La estricta dieta de Alec Baldwin con la que bajó más de 10 kilos

Alec Baldwin se sometió a un estricto régimen de dieta para filmar una película. (REUTERS/Caitlin Ochs)

En el más reciente episodio del reality familiar The Baldwins, Alec Baldwin sorprendió al público cuando reveló detalles sobre la estricta dieta que siguió hace más de una década para perder más de 10 kilos y prepararse para su papel en la película Blue Jasmine (2013), dirigida por Woody Allen y coprotagonizada por Cate Blanchett.

El actor de 67 años recordó que logró esta drástica transformación al eliminar por completo los carbohidratos y el azúcar de su dieta.

“No comí pasta, ni papas, ni dulces, ni azúcar. Perdí probablemente 25 libras (11 kilos). Me ves en la película y luzco estilizado, comparativamente hablando, pero tenía salsa de barbacoa en mi cabello”, aseguró.

Alec Baldwin bajó 11 kilos para protagonizar "Blue Jasmine" (Escena de "Blue Jasmine")

Durante una conversación con su esposa, Hilaria Baldwin, mientras hacían yoga, el artista reflexionó sobre cómo su relación con el ejercicio ha cambiado con los años y cómo su estado físico se ha visto afectado por la edad y el estrés.

“Solía ser muy activo y practicar deportes hasta los 40 años, pero mi carrera despegó justo cuando comenzaba una familia”, explicó el famoso, quien reconoció que actualmente lucha por recuperar su fuerza y coordinación.

Incluso, Hilaria dijo que su esposo no hace tanto ejercicio como ella, pero insistió en que no se debe solo a su diferencia de edad de 26 años.

Hilaria Baldwin aseguró que Alec Baldwin no hace tanto ejercicio como ella. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

La instructora de yoga recordó cómo él había tomado “un par” de clases de yoga e intentado correr con ella “durante los últimos 13 años”, antes de añadir: “Simplemente no es lo suyo. Es solo que él es un chico de teatro y yo soy deportista”.

Además de hablar de su salud física, Alec Baldwin abordó cómo la tragedia en el set de Rust —cuando en octubre de 2021 se disparó accidentalmente un arma que causó la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins— impactó profundamente su bienestar general.

“Afectó mucho mi salud. No era así antes. Me dolía la cadera, todo me dolía, me faltaba energía... esto me drenó y por eso, dentro de un año, quiero concentrarme mucho en mi salud y que eso sea muy diferente”, confesó.

Alec Baldwin admitió que el juicio "Rust" afectó gravemente su salud (REUTERS)

Por su parte, Hilaria, de 41 años, intervino destacando que ha notado una mejoría reciente en su esposo: “Te veo más en el gimnasio, más tranquilo”, comentó, aunque reconoció que el proceso de sanación emocional y física es lento: “Nos tomará mucho tiempo dejar que esto se asiente y aprender a vivir de nuevo”, señaló.

Alec Baldwin demandó a los fiscales del caso ‘Rust’ por acusaciones falsas

Alec Baldwin presentó una demanda civil ante el Tribunal de Distrito del Condado de Santa Fe, en Nuevo México, contra los fiscales e investigadores implicados en el caso del tiroteo mortal ocurrido en el set de la película Rust, en el que falleció la directora de fotografía Halyna Hutchins en octubre de 2021.

Según la agencia de noticias EFE, la estrella de Hollywood acusó a los responsables del caso de manipular pruebas de manera intencionada, de difamación y de violar sus derechos civiles, alegando que fue utilizado como “chivo expiatorio” por motivos políticos y profesionales.

Alec Baldwin demandó a los fiscales involucrado en el caso "Rust" (REUTERS/File Photo)

La querella apunta directamente contra la fiscal especial Kari Morrissey; la fiscal del distrito de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies; tres investigadores de la oficina del sheriff del condado y la junta de comisionados del mismo.

“Los acusados buscaron en todo momento a Baldwin como chivo expiatorio de los actos y omisiones de otros, sin tener en cuenta las pruebas o la ley”, señala el texto presentado ante la justicia.

Esta acción legal se produce meses después de que la jueza Mary Marlowe Sommer desestimara los cargos de homicidio involuntario contra Baldwin, al considerar que la Fiscalía ocultó pruebas relevantes para la defensa.

Alec Baldwin fue absuelto del caso "Rust" en 2023 (REUTERS/File Photo)

El fallo, emitido el 12 de julio de 2023, determinó que el actor no podrá volver a ser juzgado por estos hechos, ya que la causa fue sobreseída “con prejuicio”, es decir, de manera definitiva.