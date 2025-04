El histórico récord que la película de “Minecraft” rompió tras su estreno

A Minecraft Movie se convirtió en uno de los estrenos más importantes del cine en 2025. (Escena de A Minecraft Movie)

Luego de un arranque de año deslucido para Warner Bross, la taquilla ha mostrado signos de recuperación gracias al inesperado éxito de A Minecraft Movie, una cinta de acción familiar protagonizada por Jack Black y Jason Momoa.

Dirigida por Jared Hess, la película sigue a un grupo de inadaptados que son transportados a un mundo cúbico y guiados por un experto constructor llamado Steve (interpretado por Black).

A pesar de críticas mixtas, el público respondió con entusiasmo: obtuvo una calificación B+ en CinemaScore y 4 de 5 estrellas en PostTrak.

El filme costó 150 millones de dólares realizarlo, sin contar gastos de marketing, y ya se proyecta como el primer blockbuster milmillonario del año.

A Minecraft Movie tuvo un presupuesto de 150 millones de dólares. (Escena de A Minecraft Movie)

La cinta, producida por Warner Bros. y Legendary Pictures, ha debutado con 163 millones de dólares en Estados Unidos y 313 millones de dólares a nivel mundial, cifras que la convierten en el estreno más grande del año y en la mejor apertura histórica para una adaptación de videojuego.

“La taquilla nacional ha estado dormida en 2025, y este es un despertar que se debía haber hecho esperar. Lo que la taquilla necesita es consistencia”, declaró Jeff Goldstein, jefe de distribución global de Warner Bros.

El repunte llega en un momento crítico para Warner Bros., tras una serie de fracasos en taquilla como The Alto Knights y Mickey 17. Además, persisten rumores sobre un posible relevo en la cúpula del estudio. Sin embargo, el triunfo de Minecraft podría cambiar ese panorama.

A Minecraft Movie involucra un nuevo comienzo para Warner Bros (Escena de A Minecraft Movie)

Cabe destacar que el largometraje ha logrado un atractivo transversal, convocando a niños, adolescentes, adultos jóvenes y padres de familia.

“Está atrayendo como una película de cinco cuadrantes, con un público muy amplio. Cuando un estreno prende así, genera su propio impulso”, explicó David A. Gross, analista de FranchiseRe.

Además, una de las razones por las que la cinta tuvo tanto impacto fue porque Warner Bros no escatimó en promoción. En colaboración con 45 marcas, inundaron el mercado con productos temáticos: desde leche verde hasta una “Block Meal” para adultos.

Se trata de la mayor campaña de asociaciones externas en la historia del estudio, superando incluso a Barbie: “Ayudó a posicionar la película como una prioridad para niños y familias”, señaló Paul Dergarabedian, analista de Comscore.

A Minecraft Movie tuvo un inmenso trabajo de marketing antes de su estreno. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP)

Con una oferta cinematográfica escasa en los últimos meses, Minecraft llegó en el momento justo. Warner programó estratégicamente su estreno antes de las vacaciones de primavera, asegurando un público joven disponible y ávido de entretenimiento.

“El cine estaba dormido en 2025. Esto es un despertar largamente esperado”, opinó Gross.

Durante años, adaptar videojuegos era sinónimo de fracaso. Hoy, títulos como The Super Mario Bros. Movie, Five Nights at Freddy’s y Sonic the Hedgehog demuestran lo contrario.

Minecraft se suma a esta nueva ola de éxitos, gracias a un trabajo conjunto con Mojang Studios y Microsoft para mantener la fidelidad al juego sin excluir al público general.

“Tuvimos mucho ensayo y error durante el proceso. Nos llevó tiempo contar la historia adecuada con el equipo adecuado. Hay algo especial en la forma en que la gente conecta con el juego. Sabíamos que si lográbamos aprovechar el mismo amor, humor y creatividad en una experiencia cinematográfica, el potencial sería ilimitado”, comentó Jesse Ehrman, presidente de producción de Warner.

El equipo involucrado en A Minecraft Movie fue clave para su éxito en taquilla (Foto AP/Marco Ugarte)

Minecraft explotó en redes sociales con escenas virales —como un bebé zombi sobre un pollo, el famoso “chicken jockey”— que han inundado TikTok y generaron un fenómeno de boca en boca que potenció aún más su éxito.

“Llevo nueve meses sin usar Instagram porque me he vuelto demasiado adicto. Pero me siguen enviando estos videos, y es muy satisfactorio. Los momentos teatrales se multiplican rápidamente”, confesó Ehrman.