Brenda Song contó que obligó a Macaulay Culkin a ver ‘Mi Pobre Angelito’ después de una década

Brenda Song contó cómo fue ver 'Mi pobre angelito' con Macaulay Culkin (Créditos: REUTERS/Danny Moloshok / Escena de 'Mi pobre angelito')

Brenda Song reveló que su ahora prometido, Macaulay Culkin, le arruinó una de las películas más icónicas de la Navidad: Mi Pobre Angelito (Home Alone en su idioma original). La actriz de 36 años contó que, tras empezar a salir con Culkin, él le reveló las historias detrás de cámaras de la famosa película de 1990, lo que hizo que el filme perdiera la magia para ella.

Durante su aparición en The Jennifer Hudson Show el 13 de marzo, para promocionar su serie de Netflix Running Point, la artista recordó cómo, cuando llegó la temporada navideña, propuso ver la icónica película con el actor de 44 años.

“Llegó la Navidad, y es una tradición, siempre he visto Mi Pobre Angelito cada Navidad. Él no la había visto en casi una década, no quería verla, y yo lo obligué. Le dije: ‘Tenemos que hacerlo’”, contó.

Brenda Song confesó que obligó a Macaulay Culkin ver 'Mi pobre angelito' con ella (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sin embargo, la estrella de The Suite Life of Zack & Cody, aseguró que la situación tomó un giro inesperado cuando en lugar de que su prometido disfrutara de la película con ella, le contó todas las historias que sucedieron durante el rodaje.

“Empezamos a verlo. Y él empezó a contarme todas las anécdotas tras bambalinas. Y yo le dije: ‘Para. Para. Me lo estás arruinando’. La película tiene un lugar muy especial en el corazón de muchas personas, pero a mí me costó, eso es todo”, expresó.

En otra parte de la entrevista, Brenda Song también compartió detalles curiosos sobre su relación con Macaulay Culkin. La famosa reveló que, después de empezar a salir hace ocho años, tuvo que enseñarle a su prometido a hacer cosas básicas de la vida cotidiana como lavar la ropa.

Brenda Song afirmó que tuvo que enseñarle a Macaulay Culkin cómo lavar ropa (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Siempre digo que Mac es un ser humano único, siendo el actor infantil más famoso del mundo. Creció en hoteles, nunca había hecho la lavandería, y me sorprendió. Yo hago lavandería desde que era pequeña, siento que la he hecho desde los 10 años ayudando a mi mamá”, señaló.

Además, la actriz relató que, aunque el artista sigue sin saber conducir, ella se ofreció a enseñarle. “Lo llevé a conducir por nuestro vecindario; estaba aterrada, les puedo contar. ¡Este hombre de 44 años conduciendo por primera vez! Tendré que contratar a alguien para eso”, bromeó.

Cabe recordar que Macaulay Culkin y Brenda Song, quienes se conocieron en 2014 en la casa del amigo común Seth Green, se comprometieron en 2022, después de recibir la llegada de su primer hijo en 2021. En marzo de 2023, Kieran Culkin, hermano de Macaulay, confirmó que la pareja había dado la bienvenida en privado a su segundo hijo.

Macaulay Culkin y Brenda Song tienen dos hijos (Backgrid/The Grosby Group)

Cómo su vínculo con Culkin la ayudó a sanar el “trauma” de la fama en su niñez

Durante su participación en el podcast Sibling Revelry con Kate y Oliver Hudson, Brenda Song explicó que ambos han experimentado “cierto trauma” derivado de su carrera desde la niñez y eso fue lo que la hizo conectar con Macaulay Culkin

“No fue una de las primeras cosas en las que conectamos, pero creo que había un entendimiento tácito de que ambos hemos tenido ciertos traumas que compartimos y que ni siquiera nos dimos cuenta de que se debían a que éramos actores infantiles. Ciertas ansiedades, estresores o incluso desencadenantes que no reconoces de niño, pero que te afectan en la adultez”, señaló.

A pesar de esta conexión, la actriz indicó que su experiencia y la del actor fueron muy diferentes, pues mientras él alcanzó la fama mundial con Home Alone en 1990 y otras producciones como My Girl y Richie Rich, ella trabajó de manera constante en la industria sin alcanzar el reconocimiento masivo hasta 2005 con la serie de Disney Zack & Cody: Gemelos en acción.

Brenda Song confesó que tuvo una conexión especial con Macaulay Culkin por ser acores infantiles (Disney)

“Fue fascinante ver cuán distintas fueron nuestras experiencias y cómo influyen en nuestra relación con la industria ahora. Afectó la forma en que vemos nuestra relación con la industria ahora, cómo él la ve y cómo la veo yo. Siempre digo algo como: ‘he estado en este negocio durante 33 años y todavía me encanta’. Algo debe estar mal conmigo”, explicó.