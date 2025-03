María Celeste Arrarás regresa a la televisión con un nuevo proyecto en Univisión: “Me permite sacar lo mejor de mí”

María Celeste Arrarás confirmó su regreso a la televisión

María Celeste Arrarás confirmó una de las noticias más esperadas: vuelve a la televisión y lo hace en Univision, la cadena donde inició su carrera en Estados Unidos y con la que marcó un hito en el periodismo hispano.

La periodista puertorriqueña hizo el anuncio a través de un video en su cuenta de Instagram, donde compartió la noticia directamente con sus seguidores.

La producción del programa estará a cargo de Carlos Mesber, el CEO su empresa We Love Entertainment, pero los detalles se mantienen bajo total reserva debido a un acuerdo de confidencialidad (NDA) firmado por la periodista.

El regreso de María Celeste Arrarás a Univision ocurre tras años de grandes cambios en su carrera.

“Se que la noticia tomó a muchos por sorpresa porque en esta industria es difícil mantener un secreto. En ese sentido soy muy ecuánime y disciplinada, por más que me entusiasme un proyecto, tanto como este, no hablo de ello ni con mi sombra hasta que se concrete”, contó Arrarás a Infobae al ser consultada por su regreso a la TV.

Un regreso planeado en silencio

Después de anunciar su vuelta en redes, la periodista adelantó a este medio cómo será el nuevo programa. “Te puedo decir que es un programa que voy a presentar sola y más fuerte que nunca, nada menos que en Univisión que fue la cadena que me abrió las puertas al mercado hispano de los Estados Unidos”, reveló.

Y agregó: “Lo que me gusta del proyecto es que me permite sacar lo mejor de mí en lo que mejor se hacer que es entrevistar. Siempre he tenido una mente muy curiosa y por eso se me hace fácil ese tipo de formato.”

Su regreso a la televisión no es casualidad. Desde hace tiempo, Carlos Mesber, productor ejecutivo y CEO de We Love Entertainment, tenía la idea de trabajar con Arrarás. Su primera aproximación ocurrió cuando la invitó a participar en “Desiguales”, el talk show de Univision, en reemplazo de Adamari López.

Cuando Arrarás hizo su anuncio en Instagram, Mesber no tardó en reaccionar. En su cuenta, escribió: “Un sueño hecho realidad”.

Carlos Mesber, CEO de We Love Entertainment, producirá el nuevo programa, un proyecto que anheló hace tiempo

Y es que, según había revelado en una entrevista anterior, siempre había querido desarrollar un proyecto con la periodista. Ahora, más de un año después, esa idea se ha convertido en una producción en marcha.

Mesber, quien también produce el exitoso programa “Siéntese Quién Pueda”, expresó su alegría del proyecto con Infobae. “Yo me siento muy feliz, tenía tiempo tratando de atinarle a un proyecto perfecto para hacer que Maria Celeste regrese a la televisión, y lo hemos conseguido. Somos igual de intensos y trabajadores”, aseguró.

Flexibilidad: la clave de su decisión

Para Arrarás, este regreso a Univision no significa volver a su vida pasada, sino un desafío para el futuro. En varias entrevistas recientes, la periodista había asegurado que solo aceptaría volver a la televisión si encontraba un balance entre su vida profesional y personal.

“Lo que me gusta del proyecto es que me permite la flexibilidad que no tenía antes. No quiero sacrificar mis viajes, ni compartir con las personas que quiero momentos de calidad, ni mi tenis que tanto me llena”, explicó.

Una carrera de grandes cambios

La periodista destacó que el formato del programa le permitirá explorar a fondo su pasión por entrevistar

Este nuevo capítulo en la vida de Arrarás se suma a una trayectoria marcada por decisiones estratégicas y cambios inesperados. Su carrera en Univision comenzó en los años 90, cuando se convirtió en el rostro de “Primer Impacto” junto a Myrka Dellanos.

Su salida de la cadena en 2002 sorprendió a la industria, cuando firmó con Telemundo para conducir “Al Rojo Vivo”.

Más recientemente, su presencia en programas como “Desiguales” dejó entrever que no había cerrado del todo la puerta a la televisión. Ahora, su regreso a Univision con un proyecto propio confirma que su nombre sigue siendo un referente dentro de la industria.

Por el momento, Univision y We Love Entertainment no revelaron los pormenores del formato ni su fecha de estreno, lo que aumenta la expectativa en torno a este nuevo proyecto.