Así es la fortuna que William Levy ha acumulado tras 20 años de carrera

El actor cubano William Levy ha acumulado una fortuna estimada de 18 millones de dólares tras veinte años de trabajo en televisión y cine (EFE)

William Levy, actor y modelo cubano de 41 años, ha logrado acumular una fortuna estimada en 18 millones de dólares, según la plataforma Celebrity Net Worth.

Tras dos décadas de trayectoria en la industria del entretenimiento, la celebridad ha participado en telenovelas, reality shows, videoclips y películas que han consolidado su presencia internacional.

La primera aparición televisiva de Levy se produjo en el programa La isla de la tentación, transmitido por la cadena Telemundo.

Posteriormente, protagonizó producciones como Olvidarte jamás, Mi vida eres tú y Acorralada. Su popularidad creció con la participación en el videoclip “I’m Into You”, de Jennifer Lopez, y con su papel en la nueva versión de la telenovela Café con aroma de mujer, producida por Telemundo.

En la serie, Levy compartió créditos con Carmen Villalobos y Laura Londoño. Esta última afirmó a través de sus redes sociales que “es una adaptación, es decir, otra versión. En 25 años todo ha cambiado mucho, sobre todo el papel de las mujeres en la sociedad”.

A lo largo de su carrera, el actor ha mantenido una relación intermitente con la también actriz Elizabeth Gutiérrez, madre de sus hijos.

En los últimos años, su vida privada ha estado marcada por situaciones familiares complejas, incluyendo incidentes que han requerido la intervención policial.

Levy inició su carrera en "La isla de la tentación" y luego se destacó en telenovelas como "Café con aroma de mujer", que protagonizó junto a Laura Londoño (Canal RCN)

William Levy fue arrestado en Florida

El lunes 14 de abril, William Levy fue arrestado en el condado de Broward, en el estado de Florida, por cargos relacionados con conducta inapropiada en un lugar público y allanamiento de propiedad ocupada.

De acuerdo a los registros oficiales, los hechos tuvieron lugar en el restaurante Baires Grill, ubicado en el 210 de Weston Road.

De acuerdo con el informe citado por People en Español, el actor se encontraba compartiendo una comida con amigos cuando se le presentó la cuenta.

Considerando el monto excesivo, Levy inició una discusión con el personal del restaurante. Tras ser solicitado que abandonara el lugar, el actor salió dejando su teléfono móvil en la mesa.

Al regresar por el dispositivo, fue interceptado por las autoridades.

En abril de 2025, el modelo fue detenido en Florida tras protagonizar un incidente en el restaurante Baires Grill, según registros oficiales (RS)

Los cargos presentados incluyen intoxicación desordenada, una figura legal que aplica cuando una persona, bajo la influencia del alcohol u otras sustancias, altera el orden o representa un riesgo para otros.

También se le imputa allanamiento, debido a su regreso al establecimiento sin autorización.

El periodista Javier Ceriani, quien transmitió la audiencia del caso a través de su canal de YouTube, afirmó que William Levy no tendría derecho a fianza debido a las sustancias detectadas en su organismo.

Sin embargo, durante la sesión judicial se confirmó que pagó 250 dólares para quedar en libertad.

Las autoridades acusan a William Levy de intoxicación desordenada y allanamiento de propiedad tras negarse a abandonar un restaurante en Broward (EFE/Antoni Belchi)

Por su parte, la periodista Mandy Fridmann reportó que el actor mostró resistencia al momento de su detención.

“Según personas que estaban presentes en el momento del arresto, William habría puesto resistencia, por lo que la policía habría tenido que presionarlo para esposarlo”, publicó Fridmann.

La reportera añadió que el modelo se encontraba bajo custodia a la espera de ser presentado ante un juez, trámite necesario para formalizar los cargos y evaluar la posibilidad de una fianza.

Este no ha sido el único incidente relacionado con la justicia en el que se ha visto involucrado William Levy.

La celebridad enfrenta antecedentes de conflictos domésticos documentados por la policía, incluyendo un altercado con Elizabeth Gutiérrez en enero de 2024 (Instagram/@gutierrezelizabeth_)

En octubre de 2023, un agente acudió a su domicilio tras una discusión con Elizabeth Gutiérrez, presuntamente después de una noche de consumo excesivo de alcohol.

Aunque no se reportó violencia física, el altercado reflejó una situación tensa en el entorno familiar del actor.

En enero de 2024, Gutiérrez declaró a las autoridades que Levy llegó a su residencia en estado de alteración, portando un arma y con actitud agresiva.

Alegó que Levy se encontraba bajo los efectos del alcohol y mostró celos por supuestas infidelidades. El actor negó estos señalamientos y afirmó que nunca pondría en riesgo a su familia.

El 2 de marzo de 2024, la mujer, acompañada por su hija Kailey, de 14 años, y dos sobrinas, visitó la residencia familiar.

Según reportes, el conflicto se desató cuando Kailey intentó ingresar al dormitorio de su padre al escuchar voces femeninas. Levy explicó a People en Español lo sucedido.

Tras lo ocurrido, Levy negó las acusaciones relacionadas con una supuesta actitud agresiva frente a su hija y defendió su conducta durante el incidente en su residencia (@willevy)

“Después de un mes y medio (de haberse ido de la casa), Elizabeth, Kailey y las primas vienen a la casa, diciendo que tengo una mujer adentro. Rompen la puerta para ver si hay alguien adentro. Si hubiera estado con alguien, estaba viviendo solo”, indicó.

Y continuó en su defensa: “Es mi casa, estaba solo. Kailey rompe la puerta, yo no sé qué está pasando. Yo no la empujo, pongo la mano para que no pasara”.