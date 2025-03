Ringo Starr, el Beatle menos valorado: ¿gran baterista o uno del montón?

El propio Kurt Cobain, líder de Nirvana, expresó su admiración por Ringo, señalando que su sueño era convertirse en una estrella de rock, pero sin la presión del liderazgo. “Quería la adoración de Lennon, pero la discreción de Starr” (AP)

Los Beatles son considerados una banda sin puntos débiles. Sin embargo, a lo largo del tiempo, los seguidores escogieron a sus integrantes favoritos, lo que generó discusiones sobre el papel de cada uno dentro del grupo. Ringo Starr, a pesar de ser fundamental en la banda, fue frecuentemente subestimado en comparación con John Lennon, Paul McCartney y George Harrison, informa Far Out.

El propio Kurt Cobain, líder de Nirvana, expresó su admiración por Ringo, señalando que su sueño era convertirse en una estrella de rock, pero sin la presión del liderazgo. “Quería la adoración de Lennon, pero la discreción de Starr”, dijo Cobain, resaltando el equilibrio único de Ringo dentro del grupo.

El mito sobre su falta de talento

A pesar de su influencia, Starr fue objeto de un mito muy extendido: la idea de que no era un gran baterista. Este prejuicio se fortaleció con la famosa frase: “Ringo no es el mejor baterista del mundo. Ni siquiera es el mejor baterista de Los Beatles”. Sin embargo, esta afirmación nunca fue pronunciada por John Lennon, como se suele creer, sino por el cómico británico Jasper Carrott.

The Beatles, Help! en el Shea Stadium de Nueva York en 1966 con el sonido remasterizado

El hecho de que Starr no realizara solos de batería en canciones como Blackbird llevó a algunos a pensar que carecía de habilidades técnicas. No obstante, su estilo minimalista se basaba en la premisa de que la batería debía servir a la canción, no a su propio lucimiento, un principio que marcó el enfoque formal dentro de la banda.

Ringo y su autoconfianza como baterista

Ringo Starr defendió su talento al autodenominarse “el mejor baterista de rock and roll del mundo” (Ocesa/José Jorge Carreón)

Lejos de dejarse afectar por las críticas, Ringo Starr siempre defendió su talento con seguridad. En una entrevista, cuando le preguntaron por qué se consideraba “el mejor baterista de rock and roll del mundo”, respondió simplemente: “Lo soy”.

Explicó que, en sus primeros años con los Beatles, su confianza en la batería creció gracias a la dinámica del grupo, donde Lennon y McCartney dominaban la composición y él se centraba en aportar ritmo y solidez. Su estilo permitió a la banda evolucionar más allá de los patrones tradicionales del blues, estableciendo un nuevo estándar para el rock and roll.

El reconocimiento de sus colegas

A pesar de las críticas, muchos músicos reconocieron la importancia de Ringo Starr en la historia del rock. Charlie Watts, baterista de The Rolling Stones, también fue subestimado en su momento, lo que revela una tendencia a minimizar el papel de los percusionistas en favor de los cantantes y compositores.

Paul McCartney recordó la primera vez que Ringo tocó con Los Beatles y cómo él, Lennon y Harrison quedaron impresionados con su precisión. “Con Ringo no había incertidumbre sobre el ritmo”, destacó McCartney, reafirmando el papel esencial que tuvo Starr en la estructura musical de la banda.

Dave Grohl, líder de Foo Fighters y exbaterista de Nirvana, también elogió a Starr, considerándolo “el baterista original del rock and roll”. En su opinión, el legado de Ringo sentó las bases para los siguientes 40 años de música.

El impacto de Ringo en Los Beatles y el rock

Las canciones de los Beatles no habrían sido las mismas sin la contribución de Ringo Starr. Su estilo sencillo, pero efectivo, permitió que la banda tuviera una cohesión rítmica única.

Su capacidad para adaptarse a diferentes estilos musicales, desde el rock hasta la psicodelia y el pop orquestal, hizo que su papel fuera mucho más significativo de lo que comúnmente se reconoce. En un momento donde se propagaba el mito de que era el eslabón débil del grupo, Ringo no hizo más que reafirmar su importancia.

Su legado sigue siendo una referencia para bateristas de todo el mundo, y su contribución a los Beatles continúa siendo una pieza clave en la historia del rock.

Ringo Starr fue un pilar en la formación y éxito de los Beatles, innovando en la forma de tocar la batería dentro del contexto del rock. Su enfoque único, basado en la simplicidad y la efectividad, influyó en generaciones de bateristas.