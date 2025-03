Así es el insólito método de Jessica Simpson para mejorar su voz

Jessica Simpson confesó que usa una bebida con esperma de serpiente para cantar mejor. (Instagram/Jessica Simpson)

Jessica Simpson ha sorprendido a sus seguidores con una revelación inesperada sobre su rutina vocal. A través de un video publicado en Instagram el pasado viernes, la artista confesó que consume una bebida herbal china recomendada por su entrenador vocal, la cual, según descubrió posteriormente, contiene “esperma de serpiente”.

En el clip, la cantante de 44 años aparece vestida con un llamativo vestido amarillo de flores y una chaqueta azul de felpa mientras ingiere la bebida frente a su banda, cuyos integrantes reaccionan con asombro.

“Ellos me preguntaron: ‘¿Qué estás bebiendo?’. Porque es una especie de hierba china. Mi entrenador vocal me dijo que la tomara, así que no lo cuestioné”, explicó.

Jessica Simpson aseguró que no tenía idea de lo que contenía la bebida hasta su entrenador vocal buscó los ingredientes. (Instagram/Jessica Simpson)

Posteriormente, cuando le preguntaron si la bebida era similar al té, la famosa respondió que su textura le recordaba más a la miel. Más allá de lo exótico del ingrediente, la artista aseguró que la infusión ha tenido un impacto positivo en su voz. “Si quieres un buen tono vocal, tienes que beber esperma de serpiente”, afirmó entre risas.

La también empresaria, quien recientemente lanzó su EP Nashville Canyon, Pt. 1 el 21 de marzo, acompañó la publicación del video con tres emojis: un micrófono, una serpiente y un tubo de ensayo con líquido verde.

En una publicación anterior en Instagram, Jessica Simpson compartió sus sentimientos sobre el proceso creativo de su nuevo material: “Este EP es el resultado de aprender a escuchar mi corazón de nuevo, libre de expectativas de la industria. Se trata de rendirse, dejar que mi voz me guíe y confiar en el camino por delante”, expresó.

Jessica Simpson confesó que escuchó a su corazón para crear su nuvo EP. (Instagram/ Jessica Simpson)

Además, en una entrevista con la revista People, la celebridad confesó que desde el momento en que llegó a Nashville, Texas en septiembre de 2023 fue para hacer nueva música: “Me despertaba por la mañana y escribía poesía, al estilo de un sueño lúcido y luego llevaba eso a las sesiones de composición de canciones”, dijo.

Incluso, la cantante comentó que la letra de su tema “Use My Heart Against Me” la tenía grabada en la cabeza cuando despertó una mañana.

“Desperté con esa letra en la cabeza. Es como anhelar a alguien a quien quieres de nuevo y no te importa si usan tu corazón en tu contra, aunque sea solo por una noche. Entrégalo, solo por vivir la experiencia otra vez. No necesariamente lo quería al principio de escribir este disco. Estaba en un lugar diferente”, contó.

Jessica Simpson admitió que despertó con la letra de su tema “Use My Heart Against Me” en su cabeza. (Evan Agostini)

Su regreso a los escenarios tras 15 años de ausencia se materializó el pasado 13 de marzo con una presentación sorpresa en el Luck Reunion 2025 en Texas, donde estrenó su nueva canción “Breadcrumbs”.

“Esta vez, necesitaba recordar quién era y por qué quería cantar en primer lugar, y toda la música que me inspira. Y necesitaba olvidar quién me dijeron que fuera”, dijo al público.

Horas antes de su aparición en SXSW, Simpson adelantó su actuación en un reel de Instagram: “¿Hacia dónde vamos a #SXSW?”, escribió en el pie de foto, en el que aparece la intérprete de “I Wanna Love You Forever” con un abrigo de piel azul y gafas de sol en un aeropuerto.

“Hola a todos, soy Jessica Simpson. Acabamos de llegar a Austin y ahora mismo voy a hacer fila en Enterprise. Esto no es un anuncio, pero voy a alquilar un coche”, bromeó en el vídeo.

Jessica Simpson mostró cómo fueron sus momentos antes de presentarse en Texas. (Instagram/Jessica Simpson)

Asimismo, la celebridad también ha hablado recientemente sobre los cambios en su vida personal y cómo han impactado su carrera musical. En noviembre de 2024, celebró siete años de sobriedad, una decisión que, según ella, ha transformado su manera de componer.

“El momento en que empecé a beber demasiado fue cuando empecé a componer música en 2016, y eso me hacía ir a lugares y sentir lástima por mí misma. No sé por qué quería sentir lástima por mí misma, aparte de que el alcohol me mentía y me decía: ‘Eres más valiente porque puedes decir esto conmigo de tu lado”, confesó en una entrevista con PEOPLE.