Disney confirmó que Coco 2 ya está en marcha: el estreno está previsto para 2029

Disney y Pixar ya están trabajando en la segunda entrega de 'Coco' (Escena de Coco)

De acuerdo con lo que informó Deadline, el CEO de Disney, Bob Iger, anunció oficialmente durante la reunión anual de accionistas del estudio que Coco 2 está en marcha. La esperada secuela de la exitosa película de Pixar tiene previsto su estreno en 2029.

“Si bien la película está en sus primeras etapas, sabemos que estará llena de humor, corazón y aventura. No podemos esperar para compartir más detalles pronto”, dijo el ejecutivo, quien añadió que el proyecto contará nuevamente con el equipo creativo detrás de la primera entrega. Por lo que el director ganador del Oscar, Lee Unkrich y el codirector Adrian Molina estarán al frente de la cinta, mientras que la producción estará a cargo de Mark Nielsen.

De hecho, en diciembre de 2024 durante una entrevista con la revista People, Unkrich adelantó que Coco 2 era una gran posibilidad gracias a que muchos fanáticos la han pedido por años: “Es un gran honor saber que tantos de nuestros fanáticos la quieren. Lo he escuchado mucho. Puedo decir que, como en todas nuestras películas, si surge la historia adecuada, la exploraremos a fondo”, expresó.

Lee Unkrich aseguró que una secuela de Coco era una gran posibilidad. (Escena de Coco)

Asimismo, cuando se le preguntó qué le gustaría ver en una segunda película de Coco, el cineasta de 57 años dijo: “Creo que las mejores secuelas son aquellas que, cuando salen, se sienten como una extensión natural de la primera película y no solo como un complemento, como una gran historia”.

Además, la cuenta oficial de Pixar y Disney en Instagram también postearon que Coco 2 ya se encuentra en producción: “¡Coco 2 de Disney y Pixar está oficialmente en proceso!”, dice el pie de foto del post que ya acumula más de medio millón de “me gusta”.

Sin embargo, la publicación generó opiniones dividas entre los fans, mientras unos se mostraron emocionados por la secuela, otros afirmaron que esta cinta no necesita una segunda parte: “Me encanta Coco, pero en mi opinión la película no necesita secuela. La historia es perfecta tal y como es”, escribió un usuario.

Algunos fans de 'Coco' consideraron que no hace falta una secuela. (Instagram/Disney)

Aunque, cabe recordar que en una plática con la revista People, Lee Unkrich afirmó que tiene presente que no todos los fans de Coco quieren una segunda parte, pero lo más probable es que cuando la vean en cines sepan que fue una maravillosa idea.

“Aunque ahora la gente vea Coco y piense: ‘No necesita una secuela, es una historia completa’ —que es lo que es—, idealmente, si hubiera una secuela, pensarían: ‘Dios mío, nunca supimos que necesitábamos esta otra parte de la historia’”, señaló.

Recordemos que la primera película de Coco (2017) estuvo ambientada en México y presentó la historia de Miguel Rivera, un aspirante a músico de 12 años que descubre la verdad sobre su ídolo, Ernesto de la Cruz, mientras intenta devolver el amor por la música a su familia, que la prohibió hace mucho tiempo.

Coco narra la historia de Miguel, un niño que va a la tierra de los muertos. (Foto: Disney-Pixar)

En taquilla, el filme recaudó 210.4 millones de dólares en Estados Unidos y acumuló un impresionante total de 814.6 millones de dólares a nivel mundial. Un dato destacado fue su desempeño en China, donde generó 189.2 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de Disney en el país asiático. Incluso, esta producción ganó varios galardones durante la temporada de premios de ese año, incluidos los dos premios Oscar a los que fue nominada: Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original por “Recuérdame”.

A medida que avance la producción, se espera que Disney y Pixar revelen más detalles sobre la trama y el elenco de Coco 2, pues en la primera entrega las voces del elenco principal estuvieron a cargo de Anthony Gonzalez, Benjamin Bratt, Alanna Ubach y Gael García Bernal