Sarah Jessica Parker admitió ser cliente habitual de un controvertido club nocturno con solo 14 años

Sarah Jessica Parker confesó que asistir habitualmente a un centro nocturno de Nueva York (Escena de "Sex and the city")

Antes de ser mundialmente reconocida como Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker ya formaba parte de la vida neoyorquina más vibrante, aunque de una forma insólita.

En una reciente entrevista con Vulture, la actriz de 60 años, rememoró lo insólito que fue su adolesencia en aquella época.

Con apenas 14 años y en pleno auge de su carrera como protagonista del musical Annie en Broadway, la artista tenía acceso a uno de los clubes nocturnos más exclusivos —y escandalosos— de finales de los años 70: Studio 54.

“Éramos habituales en Studio 54, lo cual no tiene ningún sentido. Simplemente caminábamos por ahí con la boca abierta”, admitió.

Sarah Jessica Parker visitó Studio 54 cuando protagonizó Annie (Crédito: THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY DIGITAL COLLECTIONS)

Pero no todo era glamour en la vida de la joven estrella. Sarah Jessica Parker recordó con nostalgia sus tardes comunes como cualquier otra adolescente:

“También éramos niñas normales. En un lugar llamado Joe G Pizza, con cinco dólares compraba una porción y una bebida, y aún me quedaban cuatro dólares para la sala de juegos. Había una mesa con nueces, dulces, Skee-Ball y pinball. Me apodaron ‘Pinball Parker’”, relató.

Por si fuera poco, en 2021, la estrella de Sex and the city publicó una fotografía instantánea de sus días como cliente habitual en Studio 54, donde aparece posando con Ray Bolger, el actor que dio vida al Espantapájaros en El mago de Oz.

“Fue hace muchísimo. Yo era Annie en ese momento. Él era el Espantapájaros, décadas antes. Estábamos en una fiesta en Studio 54. No recuerdo por qué. Pero no importa. Bailé con él”, escribió en Instagram.

Sarah Jessica Parker compartió su emoción por estar en una fiesta con Ray Bolger. (Instagram/Sarah Jessica Parker)

Caber destacar que Studio 54 era mucho más que una pista de baile. El mítico local, conocido por su hedonismo, atraía a celebridades importantes como Bianca Jagger o Michael Jackson.

A la par, los asistentes aseguraron que el lugar ofrecía una cara más oscura: excesos de drogas, sexo en público en las zonas VIP y una política de acceso brutalmente selectiva encabezada por su cofundador, Steve Rubell, quien calificaba a algunos aspirantes como “no aptos”.

Sarah interpretó a la huérfana July y fue la suplente de Annie en 1978 antes de protagonizar el papel estrella entre 1979 y 1980 en el Teatro Alvin (rebautizado como Teatro Neil Simon) en Midtown Manhattan.

Años más tarde, durante un reencuentro con la Annie original de Broadway, Andrea McArdle, junto con otras 17 ex Annies, Parker dijo que todas ellas iban al Studio 54 “todo el tiempo”.

Sarah Jessica Parker admitió que no fue la única del elenco de Annie que asistió a Studio 54. (EFE/Archivo/ Etienne Laurent)

Aunque la época dorada del club duró menos de tres años, su influencia cultural permanece. Rubell y su socio Ian Schrager fueron encarcelados en 1980 por evasión de impuestos tras desviar 2.5 millones de dólares.

Aun así, Studio 54 sigue siendo símbolo de una era de excesos, libertad artística y, en el caso de Sarah Jessica Parker, una parte inolvidable de su historia personal.

Sarah Jessica Parker confesó que habrá un gran giro en “And Just Like That 3”

Actualmente, la actriz sigue vigente en la industria del entretenimiento. En el verano de 2025, regresará como productora ejecutiva y actriz principal en la tercera temporada de And Just Like That, la continuación de Sex and the City, en la plataforma Max.

“Carrie [Bradshaw] tiene una historia maravillosa. La historia da algunos giros importantes y en esos giros incorporamos algunas ideas importantes. Algunos de los personajes masculinos están de vuelta, y hay algunos hombres nuevos”, explicó la actriz en una entrevista con Variety.

Sarah Jessica Parker aseguró que la tercera temporada de "And just like that" tendrá impactantes giros (HBO Max)

Asimismo, Sarah Jessica Parker compartió que si bien la próxima temporada tardó siete meses en filmarse e implicó “horas increíblemente largas”, el proceso fue “realmente grande, realmente sólido y emocionante”.

“Hay muchísimas historias interesantes con personajes adicionales que encuentran su verdadero hogar”, afirmó.