Se reveló video policial donde Elizabeth Gutiérrez acusó a William Levy de estar con otra mujer en su casa

La compleja dinámica familiar de Levy y Gutiérrez sale a la luz pública mediante videos de la policía. (Getty Images/Univision)

La conocida pareja formada por William Levy y Elizabeth Gutiérrez se encuentra en medio de una situación familiar y mediática compleja tras su separación, según se ha revelado en videos y reportes policiales difundidos.

Las tensiones entre la actriz mexico-estadounidense y el actor cubano, que anunciaron recientemente el fin de su relación de más de dos décadas, escaló al punto de involucrar a las autoridades en varios incidentes domésticos, uno de los cuales incluye alegaciones sobre la presencia de una tercera persona en el hogar familiar.

Elizabeth Gutiérrez acusa a William Levy de infidelidad en medio de tensiones familiares. (Rodrigo Varela/Getty Images)

El desglose de este drama familiar se hizo público por la divulgación de videos de las cámaras que llevaban los oficiales de policía, quienes atendieron a la residencia de la pareja el pasado 2 de marzo de 2024, ante una llamada realizada por Gutiérrez.

Elizabeth Gutiérrez acusó a William Levy de infidelidad

Según el informe difundido por Alex Rodríguez, conductor de Univisión a través del programa Siéntese quien pueda, durante uno de estos incidentes, la hija adolescente de la pareja, Kailey, afirmó haber identificado a una mujer en el interior de la habitación de su padre y él la empujó para evitar que viera de quién se trataba.

“Está en mi casa y hay otra mujer ahí", dijo Gutiérrez a los agentes policiales que acudieron a la residencia de Florida. (Alexander Tamargo/Getty Images)

Elizabeth, por su parte, acusó a Levy de estar bajo la influencia de alguna sustancia y de exponer a su hija a una situación inapropiada, mientras que su exmarido negó las acusaciones. “Está en mi casa y hay otra mujer ahí. [William] se ha metido algo y tiene una mujer ahí”, declaró Gutiérrez a los oficiales.

En medio del lío familiar, se escucha a lo lejos al actor y modelo de 43 años pedir que lo dejen en paz, a lo que su hija responde: “No, tú déjanos en paz”. Asimismo, después de relatar a los agentes la escena de la que fue testigo, agregó: “Quiero verla, es mi casa y es mi papá”. Kailey aseguró haber visto las piernas de una chica intentando entrar al dormitorio de su padre y que él le dijo “no soy como tu mamá”.

La actriz de origen mexicano sostuvo que su ex la acusa a ella de estar con otros hombres. (Univision)

“Lo tengo bloqueado [en el teléfono] porque siempre me está insultando, piensa que estoy con otro”, había detallado también la exesposa de Levy.

En esa misma línea, Elizabeth Gutiérrez señaló el difícil entorno en el que su hija menor ha tenido que crecer muy rápido en medio del pleito de sus padres. “Ha pasado por muchas cosas, ha visto muchas cosas”, sostuvo. “Yo lo bloqué [en el teléfono] y él le envía mensajes a [Kailey] y [por eso] está involucrada, desafortunadamente”, lamentó.

“Ella trata de protegerme porque sabe cómo me tocaría y que no lo haría con ella. Si entro en una confrontación con él, me tocará. Ella no quiere que eso suceda, porqué sabe lo que es eso y no quiere que pase”, admitió la actriz.

William Levy presuntamente le enviaría mensajes a su hija para contactar a Elizabeth, debido a que ella tiene bloqueado su número celular. (Europa Press)

El distanciamiento de William Levy con su hija

Lamentablemente, la situación crítica también destaca la aparente distante relación entre el actor y su hija, con la actriz alegando que Levy apenas interactúa con Kailey durante eventos familiares importantes, como los juegos de béisbol de su otro hijo, Christopher: “Lo vemos dos veces por semana en el juego de pelota [de Christopher] y ni siquiera la mira, no habla con ella, no la llama, no le envía mensajes para preguntarle si ha comido, si está bien, si necesita dinero”.

“Así que llama a las 11 de la noche para saber cómo está su hija”, señaló Gutiérrez. “Obviamente se ha metido algo. Se pone loco los fines de semana porque se piensa que yo hago lo que él hace, y se pone loco”.

La vida de los hijos de Levy y Gutiérrez marcada por la reciente crisis de sus padres. (Instagram/@gutierrezelizabeth_)

Otra capa de este drama revela problemas económicos sugeridos por Elizabeth, quien compartió que actualmente depende del apoyo de su familia y enfrenta dificultades tras la separación, “Estoy viviendo de lo que me da mi familia”, reveló la también presentadora, evidenciando las consecuencias materiales de su ruptura.

La relación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez ha estado plagada de altibajos, marcada por rumores de infidelidades y separaciones temporales, desde que se conocieron en 2002 en el reality show Protagonistas de novela. A lo largo de los años, la pareja dio la bienvenida a dos hijos, Christopher y Kailey, y es evidente que la dinámica familiar ha sido profundamente afectada por su reciente separación.