Caso William Levy: así fue la llamada al 911 por el altercado del actor en un restaurante de Florida

Un trabajador del restaurante Baires Grill llamó al 911 durante el altercado que protagonizó el actor William Levy. Tik Tok: @nbcsouthflorida

Una llamada al 911 registrada el lunes por la noche reveló nuevos detalles sobre el altercado que llevó al arresto del actor William Levy en el restaurante Baires Grill, ubicado en Weston Road, en el condado de Broward, Florida. Según el audio, difundido tras el incidente, un empleado del local pidió asistencia policial tras denunciar la presencia de “dos personas ebrias” que se negaban a abandonar el establecimiento.

“Tenemos a dos borrachos en el restaurante, creo que también están drogados. No quieren irse”, dijo el interlocutor al operador del 911. Añadió que ambos individuos estaban consumiendo alcohol en exceso y se negaban a pagar la cuenta. El trabajador señaló que, pese a ofrecerles un descuento, la situación escaló hasta provocar una discusión con otro cliente. “Discutieron con otro cliente y se están poniendo más agresivos”, añadió.

La llamada al 911 revela que William Levy y uno de sus acompañantes se encontraban bajo la influencia de sustancias y comenzaron un pleito con otro cliente (RS)

Durante la llamada, se escuchan gritos y voces elevadas durante varios minutos antes de que se corte la comunicación.

El inicio de la trifulca

Cabe mencionar que una fuente anónima se comunicó con People en Español asegurando que el disturbio comenzó porque Levy se negaba a pagar una cuenta que consideraba exagerada.

“Él estaba compartiendo con los padres de los amiguitos de su hijo y estaban en un restaurante que se llama Baires Grill, William les invitó una ronda de tragos”, dijo la fuente. “Cuando vino la cuenta, no sé la cantidad exacta, pero fue una cifra exorbitante, [y] él dijo que no iba a pagar; él había pagado una ronda de tragos como para 100 personas”, comentó el testigo.

Los dueños del establecimiento, en conversación con Infobae, brindaron la siguiente declaración respecto al incidente:

“Baires Grill respeta la privacidad de sus clientes y no va a hacer ningún comentario al respecto”.

William Levy fue arrestado por cargos de violación de la propiedad privada y por alteración del orden público en el condado Broward de Miami - crédito @adn40/X

El revelador informe de la policía

De acuerdo con el informe de arresto, Levy se encontraba “visiblemente intoxicado y causando disturbios” dentro del restaurante. El gerente del establecimiento le pidió que no regresara. Cuando un agente del condado llegó al lugar, ordenó en varias ocasiones al actor que se retirara de la propiedad. Al no acatar las instrucciones, fue arrestado por los cargos de intoxicación desordenada en público y allanamiento.

“Ignoró mis órdenes, se procedió a arrestarlo por violación de la propiedad privada tras un aviso y por alteración del orden público”, se lee en el informe. La hora del arresto quedó registrada a las 10:34 p.m.

Las primeras declaraciones de William Levy

William Levy pagó 250 dólares de fianza tras el altercado en el restaurante Baires Grill (Foto: RS)

Levy, quien salió de la cárcel tras pagar una fianza el martes de 250 dólares, aseguró que su intención era calmar la situación. “De repente, comenzó a discutir con otro tipo para calmar la situación, y yo terminé esposado”, dijo a los medios tras su liberación.

William Levy, de origen cubano, emigró a Miami durante su adolescencia y alcanzó la fama como protagonista de telenovelas como Sacrilegio y Café con aroma de mujer. Más adelante participó en la película The Single Moms Club, dirigida por Tyler Perry, y en el programa Dancing With The Stars, donde obtuvo el tercer lugar junto a Cheryl Burke.