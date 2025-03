Jack Black reveló la película que más lamenta haber hecho: “Me pagaron un dineral, así que siento como si me hubiera vendido”

Shallow Hal, dirigida por los hermanos Farrelly, se convirtió en una película controvertida

Durante más de dos décadas, Jack Black ha sido una figura icónica del cine cómico estadounidense. Desde su explosiva aparición en Alta fidelidad hasta clásicos como Escuela de Rock, el actor construyó una carrera marcada por su energía escénica, versatilidad y carisma. Sin embargo, no todo en su trayectoria le deja un buen sabor. En una reciente entrevista con Far Out Magazine, Black confesó cuál es la película que más lamenta haber hecho: Amor ciego (Shallow Hal, 2001).

“Me pagaron un dineral, así que siento como si me hubiera vendido”, reconoció sin rodeos. Aunque en su momento el filme fue un éxito comercial, la experiencia dejó una marca incómoda en la conciencia del actor. Para él, el guion nunca supo manejar con sensibilidad el mensaje que pretendía transmitir: una supuesta lección sobre el amor más allá de las apariencias físicas terminó convertida en una comedia que reforzaba estereotipos y se burlaba de los cuerpos no normativos.

Jack Black destacó en "Escuela de Rock", un papel diseñado especialmente para él por Mike White (AP)

Dos comedias, una sola carga de conciencia

En 2001, Black protagonizó Saving Silverman, dirigida por Dennis Dugan, una película que fue mal recibida por la crítica y que hoy parece olvidada incluso por su protagonista. Sin embargo, ese mismo año se estrenó Amor Ciego, que Jack Black considera su mayor error profesional. La película, dirigida por los hermanos Peter y Bobby Farrelly —conocidos por éxitos como Dos tontos muy tontos—, presentaba una premisa controvertida: un hombre hipnotizado ve a una mujer con obesidad como si fuera delgada.

“No me sentí orgulloso”, confesó el actor.

Shallow Hal intentó presentar una lección moral sobre el amor más allá de las apariencias físicas, pero la ejecución fue recibida como superficial y ofensiva. Críticas frecuentes apuntaron al uso reiterado de chistes basados en estereotipos gordofóbicos como sillas que se rompen o efectos visuales hiperbólicos sobre el cuerpo de la protagonista.

Estos elementos socavan el mensaje central de la película, convirtiéndola en una representación fallida de la positividad corporal.

Gwyneth Paltrow también se arrepiente

Gwyneth criticó la representación de cuerpos no normativos en la industria del cine (REUTERS/Mario Anzuoni)

La coprotagonista Gwyneth Paltrow también expresó años más tarde su malestar por haber aceptado el papel. En una entrevista con The Guardian, describió una experiencia perturbadora al probarse el traje que debía simular obesidad: “Fue muy triste. Fue muy perturbador. Nadie me miraba a los ojos porque era obesa. Me sentí humillada”.

Su crítica fue más allá del contenido del filme, apuntando también a la forma en que la industria trata la representación de cuerpos no normativos. “La ropa que hacen para las mujeres con sobrepeso es horrible. Me sentí humillada porque la gente era muy despectiva”, denunció.

Aunque Black buscó aportar sinceridad a su interpretación, sus intentos se ven constantemente saboteados por el guion. Cada atisbo de emoción genuina es neutralizado por un gag visual o un chiste insensible. Paltrow, por su parte, parece atrapada en un rol escrito desde una fantasía masculina más que desde una reflexión auténtica.

La comedia, un género aún subestimado

El artículo recupera también una reflexión del comediante John Cleese, quien lamentó que la comedia sea vista como un género menor por instituciones como la Academia. Cleese sostuvo que hacer reír requiere más destreza actoral que hacer llorar, y puso como ejemplo la maestría de Peter Sellers en Dr. Strangelove.

Esta idea se entrelaza con la experiencia de Black: aunque dotado de talento cómico, Shallow Hal le impidió demostrar la dimensión emocional de su trabajo, encapsulándolo en un contexto argumental que no supo cómo manejar ni evolucionar.

Un legado incómodo

"Shallow Hal" refleja las contradicciones de las comedias sociales de los años 2000 en Hollywood (Prime Video)

Con el paso del tiempo, Shallow Hal fue vista como una reliquia de una época en que Hollywood creía que una moraleja justificaba cualquier medio, incluso si estos reforzaban estigmas dañinos. Lo que pudo haber sido una reflexión sobre la belleza interior terminó consolidándose como un ejemplo de comedia socialmente insensible y mal calibrada.

En palabras del autor del artículo, Jordan Potter, “la película no es lo peor que nos dieron los años 2000, pero está a la altura”.