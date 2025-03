Las películas favoritas de Cillian Murphy que todo amante del cine debería conocer

Blood on the Tracks, el disco canónico de Bob Dylan sobre rupturas amorosas cumple 50 años La obra maestra de ruptura por excelencia celebra medio siglo de haber redefinido la vulnerabilidad en la música. Considerada por GQ un hito en su carrera, sigue siendo una pieza que conmueve y trasciende generaciones

La escena de “Vecinos en la mira” que Samuel L. Jackson se negó a filmar El actor criticó el desenlace de la película, argumentando que no reflejaba la realidad del sistema policial y propuso alternativas, informa Far Out