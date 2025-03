Justin Baldoni demandó a su ex publicista por filtrar mensajes clave a Blake Lively

Justin Baldoni demandó a su expublicista por entregar supuestos mensajes privados a Leslie Sloane que habrían alimentado la demanda por acoso de Blake Lively (AP/REUTERS)

Justin Baldoni presentó una demanda federal en Nueva York el 21 de marzo junto con su actual publicista, Jennifer Abel, contra Stephanie Jones, fundadora de la firma de relaciones públicas Jonesworks.

El protagonista y director de Romper el círculo (It Ends With Us) la acusa de haber provocado una “catastrófica” serie de litigios mediante la filtración de mensajes privados que habrían alimentado las denuncias de Blake Lively.

En la querella, Baldoni alega que Jones vulneró la confidencialidad profesional al entregar comunicaciones privadas, obtenidas sin autorización, a Leslie Sloane, publicista de Lively.

Estos mensajes, según la demanda, fueron utilizados como prueba en el proceso iniciado por la actriz en diciembre de 2024, en el que acusó a Baldoni y a otros ejecutivos de acoso sexual y de una campaña de desprestigio.

El equipo legal de Baldoni afirma que Stephanie Jones compartió contenido sin citación judicial con la publicista de Lively para crear una narrativa falsa (Scott A Garfitt/Invision/AP)

“Es innegable que Stephanie Jones inició esta catastrófica secuencia de eventos al violar los derechos más básicos de privacidad, así como la confianza que sus clientes aún tenían”, declaró Bryan Freedman, abogado del actor, en un comunicado a People.

Y continuó en su pronunciamiento: “Sin ser ajena a generar escenarios de crisis para sus clientes salientes, la Sra. Jones entregó maliciosamente las comunicaciones del teléfono que sustrajo indebidamente a su socia, a su cohorte Leslie Sloane, justo después de ser despedida por conducta indebida en Wayfarer”.

Jones fue representante de Baldoni y de Wayfarer Studios durante el desarrollo de Romper el círculo.

La disputa se remonta al verano de 2024, cuando surgieron reportes de una ruptura entre Justin Baldoni y Blake Lively.

Según el actor y director de "Romper el círculo", su publicista fue presionada en una reunión con seguridad privada y un técnico forense para ceder sus datos personales sin consentimiento (Nicole Rivelli/Sony Pictures)

La disputa entre publicistas en el caso de Justin Baldoni y Blake Lively

Según The New York Times, los mensajes usados en la demanda de la actriz provinieron del teléfono de Jennifer Abel, el cual habría sido confiscado por Jonesworks tras la renuncia de Abel para formar su propia firma.

La demanda sostiene que Abel fue citada a una reunión donde fue confrontada por un guardia de seguridad, un experto en extracción forense de datos y un abogado, dos días antes de su último día de trabajo.

“Después de ser conducida a la sala de conferencias, Abel notó que el guardia estaba apostado afuera, bloqueando la salida”, señala el documento.

El abogado la habría presionado para firmar documentos y permitir acceso a su computadora personal, bajo amenaza de acciones legales por supuesta retención de información confidencial.

La filtración de mensajes terminó involucrando a Wayfarer Studios, con consecuencias legales que afectaron a varias figuras de la producción de la película (Nicole Rivelli/Sony Pictures vía AP)

Posteriormente, Stephanie Jones habría bloqueado a Jennifer Abel del acceso a sus cuentas personales, incluidas su iCloud, cuentas bancarias y seguros, mientras obtenía acceso irrestricto a mensajes, correos electrónicos y fotografías privadas.

“Jones entregó el contenido del teléfono a Lively y su equipo —sin una citación judicial— para que seleccionaran y manipularan las comunicaciones a fin de construir una narrativa falsa sobre el origen de la mala publicidad de Lively”, añade el escrito judicial.

El equipo de Baldoni acusa a Jones de orquestar esta maniobra con pleno conocimiento de las consecuencias.

“Como resultado del esquema malicioso de Jones, la vida de Abel ha sido afectada. Su carrera y reputación han sido destruidas, su información privada fue filtrada y sus redes sociales y correo electrónico han recibido amenazas de muerte diarias”, sostuvo.

En otra querella paralela, Justin Baldoni denunció por difamación a Blake Lively y su esposo Ryan Reynolds por supuestos intentos de dañar su carrera con acusaciones falsas (Sony Pictures/REUTERS)

En diciembre, Stephanie Jones interpuso una contrademanda contra Justin Baldoni y Jennifer Abel.

Su abogada, Kristin Tahler, defendió las acciones de su clienta: “Durante meses, este grupo ha manipulado y difamado a Stephanie Jones y su empresa con fines económicos y para distraer de su comportamiento reprochable”.

En una nueva declaración a People, Tahler insistió en que la demanda de Jones “se basa en hechos y pruebas concretas” y acusó a Abel de conspirar con Nathan y otros para robar documentos confidenciales y destruir el negocio de Jones.

“No tienen pruebas ni evidencias. Esta es una táctica conocida: desacreditar a nuestra clienta, culminando con una obra de ficción disfrazada de contrademanda”.

Justin Baldoni también ha interpuesto una demanda de 400 millones de dólares por difamación contra Blake Lively y su esposo, Ryan Reynolds, por presuntamente intentar arruinar su carrera con acusaciones falsas.