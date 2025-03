Michael Caine, Mia Farrow y el incómodo rodaje de una escena de sexo: “Su ex esposo apareció en el set”

Michael Caine y Mia Farrow en la película "Hannah y sus hermanas", proyecto dirigido por Woody Allen (Metro-Goldwyn-Mayer Studios/Vía IMBD)

Michael Caine ha compartido en su nuevo libro de memorias, Don’t Look Back, You’ll Trip Over, una serie de anécdotas fascinantes de su carrera en Hollywood. Entre ellas, destaca un momento particularmente incómodo que vivió durante el rodaje de Hannah y sus hermanas (1986), película que le valió su primer Oscar como Mejor Actor de Reparto.

El británico recordó que, mientras preparaba la filmación de una escena íntima con Mia Farrow, se percató que había un invitado inesperado en el set.

“Recuerdo un momento embarazoso cuando estaba grabando una escena de amor en la cama con Mia, y al mirar hacia arriba, ahí estaba su ex marido, André Previn”, escribió Caine en su libro.

“Pensé: ‘¡Maldita sea, esto va a ser complicado!‘, pero al final todo salió bien”.

Cómo Caine unió a Mia Farrow y Woody Allen

Woody Allen y Mia Farrow tuvieron una relación desde 1980 hasta 1992 (Archivo)

Además de compartir pantalla con Farrow en la icónica película de Woody Allen, Michael Caine también tuvo un papel crucial en la vida personal de la actriz. Fue él quien propició el primer encuentro entre Farrow y Allen, quienes luego mantendrían una relación de más de una década.

“En cierto modo, fue gracias a mí que ella y Woody se conocieron”, confesó Caine.

“Mi esposa y yo solíamos ir a Elaine’s, un gran restaurante de Nueva York donde siempre veías gente interesante y famosa. Amábamos ir allí. Y también Woody Allen, entre muchos otros”.

Caine explicó que conocía a Farrow desde hacía tiempo y que ella le pidió que la presentara con el cineasta.

Después del escándalo y las denuncias contra Woody Allen, Michael Caine dijo que nunca más volvería a trabajar con el cineasta (Photo by Gabriel Kuchta/Getty Images)

“Una noche en Nueva York, me dijo: ‘¿Conoces a Woody Allen?‘. Respondí: ‘Sí, de hecho, lo conocemos. No muy bien, pero suele venir a Elaine’s alrededor de la misma hora en que estamos nosotros’. Así que me dijo: ‘Bueno, si alguna vez lo ves en otra mesa, invítame a cenar con ustedes’. Y eso hice. Así fue como realmente se conocieron”.

Sin embargo, Caine también notó cierta distancia entre Allen y Farrow durante el rodaje de Hannah and Her Sisters, aunque nunca imaginó el escándalo en el que terminaría su relación.

“De alguna manera, Woody y Mia no se llevaban tan bien”, escribió Caine. “Podías ver las tensiones, incluso entonces. Pero estaba enfocado en mi papel y nunca estuve lo suficientemente cerca de ellos como para saber que todo terminaría tan horriblemente. Muy triste”.

Otras anécdotas inolvidables de su libro

El actor de 92 años además relató historias sobre algunas de las estrellas más importantes de Hollywood. Entre ellas, destaca su inesperada amistad con Vin Diesel.

“Vin es especial. Lo quiero mucho”, escribió. “Nos conocimos hace unos treinta años en una cena. Instintivamente lo saludé con un abrazo y anuncié a toda la sala: ‘¡Este es mi hijo!‘”.

Desde entonces, los dos actores han mantenido una estrecha relación, incluso compartiendo cenas familiares cada vez que sus agendas se lo permiten.

Caine recordó con cariño a Heath Ledger, con quien trabajó en "Batman: el caballero de la noche" (Photo courtesy of Warner Bros. P)

Otra historia que Caine recuerda con cariño es su relación con el fallecido actor Heath Ledger, a quien describió como un talento excepcional. “Fue aterrador. Me dejó absolutamente impactado la primera vez que lo vi en acción; me aterrorizó”, confesó sobre la actuación de Ledger como el Joker en El caballero de la noche.

El actor también recordó la conmoción que sintió el equipo de la película tras la inesperada muerte de Ledger en 2007: “Todos esperábamos que ganara un Oscar y creíamos que lo merecía incluso mientras aún estábamos filmando”.

Asimismo, Caine compartió una divertida historia sobre una noche de fiesta con Peter O’Toole, en la que bebieron tanto que despertaron dos días después sin recordar lo que había sucedido. “Nos despertamos a la mañana siguiente y no teníamos idea de dónde estábamos. Ambos estábamos completamente vestidos, acostados sobre una cama doble”, escribió sobre ese episodio.