‘Resident Playbook’: todo sobre el nuevo k-drama de Go Youn-jung, la estrella de ‘Alquimia de almas’

Los residentes de ginecología y obstetricia de primer año en el Centro Médico Yulje navegan por el caos de su trabajo y su vida personal, todo en su búsqueda por convertirse en médicos excepcionales. (Netflix)

El próximo 12 de abril se estrena en Netflix Manual para residentes (Resident Playbook), el esperado spin-off de Hospital Playlist (Pasillos de hospital), una de las series más queridas de la televisión coreana que causó furor con sus dos temporadas.

Ahora, un nuevo k-drama se propone conquistar al público con una mirada fresca y emocional sobre los inicios en el mundo médico, con la lente puesta en un grupo de jóvenes residentes de obstetricia y ginecología que apenas están comenzando su vida profesional.

Creada por Shin Won-ho, director detrás de Hospital Playlist—, Manual para residentes cambia el enfoque respecto a su antecesora. En lugar de médicos experimentados y consolidados, esta vez los protagonistas son médicos novatos que enfrentan con torpeza, cansancio y esperanza los desafíos diarios de un hospital.

La actriz Go Youn-jung, conocida por Alquimia de almas, lidera el elenco interpretando a la novata Oh Yi-young (tvN/Netflix)

Los personajes y el reparto de ‘Manual para residentes’

La historia tiene lugar en la sucursal Jongno del Hospital Yulje —una nueva localización dentro del mismo universo de la serie original— y sigue a cuatro residentes de primer año.

Go Youn-jung, quien saltó a la fama con su papel en Alquimia de almas, interpreta a Oh Yi-young, una residente que se muestra ansiosa por salir del trabajo tan pronto como le sea posible.

Su cartel promocional resume bien su inquietud con la frase: “¿De verdad… podré llegar a ser sabia?”.

A su lado están Pyo Nam-kyung (Shin Si-a), una fashionista que no renuncia al maquillaje pese al cansancio extremo; Um Jae-il (Kang You-seok), un exidol reconvertido en médico que aún lucha por adaptarse al entorno hospitalario; y Kim Sa-bi (Han Ye-ji), otra integrante de este grupo de jóvenes que se apoyan entre sí para sobrevivir cada jornada.

A diferencia de su predecesora, esta producción se enfoca en residentes de primer año en obstetricia y ginecología (tvN/Netflix)

Completando el reparto principal está Gu Do-won (Jung Joon-won), un residente de cuarto año que, a pesar de su experiencia, no puede evitar sentir nervios frente al caos que traen consigo los novatos.

El tráiler oficial, lanzado el 25 de marzo por Netflix, muestra con claridad el tono de la serie: momentos cómicos, caóticos y también historias humanas para conectar con la audiencia.

“Nuestro drama retrata las experiencias universales de los jóvenes profesionales que carecen de conocimiento, habilidad y confianza, pero que crecen a través de la perseverancia y el apoyo”, compartió el equipo de producción en declaraciones a TUDUM Netflix

El estilo narrativo mantendrá la calidez que caracterizó a Hospital Playlist, según afirmó el equipo detrás del proyecto.

La historia combina humor, caos y crecimiento personal, abordando los retos de quienes comienzan sus carreras en un entorno exigente. (tvN/Netflix)

¿Cuándo se estrenará ‘Manual para residentes’?

Inicialmente, la serie estaba prevista para estrenarse en marzo de 2024, justo después del éxito de La reina de las lágrimas. Sin embargo, el lanzamiento fue pospuesto debido a un contexto social complejo: una huelga nacional de médicos en Corea del Sur generó tensiones entre el gremio médico y la población.

Los doctores y estudiantes de medicina protestaban contra el aumento de las plazas en las facultades de medicina, lo que llevó a la suspensión de atención en hospitales y un fuerte rechazo de la opinión pública hacia el colectivo médico. En ese contexto, lanzar una serie que humanizara a los profesionales de la salud se consideró arriesgado.

Shin Won-ho respondió a las críticas subrayando que la serie tiene un enfoque humano y no político: “Manual para residentes es una historia sobre todos los comienzos en la vida, como amigos que están empezando su vida social o bebés recién nacidos. Ver a diversos personajes experimentar torpezas y crecer... permitirá al público reír, llorar y compartir emociones juntos”.

Aunque presenta personajes nuevos, la serie compartirá conexiones con Hospital Playlist, expandiendo el universo del Hospital Yulje. (tvN/Netflix)

Los episodios de la serie llegarán a Netflix este sábado 12 de abril. Se ha programado la liberación de dos capítulos nuevos cada fin de semana.

Un OST de alto nivel

Como es tradición en este tipo de producciones, la música será parte esencial de la experiencia.

El OST o banda sonora contará con varios artistas de k-pop como Lee Know, Seungmin e I.N de Stray Kids, An Yujin de IVE, D.O. (Doh Kyungsoo), Winter de aespa, el grupo TOMORROW X TOGETHER, DK de SEVENTEEN y MINNIE de (G)I-DLE.