nariz, pero una amiga mía se la hizo y quedó muy bien, así que me sentí tentada”, confesó en una entrevista posterior a Today Online. Agregó que deseaba verse mejor en pantalla, ya que “cuando la gente me ve en persona, piensa que soy delgada y bastante guapa, pero en la cámara me ven gordita y con la cara muy redonda”.

Apenas días después del procedimiento, Gao comenzó a experimentar irritación, hormigueo y múltiples infecciones. Su nariz se volvió progresivamente más oscura hasta que, finalmente, la piel en la punta murió.

La artista compartió públicamente su historia y fotos de su rostro dañado, lo que generó un gran revuelo en las redes sociales chinas (Créditos: Sina Weibo)

“La piel en la punta de mi nariz… se volvió cada vez más oscura, y mi nariz se volvió necrótica”, escribió en Weibo cuando decidió exponer su caso. El aspecto de su rostro la llevó a pensar en el suicidio, tuvo que ser hospitalizada por dos meses, y perdió alrededor de 400,000 yuanes en ingresos laborales.

Tras la denuncia pública, la Comisión Municipal de Salud de Guangzhou investigó el caso y determinó que el médico responsable, He Ming, no tenía la acreditación necesaria para realizar procedimientos de cirugía plástica de manera independiente.

Fue suspendido por seis meses y la clínica, llamada She’s Times, fue multada con 49,000 yuanes de acuerdo con el medio Global Times. Sin embargo, muchos usuarios en redes sociales consideraron que la sanción era insuficiente para disuadir futuras negligencias médicas.

Durante su recuperación, atravesó una profunda depresión e incluso pensamientos suicidas, según relató en entrevistas (Créditos: Sina Weibo)

¿Qué pasó con Gao Liu y su caso en 2025?

El caso de Gao Liu puso de relieve la rápida expansión del negocio de la cirugía estética en China, una industria que ha crecido exponencialmente en los últimos 20 años. Según BBC, cada año se realizan 20 millones de procedimientos cosméticos en el país, y el 80% de los pacientes son mujeres jóvenes, con una edad promedio de 25 años.

Aplicaciones móviles como SoYoung o GengMei alimentan esta demanda, promoviendo intervenciones basadas en algoritmos que “diagnostican imperfecciones” en el rostro.

No obstante, esta fiebre estética ha provocado un aumento alarmante de clínicas no autorizadas y médicos sin formación adecuada. En 2019, se estimó que más de 80,000 clínicas operaban sin licencia en China, y cerca de 100,000 practicantes carecían de las credenciales necesarias.

A pesar de las medidas disciplinarias iniciales, una investigación de BBC Eye reveló este año que el cirujano He Ming volvió a trabajar poco después de la sanción. El medio descubrió que semanas antes de la disolución oficial de She’s Times, una nueva clínica llamada Qingya solicitó registro en la misma dirección.

Gao Liu se ha sometido a múltiples cirugías reconstructivas, y aunque ha mejorado, todavía lidia con secuelas físicas y emocionales (Créditos: Sina Weibo)

La nueva clínica conserva al menos parte del personal original, incluyendo al propio Dr. He, y ya ha abierto 30 sucursales en el país. Según la BBC, He Ming obtuvo su licencia oficial en abril de 2024, a pesar de que legalmente estaba impedido de ello hasta 2026.

En la actualidad, cuatro años y dos cirugías reconstructivas después, Gao Liu ha logrado una recuperación parcial. Luego de que varios especialistas le dijeran que el daño era irreparable, encontró algunos doctores que le dieron esperanza.

“Me dijeron que podría recuperar entre el 70 y el 80 por ciento [de la funcionalidad y apariencia de la nariz], pero tomará uno o dos años”, explicó en una entrevista en 2021.

Desde entonces ha seguido un tratamiento con láser y aún usa mascarilla en público con frecuencia. A pesar de que su nariz sigue siendo asimétrica por el daño en la punta, su estado emocional ha mejorado.

La actriz compartió su historia para advertir sobre los riesgos de las intervenciones estéticas mal supervisadas (Créditos: BBC ONE)

“Incluso si no puedo aceptar el hecho [de que tal vez nunca vuelva a verme igual], tengo que asumirlo”, dijo. “Mi madre estuvo conmigo todos los días en el hospital, y sin ella, no creo que hubiera podido superar lo que pasó”.