El músico que casi protagoniza “Volver al futuro”, un cambio crucial para la saga

Un joven rebelde, un científico desquiciado y un DeLorean convertido en máquina del tiempo. Pero lo que pocos saben es que el destino de esta historia casi cambió para siempre... Un papel clave, una oferta inesperada y una decisión que pudo haber sido catastrófica. Descubre el casting oculto detrás de Regreso al futuro

En el proceso de creación de Volver al futuro, una de las decisiones más arriesgadas y -a la postre más acertadas- fue el cambio de uno de sus protagonistas cuando ya se habían rodado varias escenas.

El director Robert Zemeckis y el guionista Bob Gale tuvieron que enfrentarse a la difícil tarea de despedir a Eric Stoltz, quien había interpretado a Marty McFly durante varias semanas de rodaje. Según Zemeckis y Gale, Stoltz no lograba capturar el tono ligero y cómico que ellos buscaban para el personaje, lo que llevó a una de las decisiones más valientes de la producción: despedirlo y rehacer gran parte de la película con un nuevo actor.

Michael J. Fox, la opción original

Cuando se tomó esta arriesgada decisión, el equipo de Volver al Futuro tenía claro que quien debía ocupar el papel de Marty McFly era Michael J. Fox, el actor que originalmente había sido elegido para el papel. Sin embargo, Fox estaba comprometido con la serie de televisión Enredos de familia, lo que le impedía participar en la película.

Pero tras el despido de Stoltz, los realizadores no dudaron en buscar una solución, y fue así como finalmente Fox pudo unirse a la producción, convirtiéndose en el ícono que conocemos hoy en día.

Otro de los cambios en el elenco implicó nada menos que a su protagonista, Michael J. Fox, que en un principio rechazó el papel porque estaba trabajando en la serie "Enredos de familia"

La química entre Fox y Christopher Lloyd, quien interpretaba al excéntrico Doc Brown, demostró que la decisión había sido la correcta. La relación entre ambos personajes se convirtió en uno de los pilares de la trilogía y el éxito de la saga.

Un improbable Doc Brown: Mark Mothersbaugh

Sin embargo, lo que muchos desconocen es que el personaje de Doc Brown estuvo a punto de ser interpretado por alguien completamente diferente: el músico Mark Mothersbaugh, líder de la banda Devo.

En lugar de un actor tradicional, Zemeckis y Spielberg, quienes estaban en un concierto de Devo, vieron a Mothersbaugh en el escenario y quedaron fascinados por su presencia y estilo.

Según contó el propio Mothersbaugh en una entrevista durante el Festival de Cine de Sundance en 2024, cuando Zemeckis y Spielberg se acercaron después del concierto, le mencionaron que querían hablar con él sobre un proyecto cinematográfico.

Mark Mothersbaugh, líder de Devo, rechazó interpretar a Doc Brown en "Volver al Futuro"

“Pensé que me iban a ofrecer componer la música para su película, ya que estábamos en un concierto”, recordó Mothersbaugh. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando los realizadores le dijeron que querían que interpretara a Doc Brown.

El músico, sorprendido, se negó rotundamente, pues no se sentía cómodo actuando en una película. “Yo no quiero actuar en una película”, les dijo, aunque en un primer momento, los productores insistieron: “Tú ya actúas en el escenario, lo haces genial”. A pesar de la insistencia, Mothersbaugh no aceptó el papel y la oferta fue retirada.

El papel de Doc Brown, entonces, fue finalmente ofrecido a Christopher Lloyd, quien, desde ese momento, se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos de la historia del cine. Lloyd, con su particular interpretación del científico excéntrico y algo desquiciado, hizo suyo el personaje, creando una de las parejas más icónicas de la ciencia ficción.

Christopher Lloyd, junto a Michael Fox, la dupla central que hizo de "Volver al futuro" una de las sagas más exitosas del cine moderno

El proceso de elección del elenco

Aunque los nombres de Jeff Goldblum, John Lithgow y Robin Williams también fueron considerados para el papel de Doc Brown, fue Christopher Lloyd quien logró capturar la esencia del personaje. Lloyd aportó una gran carga cómica al personaje, lo que lo hizo imprescindible para el tono general de la película.

"Volver al Futuro" sobresale como ejemplo del impacto de un elenco adecuado en un éxito cinematográfico global

En cuanto al papel de Marty McFly, el cambio a Michael J. Fox fue igualmente crucial. El actor, conocido por su trabajo en televisión, logró incorporar a su personaje una mezcla perfecta de humor, ternura y dinamismo, lo que lo convirtió en el protagonista ideal para la historia.

¿Qué habría pasado si el elenco hubiera sido diferente?

El cambio de protagonista en medio del rodaje de Volver al Futuro fue una apuesta arriesgada. Sin embargo, la película se transformó en un éxito inmediato, y hoy es casi impensable imaginar a otro actor en los papeles de Doc Brown y Marty McFly.

Aunque nunca sabremos si la película habría tenido el mismo impacto con un elenco diferente, lo cierto es que la magia entre Lloyd y Fox resultó ser la fórmula perfecta para lo que se convirtió en un fenómeno de culto.

La historia de cómo Zemeckis y Spielberg casi eligen a Mark Mothersbaugh como Doc Brown es solo una de las curiosas anécdotas de una película que no solo marcó una época, sino que también dejó una huella imborrable en la cultura popular.

Sin la osadía de cambiar a Stoltz por Fox o de elegir a Christopher Lloyd como el excéntrico científico, Regreso al futuro jamás habría sido lo que es hoy.

A día de hoy, Volver al Futuro sigue siendo un ejemplo de cómo el talento adecuado, en el momento adecuado, puede hacer que una película se convierta en un fenómeno que perdure en el tiempo.

Sin los actores que finalmente dieron vida a Marty y Doc, sin esa mezcla perfecta de comedia, ciencia ficción y aventura, la trilogía jamás habría alcanzado el estatus de icono que tiene hoy en día.