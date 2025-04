Paul McCartney y Stevie Wonder: la histórica colaboración que fue censurada en Sudáfrica

Stevie Wonder y Paul McCartney unieron fuerzas en el tema "Ebony and Ivory" de 1982

En un momento de transición personal y profesional, Paul McCartney lanzó el sencillo “Ebony and Ivory”, una colaboración con Stevie Wonder, como primer adelanto de su álbum Tug of War. La canción fue publicada el 29 de marzo de 1982, en medio de tensiones emocionales derivadas del asesinato de John Lennon, la disolución de su banda Wings y una disputa con su esposa Linda McCartney durante la producción del disco.

McCartney explicó que la inspiración surgió de una reflexión sobre el equilibrio necesario entre las notas blancas y negras del piano. “En un piano, tienes notas blancas y notas negras. No sirve de nada tener solo notas negras, porque necesitas las blancas. No sirve de nada tener solo notas blancas. Necesitas las dos juntas porque entonces obtienes una armonía”, afirmó el músico. Esa idea se tradujo en la línea central del tema: “Ebony and ivory live together in perfect harmony”.

Paul McCartney escribió "Evony and Ivory" como parte de su álbum "Tug of War"

McCartney propuso la colaboración a Wonder directamente. “Pensé: ‘Bueno, yo seré el marfil, así que necesito un ébano’. Entonces pensé que la mejor elección sería Stevie Wonder —si lograba convencerlo—. Así que llamé a Stevie y le pregunté: ‘¿Te gusta la idea de hacer esto?’ Y él dijo ‘Sí’”, relató McCartney.

El videoclip, que mostraba a ambos artistas sentados sobre un teclado gigante, fue grabado por separado, sin que McCartney y Wonder coincidieran en el set. La canción alcanzó el primer lugar en las listas de Estados Unidos, donde permaneció durante siete semanas y terminó como el cuarto mayor éxito del año, según datos de ventas y rotación radial.

Paul McCartney y Stevie Wonder se ven interactuando en el video de "Evony and Ivory", sin embargo, la dupla nunca estuvo en el mismo set de grabación

Aunque no fue considerada la mejor composición del álbum ni la colaboración más destacada de la sesión —el tema “What’s That You’re Doing?” fue descrito como más innovador desde el punto de vista musical—, “Ebony and Ivory” logró provocar reacciones tanto de apoyo como de crítica. Algunos analistas acusaron a McCartney de intentar mantener su relevancia al colaborar con una figura de primer nivel como Wonder. Fue la primera vez que el ex-Beatle lanzó un dueto con otro artista consagrado.

A pesar de la sencillez del mensaje, Wonder defendió el enfoque del tema: “No diré que le exigía al público reflexionar sobre ello, pero sí le pedía cortésmente reflexionar sobre la vida usando los términos de la música... este crisol de muchas personas distintas”, dijo el cantante.

Paul McCartney llegó a considerar que el mensaje de la canción se había quedado dos décadas atrás. No obstante, las luchas raciales continuaban en plena década de los 80's, lo que le dio vigencia al tema

McCartney comentó posteriormente que, al escribir la canción, se preguntó si el mensaje ya era innecesario: “Pensé: ‘Quizás no necesitamos seguir hablando de blanco y negro. Quizás el problema está resuelto. Quizás llegué tarde; tal vez esto debió escribirse en los años 60′. Pero cuando terminamos la grabación, miras alrededor y aún hay tensiones”.

En Sudáfrica, bajo el régimen del apartheid, la canción fue prohibida luego de que Wonder dedicara su Oscar de 1984 por “I Just Called to Say I Love You” a Nelson Mandela, lo que dio al tema una dimensión política inesperada en ese contexto.

Stevie Wonder dedicó su premio a Nelson Mandela

“Me gustaría aceptar este premio en nombre de Nelson Mandela. Me gustaría dar las gracias, en primer lugar, a la Srta. Dionne Warwick por darme esta oportunidad. Me gustaría dar las gracias a Gene Wilder por pensar que yo podría hacer algunas canciones para su película. Gracias a Orion Pictures y gracias a Motown Records y a mi familia y a mi equipo. De corazón, los quiero”, dijo Wonder durante la premiación.

Los 27 años de prisión de Nelson Mandela

Cabe recordar que Nelson Mandela fue arrestado en varias ocasiones a lo largo de su vida debido a su activismo contra el régimen del apartheid en Sudáfrica. Su detención más significativa ocurrió el 5 de agosto de 1962, cuando fue capturado por la policía sudafricana en la provincia de Natal. En ese momento, Mandela estaba actuando de forma clandestina tras haber sido declarado fuera de la ley por el gobierno.

Inicialmente fue condenado a cinco años de prisión por salir del país sin permiso y por incitar a la huelga. Sin embargo, en 1963, mientras ya estaba en prisión, fue procesado nuevamente en el conocido Juicio de Rivonia, junto a otros líderes del Congreso Nacional Africano (ANC). En este juicio, el gobierno lo acusó de sabotaje y conspiración para derrocar al gobierno mediante el uso de la violencia.

Nelson Mandela estuvo en prisión durante 27 años por conspirar contra el gobierno del apartheid en Sudáfrica. Cuatro años después de su salida de prisión, se convertiría en presidente de su país natal REUTERS/Mike Hutchings/File Photo

El 12 de junio de 1964, Mandela fue condenado a cadena perpetua. Durante el juicio, reconoció su participación en la planificación de acciones de sabotaje como parte de la lucha armada contra el apartheid, aunque siempre negó haber promovido el terrorismo contra civiles. Pasó 27 años en prisión, la mayor parte de ellos en la isla Robben, hasta su liberación el 11 de febrero de 1990, casi 10 años después de que la canción de McCartney y Wonder saliera a la luz.

La estrecha relación de Stevie Wonder y Nelson Mandela

Después de que Mandela saliera de prisión y se convirtiera en presidente de Sudáfrica, Stevie Wonder participó en dos eventos significativos relacionados con los cumpleaños de Nelson Mandela.

En el cumpleaños número 80 de Nelson Mandela, Stevie Wonder le cantó "Feliz Cumpleaños" al presidente de Sudáfrica Rock Down Africa/Charl Fraser

El primero fue el Concierto Tributo por el 70º Cumpleaños de Nelson Mandela, celebrado el 11 de junio de 1988 en el estadio de Wembley, Londres. Este evento, también conocido como “Mandela Day”, reunió a artistas de renombre mundial para abogar por la liberación de Mandela, quien en ese momento estaba encarcelado. Stevie Wonder interpretó “I Just Called to Say I Love You” y “Dark ‘n’ Lovely” durante el concierto.

El segundo evento tuvo lugar en 1997, durante la celebración del 80º cumpleaños de Mandela en el Ellis Park Stadium de Johannesburgo, Sudáfrica. En esta ocasión, Stevie Wonder interpretó “Happy Birthday” en honor a Mandela.