El creador de ‘The Big Bang Theory’ habló del más grande arrepentimiento que tiene sobre el personaje de Penny

Penny fue una pieza clave para el éxito de "The Big Bang Theory", sin embargo, el personaje no siempre funcionó

The Big Bang Theory se convirtió en una de las comedias más exitosas de la televisión, pero su cocreador, Chuck Lorre, ha confesado que no siempre estuvo satisfecho con la evolución de sus personajes. En una reciente entrevista en The Official Big Bang Theory Podcast, el productor de 72 años admitió que al principio subestimaron el potencial de Penny, la aspirante a actriz interpretada por Kaley Cuoco. Según Lorre, Penny fue un estereotipo que, con el tiempo, logró evolucionar a un personaje más tridimensional.

Un personaje que evolucionó con el tiempo

Desde su debut en 2007, Penny fue la única protagonista femenina en el grupo de personajes principales. Sin embargo, el desarrollo inicial del personaje no estuvo a la altura de lo que terminó representando en la serie.

“En un principio, caímos en un cliché”, reconoció Lorre. “Era la típica rubia que decía cosas tontas, y no nos dimos cuenta de lo que realmente aportaba al grupo”.

Chuck Lorre, creador de la serie, consideró que Penny se limitó a ser un estereotipo al principio de la serie

Con el tiempo, el equipo de guionistas entendió que Penny tenía una inteligencia distinta a la de los científicos de la serie, como Sheldon Cooper (Jim Parsons) y Leonard Hofstadter (Johnny Galecki). “Ellos no sabían cómo relacionarse con las personas. Ella sí. Les aportó una humanidad que les faltaba”, explicó el productor.

Esta evolución permitió que Penny pasara de ser una figura unidimensional a un personaje clave en el desarrollo de la historia. Su capacidad para comprender las relaciones humanas contrastaba con la torpeza social de sus compañeros, lo que se convirtió en una de las dinámicas más queridas por los seguidores de la serie.

El piloto original y la reescritura del personaje

Antes de que Cuoco fuera seleccionada en 2007, Lorre y su equipo habían elegido a la presentadora canadiense Amanda Walsh para interpretar un personaje llamado Katie. Según el concepto original, Katie era una mujer “dura y de la calle, pero con un interior vulnerable”.

Durante los primeros pilotos de 'The Big Bang Theory', el personaje de Penny no existía, siendo Amanda Walsh la encargada de darle vida a Kathy

Sin embargo, la audiencia de prueba rechazó la versión inicial del personaje, calificándola de “tóxica”. Esta reacción negativa llevó a los productores a reformular el piloto en 2006, eliminando a Katie y creando a Penny como un personaje completamente nuevo.

Además de la introducción de Penny, la versión definitiva de la serie incluyó a los personajes de Howard Wolowitz (Simon Helberg) y Rajesh Koothrappali (Kunal Nayyar), quienes tampoco formaban parte del piloto original.

Según Lorre, el éxito de Cuoco radicó en la actitud de Penny hacia sus compañeros de reparto. “Kaley hizo que Penny se sintiera genuinamente divertida. Su personaje no los juzgaba, sino que estaba divertida con ellos. Y cuando se enojaba, nunca era con dureza”, recordó.

"Kaley hizo que Penny se sintiera genuinamente divertida", aseguró Chuck Lorre sobre la evolución del personaje de Penny © 2018 WBEI. All rights reserved.

El éxito de ‘The Big Bang Theory’ y la carrera de Kaley Cuoco

La serie alcanzó un éxito masivo y se mantuvo al aire durante 12 temporadas, hasta su final en 2019. En el transcurso de los años, Cuoco, junto con Parsons y Galecki, pasó de ganar 60.000 dólares por episodio en la primera temporada a 1 millón de dólares por episodio en la octava, además de recibir una parte de las ganancias de la serie.

En el ámbito personal, Cuoco y Galecki mantuvieron una relación sentimental en secreto durante dos años, hasta su ruptura en 2009. Actualmente, la actriz está comprometida con Tom Pelphrey, con quien tiene una hija, Matilda Carmine Richie Pelphrey, que cumplirá dos años el 30 de marzo.

En su carrera después de The Big Bang Theory, Cuoco ha continuado en la industria del entretenimiento como productora y actriz. Actualmente, presta su voz al personaje principal en la serie animada Harley Quinn, de DC Comics, y protagonizará el piloto de HBO Kansas City Star, donde interpretará a una actriz que regresa a su ciudad natal para trabajar en teatro regional.

Actualmente, Kaley Cuoco le da voz a Harley Quinn en su serie de Max (HBO Max)

Por otro lado, The Big Bang Theory dio origen al exitoso spin-off Young Sheldon (2017-2024) y próximamente estrenará un nuevo derivado en Max, centrado en el físico Barry Kripke, interpretado por John Ross Bowie.

A pesar de los errores iniciales en la construcción del personaje de Penny, la evolución de la serie y de sus protagonistas consolidó The Big Bang Theory como una de las comedias más icónicas de la televisión moderna.