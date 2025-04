La advertencia de Robin Williams que marcó la vida de uno de los niños de “Papá por siempre”

Robin Williams se convirtió en un mentor cercano para el joven Matthew Lawrence (20th Century Fox)

Más de tres décadas después del estreno de Papá por siempre (Mrs. Doubtfire, 1993), uno de sus protagonistas infantiles, Matthew Lawrence, recuerda con profunda emoción el impacto que tuvo en su vida compartir el set con Robin Williams. El inolvidable actor no solo lo acompañó durante los meses de filmación, sino que también le ofreció una valiosa advertencia que, según Lawrence, definió su camino personal y profesional.

Matthew Lawrence tenía apenas 13 años cuando interpretó a Chris Hillard, el hijo del personaje de Williams en la popular comedia familiar.

Durante una reciente entrevista con Entertainment Weekly, el ahora actor de 45 años recordó la experiencia como una de las más formativas de su vida.

“Esos seis a ocho meses fueron la curva de aprendizaje más grande que cualquiera puede tener cuando se trata de hacer películas y ser un artista”, afirmó.

Además de su talento, Lawrence admira en Williams su compasión, humildad y honestidad (Foto: Snap / Shutterstock)

Lawrence asegura que Robin Williams, entonces de 42 años, no solo fue un referente profesional, sino también una figura cercana y paternal que decidió compartir con él historias muy personales.

“Tuve la oportunidad de estar cerca de Robin Williams, y él se involucró conmigo, como lo hacía con las personas. Pero en particular, realmente se involucró conmigo”, contó al medio.

Una de las enseñanzas más profundas que recibió fue una advertencia frontal sobre los peligros del abuso de sustancias, tema con el que Williams había luchado a lo largo de los años.

“Él realmente me explicó su vida, me mostró y me enseñó no solo sobre lo que está frente a la cámara, sino mucho sobre lo que ocurre detrás de ella, y cómo sentía que las sustancias realmente empujaban su cerebro a no funcionar correctamente”, dijo Lawrence.

Williams le habló abiertamente sobre sus propias batallas con las adicciones y el impacto que tuvieron en su vida y salud mental (20th Century Fox)

“Fue muy franco conmigo, y nunca lo olvidaré. Había momentos en los que simplemente me tomaba del brazo y decía: ‘No pongas esas cosas en tu cuerpo. Ojalá pudiera retroceder el tiempo y decírmelo a mí mismo, por eso te lo digo: no pongas esas cosas en tu cuerpo’”.

El consejo no cayó en saco roto. Lawrence asegura que, gracias a esa charla, logró evitar las drogas durante sus años en la industria del entretenimiento. Le da todo el crédito a su experiencia con Robin.

El comediante, quien falleció en agosto de 2014 a los 63 años, fue ampliamente admirado por su genio actoral y humor inigualable. Sin embargo, también luchaba constantemente con problemas de salud mental y adicciones.

Robin Williams luchó por décadas contra las adicciones, incluyendo una recaída en 2006 que afectó su vida personal (Europa Press)

En 2006, el actor sufrió una recaída en el consumo de alcohol tras 20 años de sobriedad. Intentó ocultarlo de su esposa de entonces, Marsha Garces, lo que eventualmente contribuyó a la ruptura de su segundo matrimonio. Posteriormente ingresó a rehabilitación en el Hazelden Foundation Center, una reconocida clínica en Oregón.

Su sinceridad sobre estos temas también marcó a otros miembros del elenco de Papá por siempre. En una entrevista de 2018 en el programa Today, la actriz Lisa Jakub, quien interpretó a la hija mayor en la película, también recordó las conversaciones que tuvo con Williams.

“Fue muy honesto conmigo al hablar sobre sus problemas con la adicción y la depresión”, dijo Jakub. “Eso fue muy poderoso para mí a los 14 años. He lidiado con ansiedad toda mi vida”.

Hoy, a más de una década de la muerte del humorista, Lawrence admite que su presencia aún lo acompaña.

“Es una verdadera pena que no esté con nosotros. No pasa un día sin que escuche su voz”, declaró a Entertainment Weekly.

Recientemente, Lawrence venció su miedo escénico al participar en The Masked Singer, donde fue desenmascarado como “Paparazzo” (FOX)

Matthew Lawrence, nacido el 11 de febrero de 1980 en Abington, Pensilvania, ha tenido una carrera continua en la actuación desde su infancia. Es conocido por su papel de Jack Hunter en Boy Meets World, por su trabajo junto a sus hermanos Joey y Andrew en la serie Brotherly Love y el actual pódcast homónimo.

Uno de sus últimos proyectos fue participar en el programa The Masked Singer, donde fue revelado como “Paparazzo”, un personaje disfrazado de cámara andante

“Pasé la última década diciendo que no a cualquier cosa que implicara cantar, y estaba actuando por miedo”, explicó esta semana a Fox News.

Confesó que una audición fallida en Broadway lo había dejado traumatizado, y por ello evitaba cualquier situación similar. Sin embargo, animado por personas cercanas y por el mensaje de valentía que promueve en su pódcast Brotherly Love, decidió enfrentar ese reto y cantar frente a cámara.