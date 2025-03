El emotivo mensaje de Selena Quintanilla a Chris Pérez: una confesión antes de su matrimonio

Chris Pérez leyó una de las cartas que Selena Quintanilla le escribió cuando el padre de la cantante los separó. (Instagram/Chris Pérez)

Un nuevo e inédito detalle sobre la relación entre Selena Quintanilla y Chris Pérez ha salido a la luz en el documental Selena y Los Dinos, presentado en el festival SXSW. En la producción, el viudo de la cantante recordó su historia de amor con la famosa y reveló una carta en la que ella buscaba conocer sus sentimientos respecto al matrimonio.

“Nunca me gustó mantener nuestra relación en secreto desde el principio. Siempre quise ganarme el respeto de Abraham. Siempre fue una situación complicada hasta que Abraham se enteró”, confesó Pérez en referencia al padre de Selena, quien se oponía a la relación.

Cuando el patriarca de la familia Quintanilla finalmente descubrió el romance, Chris Pérez, quien era guitarrista de la banda, fue casi expulsado del grupo y fue obligado a viajar separado de Selena durante los tours: “Recuerdo que me sentí muy triste porque ya no podíamos estar de gira juntos. Iba a ser difícil para Selena y para mí vernos y estar juntos. Vivimos así durante unos meses”, expresó.

El padre de Selena Quintanilla la separó de Chris Perez cuando se enteró de su romance. (Instagram @chrispereznow)

Durante ese tiempo, la pareja intercambiaba cartas para mantenerse en contacto y en el documental, el músico leyó en voz alta una de las muchas que le escribió Selena Quintanilla, en la que la intérprete le pidió disculpas por sacar el tema del matrimonio demasiado pronto.

“Dios, Chris, he estado tan confundida últimamente que es patético. Me estoy volviendo loca, lo juro. Ojalá todos me dejaran en paz. ¿Acaso no pueden ver que te amo? Tal vez piensen que estoy jugando o algo así. Perdóname por asustarte con lo de casarnos, pero supongo que estoy tratando de sentirte, de saber qué tanto me amas. Recuerda que siempre te amaré y que te extraño más con cada segundo que pasa. Te amo por siempre, Selena”, escribe la cantante de éxitos como “Como la flor” y “Amor Prohibido”.

Tras leer la emotiva carta, el famoso hizo una pausa prolongada, mientras se mostraba visiblemente afectado por leer la carta. Asimismo, en la producción también se reveló el momento en que Selena tomó la decisión de casarse. Según Pérez, un día ella llegó a su puerta y le dijo: “Vámonos a casar”.

Chris Perez aseguró que fue Selena Quintanilla quien propuso fugarse para casarse. (Foto: Instagram @chrispereznow)

En un primer momento, él se negó, pues quería contar con el apoyo de sus padres. Sin embargo, su amor por la cantante fue suficiente grande para dar el paso, y la pareja se fugó para casarse el 2 de abril de 1992. Por si fuera poco, el padre de la artista admitió en el documental que en un inicio se sintió “herido” por la decisión de su hija, pero con el tiempo llegó a reconocer que “Chris es un buen hombre”.

Selena y Los Dinos, dirigido por Isabel Castro, ofrece una mirada íntima a la vida y legado de la artista a través de material inédito del archivo familiar y entrevistas con sus seres queridos, incluyendo a su padre, madre, hermana, hermano y productores.

Selena Quintanilla, conocida como la “Reina del Tex-Mex”, fue asesinada a los 23 años por Yolanda Saldívar, expresidenta de su club de fans y gerente de sus boutiques. En el momento de su trágica muerte, su carrera seguía en ascenso, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música latina.

Selena Quintanilla estaba en el punto más alto de su carrera cuando fue asesinada. (Foto: Twitter/@sele-navive)

En 2021, Chris Pérez participó en el documental True Hollywood Story: Death of Innocence, donde compartió el profundo impacto que la pérdida de Selena tuvo en su vida. “Extraño su rostro, su risa. Era un alma y un espíritu increíbles. Me enseñó mucho. Antes nunca le decía a la gente que la quería... o que la extrañaba, ni les daba regalos solo porque sí. Aprendí esas cosas y muchísimas otras de ella”, dijo.