Khloé Kardashian reveló que no ha tenido sexo en casi cinco años, esta es la razón

Khloe Kardashian tiene bien claro lo que necesita para volver a tener una relación (Créditos: Instagram/Khloe Kardashian)

Khloé Kardashian, estrella de televisión y empresaria de 40 años, declaró en una entrevista con Us Weekly que no ha mantenido relaciones sexuales en casi cinco años. Según sus propias palabras, retomaría su vida íntima únicamente si conociera a alguien “realmente especial” y “muy persistente”.

“Vas a tener que ser realmente especial para interrumpir mi estilo de vida actual, mi agenda y cómo priorizo mi tiempo, y solo para hacerme sentir esas mariposas”, afirmó Kardashian. La celebridad es madre de dos hijos, True, de 6 años, y Tatum, de 2, ambos fruto de su relación con el jugador de baloncesto Tristan Thompson. En la misma entrevista, explicó que se alejó del mundo de las citas para concentrarse completamente en sus hijos.

“No quiero que nadie me quite tiempo con mis hijos. No digo que lo permitiría, pero no sé si quiero esa distracción ahora mismo”, dijo Khloe Kardashian sobre su negativa de salir con alguien (Instagram @khloekardashian)

Kardashian, exesposa del también basquetbolista Lamar Odom, con quien estuvo casada durante casi siete años, señaló que su decisión de no involucrarse sentimentalmente responde a la necesidad de evitar distracciones que puedan alejarla de sus responsabilidades como madre. “No quiero que nadie me quite tiempo con mis hijos. No digo que lo permitiría, pero no sé si quiero esa distracción ahora mismo”, sostuvo.

La fundadora de la marca Good American insistió en que, aunque no descarta volver a tener una pareja en el futuro, la persona tendría que ser excepcional. “No digo que voy a esperar hasta que tengan 20 años, pero va a tener que ser alguien realmente, realmente especial para que quiera compartir mi tiempo con otra persona además de mis hijos”, explicó.

Khloé Kardashian y la infidelidad de Tristan Thompson

En cuanto a su vida amorosa pasada, Kardashian reflexionó sobre sus relaciones con personas infieles. “¿Por qué sigo eligiendo a estas personas? Ahora siento que soy muy fuerte y rezo para poder identificar ciertas señales de alerta o cosas que ya no quiero tolerar”, declaró.

Khloé Kardashian aseguró que ahora es más fuerte tras haber atravesado una infidelidad por parte del padre de sus hijos, Tristan Thompson

Durante un episodio reciente del pódcast Khloé In Wonderland, difundido por Dear Media, la empresaria abordó el tema de su motivación para mantenerse en forma. En conversación con la abogada de divorcio Laura Wasser, Kardashian afirmó que una de sus razones para hacer ejercicio es la posibilidad de tener relaciones sexuales en el futuro. “No me visto ni hago ejercicio para que me tomen fotos. Lo hago porque espero tener sexo”, dijo. “Alguien va a ver este cuerpo desnudo algún día y tiene que lucir bien”, añadió.

En ese mismo episodio, reveló que su madre, Kris Jenner, de 69 años, la anima a tomarse fotos desnuda y a usar bikini sin importar las condiciones climáticas. “Mi mamá siempre dice: ‘Nunca vas a lucir tan bien como ahora’. Y me insiste en que use un bikini aunque esté nevando”, comentó.

La entrevista coincide con el lanzamiento de una nueva campaña publicitaria para la marca Fabletics, propiedad de Kate Hudson, en la que Kardashian aparece con ropa deportiva ajustada.

La ruptura de Khloé Kardashian y Lamar Odom

Khloe Kardashian también recordó su escandaloso rompimiento con Lamar Odom

Por otro lado, en un episodio reciente de The Kardashians, Khloé rememoró su matrimonio con Lamar Odom, con quien contrajo matrimonio en 2009 tras un mes de relación y de quien se divorció en 2013. “Lamar fue, y es, definitivamente, el amor de mi vida. Aunque hubo mucha oscuridad, también hubo momentos de luz muy intensos. Lo amé con todo mi corazón y mi alma”, expresó.

Kardashian relató que su vínculo con Odom terminó definitivamente tras pedirle que se fuera de su casa luego de un episodio conflictivo. “Me molesté mucho. Le dije: ‘Me voy a Las Vegas. Tienes que estar fuera para el lunes. Se acabó’. Y no lo he vuelto a ver desde ese día”, afirmó.

Según Kardashian, volvieron a reunirse brevemente solo para entregarle algunas pertenencias, pero aclaró que no guarda rencores. “No tengo mala sangre. No tengo sangre. No hay resentimientos. Solo quiero que tenga sus cosas… y ya”, concluyó.