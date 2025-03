Kim Soo-hyun se enfrenta a un boicot tras el suicidio de Kim Sae-ron: “Está completamente descolocado”

La controversia inició el lunes con las acusaciones presentadas por un familiar de Kim Sae-ron (Gold Medalist/Garo Sero Institute)

El actor surcoreano Kim Soo-hyun, reconocido por sus papeles en k-dramas como La reina de las lágrimas y Está bien no estar bien, enfrenta una de las mayores controversias de su carrera tras la revelación de supuestos mensajes, fotografías y cartas que lo vincularían sentimentalmente con la fallecida actriz Kim Sae-ron desde que ella era menor de edad.

Desde que el tema salió a flote el lunes 11 de marzo, su agencia Gold Medalist expresó su completo rechazo a las acusaciones que hizo la familia de la exestrella infantil. Sin embargo, la difusión de más datos y materiales de la supuesta relación continuó en los siguientes días.

Este miércoles 13 de marzo, la empresa volvió a contactarse con la prensa local. “Para aclarar los hechos y abordar los rumores infundados, presentaremos nuestra postura la próxima semana, respaldada por pruebas claras”, indicaron en un breve comunicado.

Las acusaciones surgieron a partir de un informe del canal de YouTube HoverLab, un medio de celebridades con reputación dudosa (aunque algunos de sus destapes sí han sido confirmados en el pasado).

Así lucía Kim Sae-ron en una programa de televisión cuando tenía 15 años (Captura MBC/vía redes sociales)

Según este canal, Kim Soo-hyun habría mantenido una relación con Kim Sae-ron desde 2015, cuando ella tenía 15 años y él 27. Como presunta evidencia, se publicó una fotografía en la que el actor besa en la mejilla a la joven, además de mensajes en los que ella le pediría que intercediera por ella para que Gold Medalist retire una demanda relacionada con una deuda de 700 millones de wones (aproximadamente 481,541 dólares).

El impacto del escándalo ha sido inmediato. Numerosos internautas han exigido que el actor sea excluido de proyectos en los que participa, mientras que varias marcas para las que trabaja como modelo están reconsiderando su asociación con él.

Empresas como LG Household & Health Care han ocultado anuncios en los que aparece Kim Soo-hyun, y Homeplus declaró que está evaluando si continuar su contrato con el actor. Por su parte, Tous les Jours confirmó que su contrato con él finalizará este mes, aunque el vocero aseguró a la prensa que la decisión no está relacionada con la controversia.

Kim Soo-hyun en "La reina de las lágrimas", el último k-drama que estrenó antes del escándalo (Créditos: Netflix)

“Lo está pasando mal”

Pese a que las aguas están revueltas en su contra, Kim Soo-hyun decidió asistir a la grabación del programa Good Day este miércoles, según informó en exclusiva TenAsia.

Aunque en un principio se especuló que el actor podría ausentarse al rodaje, una fuente cercana aclaró: “Kim Soo-hyun y su agencia nunca le dijeron al equipo de producción de Good Day que no asistiría, ni el equipo le pidió que se retirara del programa".

El medio también informó que Kim Soo-hyun se encuentra emocionalmente afectado por la situación.

“Kim Soo-hyun la está pasando muy mal en este momento. Está completamente descolocado, por lo que siempre tiene al menos un miembro del personal a su lado. Ha estado acercándose a cada miembro del equipo y a sus colegas para disculparse con ellos”, afirmó la fuente anónima.

Kim Soo Hyun en un episodio previo de Good Day. El programa reunía a famosas celebridades para trabajar en un proyecto musical (Captura: MBC)

Horas después, la producción de Good Day confirmó que sí se había presentado al set, aunque no apareció mucho tiempo en cámara.

“Después de verificar, hemos confirmado que estuvo en la filmación, pero con una participación mínima”, declaró el equipo de producción en un comunicado a los medios y traducido por Soompi.

La audiencia de Good Day se encuentra dividida. En el foro de espectadores del programa dirigido por el cantante y rapero G-Dragon, algunos solicitan que se excluya a Kim Soo-hyun del show con mensajes como “Por favor, háganlo salir” y “Exijo su partida”.

Sin embargo, otros han decidido defenderlo hasta que se publique evidencia concluyente de su supuesto comportamiento inapropiado.

Otro proyecto que resultaría afectado por la polémica es el k-drama Knock Off, una producción de Disney+ que iba a estrenarse en la primera mitad del 2025. Por ahora, la compañía ah evitado hacer comentarios al respecto.

Seo Ye-Ji y Kim Soo-hyun en una escena del k-drama "Está bien no estar bien" (tvN/Netflix)

En medio del escándalo, también ha salido a la luz una reacción de la actriz Seo Ye-ji, quien trabajó como co-estrella Kim Soo-hyun en 2020 y quien también fue cliente de su agencia Gold Medalist hasta el 2024.

La actriz publicó en su fan café: “Soy humana, así que me siento abrumada, agotada, triste y asfixiada. Sigo soportando, una y otra vez”. Además, enfatizó que ya no tiene relación alguna con el actor ni con su primo, quien es el ceo de la empresa. “No sé por qué tengo que aclarar esto, pero hoy me siento realmente frustrada”, escribió.