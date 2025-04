El recuerdo traumático que Sylvester Stallone tiene sobre su madre

Sylvester Stallone relató uno de sus momentos más difíciles junto a su madre (@officialjackiestallone)

Sylvester Stallone es uno de los actores más reconocidos por sus protagónicos en icónicas películas de acción como Rambo o Rocky.

Sin embargo, antes de convertirse en una de las figuras más emblemáticas del cine de acción, el artista atravesó un camino marcado por la lucha personal, las inseguridades y, como él mismo ha confesado, por las duras palabras de su propia madre.

Los primeros pasos del actor en Hollywood se dieron en la década de los 70, con apariciones menores en películas como Bananas (1971), de Woody Allen, o Adiós, muñeca (1975), de Dick Richards.

Sylvester Stallone tuvo su primera aparición en cine en la cinta Bananas de 1971. (Captura de video)

Pero fue en 1976 cuando Stallone escribió su propio destino: inspirado tras ver Marcado por el odio (1956), protagonizada por Paul Newman, el famoso redactó en solo tres días el guion de Rocky, cinta que no solo lo catapultó a la fama, sino que se convertiría en uno de los mayores fenómenos culturales de su época.

Pero, antes debutar en 1976 como el boxeador Rocky Balboa, el famoso vivió una etapa de extrema pobreza. En 1970, la estrella de Hollywood vivió en la calle tras ser desalojado de su apartamento en Nueva York. Durante sus primeras semanas sin casa, él dormía en la estación de autobuses de Port Authority.

Poco tiempo después, la situación empeoró porque al no tener dinero suficiente para subsistir tuvo que vender a su perro Butkus, ya que no podía alimentarlo. Un tipo llamado Little Jimmy se lo compró por 50 dólares y no supo de él hasta años más tarde.

Sylvester Stallone reveló que tuvo que vender a su perro Butkus porque estaba en bancarrota. (Captura: Instagram/OfficialSlyStallone)

De hecho, se sabe que antes de llegar a Hollywood, Sylvester Stallone participó en la película pornográfica The Party at Kitty and Stud’s. Recibió alrededor de 200 dólares por dos sesiones, lo que le animó a participar en otro casting, pero le exigieron que trabajara en su físico.

El actor comenzó a entrenar por las noches en un viejo taller, mientras trabajaba de acomodador en un cine y de limpiador en un zoológico.

Sin embargo, su vida cambió cuando veía el combate de boxeo entre Muhammad Ali y Chuck Wepner. En ese momento el artista decidió escribir su propia, la cual llamó Rocky y le compraron el guion por 35 mil dólares.

Con ese dinero, la estrella buscó a su perro Butkus y le pagó a quien se lo había comprado en 50 dólares para que se lo devolviera.

Sylvester Stallone pudo recuperar a su perro Butkus. (Captura: Instagram/OfficialSlyStallone)

Rocky, dirigida por John G. Avildsen, le abrió las puertas de la industria y consolidó su carrera con secuelas memorables.

A partir de ahí, Stallone se afianzó como uno de los grandes rostros del cine de acción con personajes como John Rambo en Acorralado (1982), así como con éxitos de los años 90 como Demolition Man (1993), Máximo riesgo (1993) y Juez Dredd (1995).

Una confesión dolorosa

Pese al gran éxito que Sylvester Stallone ha tenido en la industrias del entretenimiento, no ha estado exenta de sombras.

En noviembre de 2023, durante su participación en el Unwaxed Podcast, presentado por sus hijas Sophia y Sistine, el actor reveló un episodio profundamente doloroso de su infancia: las palabras de rechazo que recibió por parte de su madre, Jackie Stallone, quien falleció en 2020 a los 98 años.

Sylvester Stallone confesó que su madre Jackie Stallone constantemente lo rechazaba. (Shutterstock)

“Mi madre solía decir: ‘La única razón por la que estás vivo es porque la percha no funcionó. O porque rebotar por las escaleras no hizo que te perdiera’”, relató el actor, visiblemente conmovido. “Casi pensé que estaba bromeando cuando me lo dijo”, agregó.

Asimismo, Sylvester Stallone admitió que la mujer también llegó a decirle que si hubiera nacido con algún problema cerebral, lo habría dejado morir congelado en una ventana.

“Mi madre me dijo en una ocasión: ‘Si realmente hubieras nacido con algo mal en tu cerebro, definitivamente habría abierto la ventana, te habría puesto en el alféizar y habría dejado que te congelases porque te estaría haciendo un favor’”, dijo.

