El padre de Justin Bieber reafirmó su apoyo al cantante con tiernas fotos familiares en medio de los rumores sobre su estado de salud

En medio de especulaciones sobre su estado de salud y posible consumo de drogas, el padre de Justin Bieber compartió emotivas publicaciones en redes sociales (Instagram/@jeremybieber)

Justin Bieber aparece en un conmovedor momento familiar junto a sus hermanos menores en una imagen recientemente compartida por su padre, Jeremy Bieber, el pasado 14 de marzo.

En la foto se ve al cantante de 31 años abrazando a Jaxon, de 15 años, mientras que sus hermanas Bay, de 6, y Jazmyn, de 16, posan a su lado derecho. También se encuentra presente su hermanastra, Allie Bieber (de nacimiento Rebelo), de 17 años.

Jeremy, de 49 años, acompañó la publicación con la frase “mi equipo”, resaltando el vínculo cercano entre ellos. Cabe destacar que, la instantánea data del 28 de marzo de 2022, fecha en la que Justin se presentó en el Canadian Tire Centre de Ottawa, Canadá, con su Justice Tour.

Es posible que esta sea la forma del patriarca Bieber de demostrar el apoyo a su hijo en momentos difíciles, luego de que él hiciera diversas declaraciones en redes sociales y se mostrara fumando marihuana en un video.

Jeremy Bieber compartió una imagen familiar donde Justin Bieber aparece rodeado de sus hermanos, resaltando el fuerte vínculo que los une en momentos clave de su vida (Instagram/@jeremybieber)

La imagen fue publicada poco después de que el padre del artista compartiera una selfie junto a su hijo mayor, a quien llamó “mi primero”.

El lazo familiar ha sido un aspecto recurrente en la vida del intérprete. Para su cumpleaños, el 1 de marzo, Jeremy publicó una fotografía de Justin cuando era bebé, sentado en un balde con un pato de hule.

Además, la madre del cantante, Pattie Mallette, de 49 años, celebró la ocasión con una serie de imágenes en Instagram y un mensaje en el que lo llamó “mi favorito”.

Anteriormente, Jeremy también publicó una selfie con Justin junto a un mensaje en el que lo llamó “mi primero” (Instagram/@jeremybieber)

“Sigues capturando mi corazón. Te amo. Mamá. Xoxo”, escribió en la publicación.

Justin, quien fue padre en agosto de 2024 con el nacimiento de su hijo Jack, fruto de su matrimonio con Hailey Bieber, ha disfrutado recientemente de un retiro privado por su cumpleaños.

Según una fuente citada por People, el artista pasó “un tiempo relajante y divertido” con su esposa, su hijo y amigos en Gozzer Ranch, en Coeur d’Alene, Idaho.

“No importa lo que digan los rumores, ellos están bien. Su matrimonio está bien. Son muy felices juntos”, aseguró el informante.

Justin Bieber disfrutó de un retiro privado por su cumpleaños junto a Hailey Bieber, su hijo Jack y amigos (Shutterstock/The Grosby Group)

Justin Bieber y su lucha con el síndrome del impostor

En medio de especulaciones sobre su estado de salud, Justin Bieber rompió su silencio con una reflexión en redes sociales sobre su percepción del éxito y sus sentimientos de insuficiencia.

“La gente me ha dicho toda mi vida: ‘Wow, Justin, te lo mereces’, y personalmente siempre me he sentido indigno”, escribió el cantante en sus historias de Instagram el 13 de marzo. “Como si fuera un fraude”.

Bieber también compartió pensamientos sobre la presión que ha sentido a lo largo de los años.

“Cuando la gente me dice que me merezco algo, me hace sentir como un estafador. Me digo: ‘Maldición, si tan solo supieran mis pensamientos. Cuán prejuicioso soy, cuán egoísta realmente soy. No estarían diciendo esto’”, añadió.

Justin Bieber habló abiertamente sobre su lucha con el síndrome del impostor y confesó sentirse “indigno” del éxito en un mensaje compartido en sus redes sociales (Instagram/@justinbieber)

“Escribo todo esto para decir que si te sientes como un fraude, bienvenido al club. Definitivamente me siento poco preparado y no calificado la mayor parte de los días”, agregó el artista.

Las declaraciones surgieron en un contexto de intensos rumores sobre su estado de salud.

En semanas recientes, seguidores del artista de 31 años expresaron preocupación por su aspecto tras la difusión de imágenes en las que lucía más delgado y con signos de cansancio.

A finales de febrero, Justin compartió un video en el que aparecía fumando lo que parecía ser un bong de marihuana, lo que generó comentarios críticos en redes sociales.

Bieber apareció fumando lo que parece ser marihuana y avivó la polémica sobre su estilo de vida (Grosby Group/Instagram/@justinbieber)

Pese a la controversia, su equipo negó que esté consumiendo drogas duras.

En un comunicado a TMZ, un representante del cantante afirmó que “el hecho de que, a pesar de la verdad obvia, la gente siga comprometida con mantener narrativas negativas, sensacionalistas y dañinas es lamentable”.

Además, aseguró que Justin Bieber “está en uno de los mejores momentos de su vida” y enfocado en su familia y su música.