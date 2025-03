Céline Dion denunciaó imitaciones de su voz creadas con IA

Céline Dion alerta sobre el uso de inteligencia artificial en grabaciones no autorizadas (Reuters)

Céline Dion, la icónica cantante canadiense de 56 años, publicó recientemente en una publicación de Instagram, una advertencia sobre el creciente uso de inteligencia artificial (IA) en la música, declarando que han sido creadas grabaciones que imitan su voz y utilizan su imagen sin autorización.

En un mensaje compartido en su cuenta oficial de Instagram, la intérprete señaló: “Nos hemos enterado de que música no autorizada, generada por inteligencia artificial, que pretende contener las actuaciones musicales de Céline Dion, así como su nombre y su imagen, está circulando actualmente en línea y en varios proveedores de servicios digitales”, según destacó CNN. Afirmó además que estas grabaciones son falsas y no forman parte de su discografía oficial.

El tema de la IA en la industria musical ha ganado terreno y, la advertencia de Dion se marca en un momento en el que crecen las preocupaciones por la capacidad de esta tecnología de replicar voces humanas con notable exactitud, generando contenido sin el permiso de los artistas. “Estas grabaciones son falsas y no están aprobadas”, recalcó el intérprete. El caso ha desatado una ola de apoyo por parte de sus seguidores, quienes respaldan a Céline y rechazan el mal uso de esta tecnología.

El descargo que hizo la cantante en Instagram (@celinedion)

Un llamado colectivo de la industria musical contra la IA

Las preocupaciones expresadas por Dion no son aisladas. En abril de 2024, más de 200 artistas firmaron una carta abierta organizada por la organización Artist Rights Alliance, donde denunciaban las amenazas de la IA en la música. La carta advertía sobre los riesgos relacionados con las falsificaciones profundas (deepfakes) y la clonación de voces, así como el impacto económico negativo que podría tener esta tecnología, incluyendo la reducción de pagos de regalías a los artistas y el uso no autorizado de sus obras para entrenar sistemas de IA. Entre los firmantes destacaron grandes nombres como Billie Eilish, Katy Perry, Jon Bon Jovi, J Balvin y Stevie Wonder.

Esta iniciativa pide acciones concretas a empresas tecnológicas y plataformas digitales para evitar que la IA infrinja los derechos de los artistas: “Este tipo de tecnología de generación de música por IA amenaza con desvalorizar los derechos de los músicos humanos”, se menciona en la declaración. Asimismo, varias figuras de la música han expresado sus inquietudes sobre la creciente automatización y su impacto en la autenticidad del arte.

La polémica por la IA surge meses después del regreso de Dion a los escenarios tras un largo período de ausencia debido al Síndrome de la Persona Rígida (SPS), una enfermedad neurológica rara que afecta su movilidad y vocalización. Este trastorno, caracterizado por rigidez y espasmos musculares, obligó a la cantante a tomar un descanso desde el año 2022. Dion pasó cinco días a la semana en terapia física y vocal para combatir los síntomas.

La interpretación de "Hymne à l'Amour" en París 2024 señala el valor de la autenticidad (Instagram @celinedion)

Su reaparición tuvo lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde conmovió al mundo interpretando “Hymne à l’Amour”, de Édith Piaf , desde lo alto de la Torre Eiffel durante la ceremonia de apertura. Allí quedó demostrado que el talento humano sigue siendo irremplazable.

Posteriormente, el 1 de noviembre de 2024, Céline se sorprendió al asistir a un partido de hockey en Las Vegas, Nevada. Acompañada de sus tres hijos, fue vista animando a su equipo, los Montreal Canadiens, en el T-Mobile Arena, donde también lucía contenta y recuperada. Este evento marcó su primera aparición pública desde su diagnóstico, evidenciando nuevamente la resiliencia que define a la artista.

El debate en torno a la práctica de usar IA para fines artísticos sin consentimiento no es nuevo. Dion ya se había enfrentado a un incidente de esta naturaleza antes, cuando en agosto de 2024 criticó al expresidente Donald Trump por utilizar su éxito “My Heart Will Go On” sin autorización durante un mitin político.

La voz humana, tan inimitable como la de Dion, sigue siendo un símbolo de autenticidad y emoción, algo que las máquinas aún no logran replicar.