Jackie Stallone le dijo a Sylvester Stallone que no lo habría aceptado si tuviera algún problema de salud. (Shutterstock)

Estas confesiones formaron parte de la promoción del documental Sly (2023), producido por Netflix y dirigido por Thom Zimny, en el que la estrella de Hollywood ofrece un recorrido íntimo por su vida, más allá del personaje público.

Cabe destacar que Jackie Stallone fue una figura polémica y polifacética. Pionera en la televisión estadounidense como la primera mujer en dirigir un programa de aeróbicos, también trabajó como trapecista, cantante de cabaret, empresaria y hasta astróloga televisiva.

Su vida estuvo marcada por las dificultades de la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y una infancia traumática en un internado, donde sufrió abusos.

Jackie Stallone fue una importante figura de la televisión (@officialjackiestallone)

Estas vivencias, según analistas y allegados, forjaron en ella una actitud distante y muchas veces hiriente hacia sus hijos, especialmente con Sylvester Stallone.

Y es que según el artista, su madre no paraba ni un momento a pesar de su estado: “A pesar de que estaba embarazada de nueve meses, seguía viajando en colectivo, así que un día estaba en trabajo de parto”, expresó.

Incluso, el protagonista de Los mercenarios aseguró que durante su nacimiento, su madre sufrió una parálisis facial parcial debido a complicaciones con el fórceps, lo que le provocó que el famoso tuviera la larga secuelas tangibles en su característico modo de hablar.

Sylvester Stallone reveló que por complicaciones en su parto, tuvo una parálisis facial. (REUTERS/Carlos Barria)

“Alguien fue lo bastante hábil como para bajarla del colectivo y llevarla a un centro médico. Y es allí donde me trajeron al mundo, con un accidente que me paralizó todos los nervios de la boca. Por eso nací con este gruñido”, explicó.

A pesar de su fama y los éxitos acumulados por el actor, las palabras de su madre dejaron una huella profunda que, como él mismo admitió, tardó años en procesar.

Sylvester Stallone sufrió abusos físicos a manos de su padre

Sylvester Stallone no solo tuvo una relación complicada con su madre. En diversas ocasiones, el actor compartió los abusos físicos y emocionales que sufrió por parte de su padre, Frank Stallone, durante su infancia.

En el documental de Netflix Sly (2023), la celebridad reveló que su padre lo golpeaba con frecuencia y lo veía como una competencia constante. Stallone mencionó que su padre lo trataba con “un puño de hierro” y “se comunicaba mediante bofetadas en la boca”.

Sylvester Stallone admitió que tuvo una relación violenta con su padre. (REUTERS/Carlos Osorio)

“Fui criado por un padre muy físico, así que no fui ajeno al dolor serio“, señaló sin tapujos.

En aquella época, Sylvester Stallone practicaba polo y él recordó que durante un partido de 1989 (cuando él ya era una figura importante de Hollywood), su padre lo regañó tan violentamente por creer que no estaba dando su máximo esfuerzo que optó por abandonar este deporte.

“Me golpeó por la espalda. Me golpeó tan fuerte que caí. El caballo pasó por encima; no sé cómo no me mató. No volví a jugar al polo desde ese momento. Lo vendí todo, vendí todos los caballos, el rancho, el camión, y ese fue el final”, relató.

Sylvester Stallone aseguró que gracias a su padre dejó de jugar polo. (Instagram/Sylvester Stallone)

En otra parte del documental, su hermano Frank Jr. recordó cómo Sylvester “llegó a ser un excelente jugador de polo” y podría haber jugado al más alto nivel “si no fuera porque mi padre lo intimidaba”.

Por todo esto, la celebridad no tuvo reparo en admitir que cuando su padre estaba en su lecho de muerte, él se molestó porque le pidió que lo perdonara.

“Me dijo: ‘Sabes, Sly... Deberías aprender a amar y perdonar a la gente’. Yo le dije: ‘¡De verdad! ¿Se te acaba de ocurrir esto cuando los malditos ángeles están a punto de susurrarte al oído? ¿Cómo si acabaras de tener una epifanía?’ Y me dijo: ‘Sí, la tuve’”, contó.

Sylvester Stallone recordó cómo fueron sus últimos momentos con su padre. (Créditos: Netflix)

Hoy, a sus 78 años, Stallone no solo es una leyenda del cine, sino también un símbolo de resiliencia. Su historia demuestra que incluso los héroes más duros tienen cicatrices invisibles que contar.