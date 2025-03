El presunto mensaje de Kim Sae-ron a Kim Soo-hyun: “¡Por favor, sálvame!”

La agencia del actor ha negado que hubiera existido más que una amistad y relación profesional entre ambos personajes (Gold Medalist/tvN/Netflix)

Nuevos datos han sido difundidos en relación a la polémica que involucra al conocido galan de k-dramas Kim Soo-hyun (37) y a la fallecida estrella juvenil Kim Sae-ron (24).

El pasado lunes 10, una mujer —que se presentó a los medios como tía de la actriz— denunció que habría existido una relación sentimental entre ambas celebridades.

Tras llevar su caso a un youtuber, acusó al protagonista de La reina de las lágrimas de haber iniciado dicho romance cuando Kim Sae-Ron era menor de edad. Asimismo, lo responsabilizó de haberla abandonado (a través de su agencia de actores) después del accidente vehicular que la llevó a ser exiliada de la industria y de propiciar una campaña de desprestigio.

Ante la gravedad de la denuncia, la compañía Gold Medalist de Kim Soo Hyun emitió un comunicado que rechazaba todas las acusaciones en su contra y advertía de tomar medidas legales contra el canal de YouTube en cuestión.

Kim Sae-ron se había unido a la agencia de Kim Soo Hyun en 2020, cuando esta se fundó. Su contrato no se renovó en 2022. (Europa Press/Netflix)

No obstante, este 11 de marzo, Hoverlab (también conocido como canal Garo Sero Institute) amplió su entrevista con la presunta tía de Kim Sae-ron.

Habría existido una deuda entre Kim Soo-hyun y Kim Sae-ron

Según la información publicada por Hoverlab, Kim Sae-Ron habría enviado un mensaje el 19 de marzo de 2024 a Kim Soo Hyun, solicitando más tiempo para pagar una deuda que su agencia Gold Medalist le exigía de manera repentina.

En el texto, la actriz expresaba su desesperación:

“Oppa, esta es Sae-Ron. Hoy recibí la carta de certificación de que [tu compañía] me está demandando. Dijiste que me darías suficiente tiempo, por eso estoy trabajando duro y preparándome para mi regreso. Pagaré la deuda con un porcentaje de cada trabajo. No estoy diciendo que no pagaré, pero si de repente me pides 700 millones de KRW (aproximadamente $480,000 USD) en este momento, realmente no puedo hacer nada. No es que no quiera, es que no puedo. ¿De verdad tienes que llevar esto hasta una demanda? Por favor, sálvame… te lo ruego. Dame algo de tiempo”.

Supuesto mensaje de Kim Sae-ron a Kim Soo-hyun. Según el canal de YouTube, la actriz trató de contactar varias veces al actor para resolver el tema de la deuda (GaroSero Institute vía Koreaboo)

El conflicto financiero se remontaría a la salida de Kim Sae-Ron de Gold Medalist tras su escándalo por conducir bajo los efectos del alcohol en 2022.

Según declaraciones de su tía en Hoverlab, la agencia inicialmente exigió a la actriz pagar una penalización de 20 mil millones de KRW (aproximadamente $13.7 millones de USD) por la cancelación de proyectos y daños contractuales. Sin embargo, tras negociaciones, Gold Medalist modificó la cifra y decidieron asumir 700 millones de KRW por ella.

En aquel momento, Kim Soo Hyun le habría asegurado que no necesitaba reembolsar el dinero de inmediato. La exactriz infantil, confiando en su palabra, planeaba devolverlo gradualmente con sus futuros ingresos.

Sin embargo, en 2024, al exigírsele el pago completo de la suma, la actriz no habría tenido otra opción que contactar a su supuesta expareja.

Tras haber provocado un accidente por conducir en estado de ebriedad, Kim Sae-ron perdió su estatus de actriz en ascenso y se ganaba la vida con trabajos de medio tiempo (EFE/EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT)

Más fotografías

Otra revelación clave del 11 de marzo fue la publicación de una segunda fotografía que presuntamente confirmaría la relación entre Kim Soo Hyun y Kim Sae-Ron.

La primera imagen, publicada en redes sociales el 23 de marzo de 2024 por la propia actriz, mostraba a ambos abrazándose. Ahora, el canal Hoverlab ha divulgado un segundo selfie, tomado supuestamente la misma noche, en el que Kim Soo Hyun besa en la mejilla a Kim Sae-Ron.

Todo ello se suma a un supuesto comunicado escrito por la actriz de To Be Continued, en el que planeaba confirmar públicamente su relación con el famoso galán. Sin embargo, por razones desconocidas, la actriz nunca envió este mensaje a los medios.

La supuesta relación habría durado seis años, según los alegatos de la tía de la actriz (GaroSero Institute/vía Koreaboo)

El draft fue rescatado de una conversación de Kakao Talk que presentó otro familiar de la actriz en el canal de YouTube. El mensaje tiene como fecha el 25 de marzo de 2024.

“Hola, soy Kim Sae-Ron. Primero, quiero disculparme con todos los afectados y con el personal de la industria que se ha visto confundido por mis acciones imprudentes. Aunque los medios están informando que los rumores son falsos, quiero dejar en claro que eso no es cierto”, indica la traducción proporcionada por Koreaboo.

“La foto que subí a mis historias de Instagram fue tomada en 2016, y estuvimos saliendo desde el 19 de noviembre de 2015 hasta el 7 de julio de 2021. Pero Gold Medalist actualmente está afirmando que ‘no conocen mis intenciones al subirla’, lo que no coincide en absoluto con su comportamiento pasado. Espero que puedan reconocer y disculparse por los daños que me causaron cuando aún estaba en la empresa. Como actriz cuya imagen es consumida por los espectadores, dejo este mensaje porque la verdad debe ser contada”.

Kim Sae-ron publicó esta imagen en marzo de 2024, justo cuando el k-drama "La reina de las lágrimas" alcanzaba popularidad en Netflix (X/Archivo)

El escándalo ha provocado una ola de indignación en la opinión pública y el sector del entretenimiento. Si las acusaciones se comprueban, el protagonista de Está bien no estar bien podría enfrentar una caída significativa en su reputación por haberse involucrado sentimentalmente con una menor de edad.

Asimismo, la presión financiera de la agencia Gold Medalist pasaría a ser un factor importante en el suicidio de la actriz, el cual ocurrió coincidentemente en el día de cumpleaños de Kim Soo Hyun.

Gold Medalist, por su parte, emitió una segunda declaración el 11 de marzo tras la transmisión de Hoverlab, aunque sin agregar detalles adicionales.

“Hemos visto la transmisión en vivo de Garo Sero Institute y actualmente estamos discutiendo cómo manejar la situación. Aún no tenemos información adicional para compartir. Les informaremos tan pronto como organicemos las cosas”, expresaron a OSEN.

No obstante, el 13 de marzo, la empresa indicó que su versión completa de los hechos será expuesta “la próxima semana”.