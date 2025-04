Iain Armitage enfrentó una tragedia familiar tras el final de “Young Sheldon”

Iain Armitage, conocido por interpretar al joven Sheldon Cooper, atraviesa un momento de duelo tras la pérdida de su abuelo. (Foto: CBS)

Iain Armitage, el joven actor que dio vida a Sheldon Cooper en la exitosa serie Young Sheldon, atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida: la pérdida de su abuelo, Richard Armitage.

A través de una emotiva publicación en Instagram, el actor de 16 años compartió con sus seguidores el fallecimiento del político a quien dedicó palabras de profundo amor y admiración.

“Estoy desconsolado al compartir con ustedes que mi extraordinario abuelo murió el domingo. Él era mi héroe y lo adoraba”, escribió.

En el mismo mensaje, destacó la impresionante carrera de su abuelo, quien tuvo un rol clave en la historia reciente de Estados Unidos.

Richard Armitage, exfuncionario de alto rango en el gobierno de EE. UU., falleció el 13 de abril (Foto: Instagram)

“Uno de sus logros más significativos fue ayudar a salvar la vida de más de 30.000 personas durante la evacuación de Vietnam del Sur en 1973”, recordó Iain.

El abuelo del actor fue subsecretario de Estado durante la presidencia de George W. Bush y trabajó durante décadas en los departamentos de Defensa y Estado.

Además de su carrera política, Richard fue “padre de ocho y abuelo de trece”, escribió Iain (aunque en otra publicación el joven menciona que fueron doce nietos), y detalló que su abuelo “amaba el baloncesto, la Academia Naval de los Estados Unidos (USNA), y también era, inesperadamente, un Swiftie. “Creo que lo sabía todo”.

“Estoy infinitamente orgulloso de ser su nieto y me alegra que él lo supiera. Ya extraño tus terribles chistes y te voy a extrañar y amar por siempre, Dad A”, concluyó.

Los Cooper: mamá Mary, Missy, Sheldon, papá George y George Jr. (Foto: CBS)

Iain Armitage se convirtió en una cara familiar para millones de espectadores desde que en 2017 interpretó al joven Sheldon Cooper, una versión infantil del excéntrico científico de The Big Bang Theory, en la precuela Young Sheldon.

La serie se centraba en la infancia de Sheldon en una familia tejana, durante fines de los 80 y comienzos de los 90, mostrando las dificultades de crecer como un niño prodigio en un entorno que no siempre lo comprendía.

Narrada por Jim Parsons —el Sheldon original—, la comedia exploró las aventuras del pequeño genio que, pese a su brillantez académica, “carecía de una comprensión completa de las normas sociales y se mostraba a menudo con un sentido de superioridad que lo hacía ajeno al impacto que causaba en los demás, incluida su familia”.

Tras siete exitosas temporadas y 141 episodios, la serie finalizó en mayo de 2024. “No creo que se pueda resumir una experiencia de siete años tan maravillosa como esta”, declaró Iain a Entertainment Tonight.

“Cada persona que trabajó aquí —cada miembro del elenco, cada miembro del equipo— trabajó muy duro. Son tan divertidos y realmente se sienten como una familia”.

Young Sheldon fue un éxito rotundo en CBS y tuvo su final en mayo de 2024, después de 141 episodios. (Créditos: CBS)

La familia artística de Iain Armitage

Aunque muchos lo conocieron como Sheldon, Iain ya tenía experiencia en el mundo del espectáculo desde muy pequeño. Su primer salto a la fama fue a través de su canal de YouTube Iain Loves Theatre, donde opinaba sobre obras de teatro y entrevistaba estrellas en la alfombra roja de los Tony Awards.

El talento corre por sus venas: su padre, Euan Morton, es un actor escocés conocido por su participación en musicales como Hamilton, y su madre, Lee Armitage, es una productora teatral oriunda de Washington, D.C.

Ambos han acompañado a Iain desde sus primeros pasos en la actuación. “Él es muy talentoso. Es un actor fantástico y una buena persona. Es naturalmente altruista”, dijo su padre en una entrevista con Virginia Living.

Después del final de Young Sheldon, Iain se ha tomado un descanso de los sets para enfocarse en otros intereses. Según reveló a PEOPLE en octubre de 2024, está trabajando para obtener su licencia de piloto.

“Espero conseguir la licencia privada cuando tenga 17 años. Me estoy divirtiendo mucho volando mientras estoy en Los Ángeles”, dijo al medio.

Hijo del actor escocés Euan Morton y la productora Lee Armitage, Iain creció rodeado de arte y política (Instagram/iain)

También se involucró en el mundo político: en enero de 2025 hizo una pasantía en la oficina del delegado Alfonso López en Richmond, Virginia.

Aunque no apareció en el reciente spin-off Georgie y Mandy - Su Primer Matrimonio (Georgie & Mandy’s First Marriage), donde algunos actores de Young Sheldon hicieron cameos, Iain no descarta volver a calzarse el icónico corbatín de Sheldon.

“Si me llamaran para volver, sería muy divertido. Sería un honor”, dijo a TVLine. “Podría verme completamente poniéndome otra vez los viejos khakis, los mocasines y el moño, y volver al trabajo”.