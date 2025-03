Disney y ‘Blancanieves’: actor asegura que el estudio “tiene miedo de la reacción del público”

Martin Klebba dijo que Disney no está muy seguro de que 'Blancanieves' sea un éxito entre el público. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni. Disney)

A pocos días del estreno de la nueva versión en acción real de Blancanieves, Disney enfrenta una creciente controversia en torno a la película, marcada por las declaraciones políticas de su protagonista, Rachel Zegler, por lo que la preocupación del estudio por una posible reacción negativa del público ha ido en aumento.

En una entrevista con The Hollywood Reporter Martin Klebba, quien prestó su voz a Gruñón en la cinta, manifestó su descontento por la reducción en la escala de la premiere en Hollywood. El actor de 55 años afirmó que Disney está “asustado por la reacción del público” y “tiene miedo de una reacción violenta” por parte de lka audiencia debido a la polémica en torno a la producción.

De acuerdo con el artista, el evento de presentación se realizará en el icónico teatro El Capitán en Los Ángeles, pero sin el despliegue habitual de alfombra roja: “No va a haber todo este revuelo de: ‘La primera película de Disney que hicieron’. Debido a toda esta polémica, temen las reacciones negativas de la sociedad. Básicamente será una fiesta previa, veremos la película y eso es todo”, explicó.

Martin Klebba comentó que Disney está temeroso por las reacciones negativas del público ante Blancanieves. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Fuentes cercanas a la producción indicaron al Daily Mail que Disney habría cancelado una premiere de mayor escala en Leicester Square, Londres, con el objetivo de minimizar la atención mediática y evitar preguntas comprometedoras a Rachel Zegler: “Disney ya está anticipando una reacción anti-woke contra Blancanieves y ha reducido la agenda de medios a solo un puñado de eventos de prensa estrictamente controlados “, afirmó la fuente.

Asimismo, Martin Klebba comentó que sabe perfectamente todo sobre las controversias que rodean la película, así como las opiniones políticas de las estrellas principales, pero dijo que “no debería haber eclipsado el arduo trabajo de todos los demás”.

Cabe destacar que la película ha experimentado cambios significativos desde su anuncio, incluyendo la sustitución de los siete enanitos por criaturas generadas por CGI, decisión que también generó controversia después de las críticas del actor Peter Dinklage, quien calificó la historia original como “retrógrada”.

Los enanitos de la nueva versión de Blancanieves fueron creados por CGI (Disney)

“Normalmente no me meto en cuestiones políticas, pero [sentí] que los enanos no van a desaparecer solo porque no puedas imaginar que están allí. Seguiremos existiendo. Así que no entendí lo de no hacer los enanitos. La historia es de siempre y es un clásico”, señaló Martin Klebba a The Hollywood Reporter.

La controversia en torno a Rachel Zegler

Desde que fue elegida como Blancanieves, Rachel Zegler ha sido objeto de crítica, pues su casting generó reacciones encontradas debido a su ascendencia latina. En respuesta a la recepción negativa, la famosa escribió en una publicación de Instagram que luego eliminó: “Sí, soy Blancanieves, no, no me voy a blanquear la piel para el papel“.

Sin embargo, la controversia no paró ahí porque sus comentarios sobre la historia original han avivado la polémica. En una entrevista anterior, la actriz calificó el argumento del clásico animado como “extraño” y tildó al príncipe de “acosador”: “Ella no va a ser salvada por el príncipe y no va a soñar con el amor verdadero”, dijo la celebridad sobre el rumbo de su personaje en una entrevista.

Rachel Zegler afirmó que en esta nueva versión de Blancanieves, la princesa no será rescatada. (Captura del tráiler oficial de Blancanieves)

Además, sus opiniones políticas han generado fricciones. La estrella de 22 años ha expresado posturas firmes en redes sociales, lo que según fuentes de Page Six ha sido motivo de preocupación dentro de Disney: “Está fuera de control. No saben qué hacer. Los directivos la han llamado directamente y también a su equipo de representación para pedirle que modere sus comentarios, pero ella no escucha”, indicó un informante.

A pesar de la controversia, Rachel Zegler ha defendido la producción y su enfoque moderno de Blancanieves. En declaraciones a Vogue, la artista afirmó que la película es “un equilibrio entre el clásico animado de 1937 y una versión renovada para la nueva generación”.

Internamente, según The Hollywood Reporter, Disney tendría “cero confianza” en el éxito del film y su estrategia promocional refleja esa incertidumbre: “Un ciclo de preventa de menos de dos semanas grita: ‘No creemos en esto’”, aseguró una fuente del medio.

Fuentes aseguraron que Disney no confía en que Blancanieves tenga éxito en taquilla. (Disney)