Amber Rose, invitada frecuente de ‘Diddy’ Combs, contó qué fue lo que vio en sus fiestas

Amber Rose precisó que su relación con Diddy Combs no era cercana y se limitaba a ser invitada a sus fiestas exclusivas (REUTERS/EFE)

Amber Rose, modelo y personalidad mediática, ha hablado sobre su experiencia en las exclusivas fiestas organizadas por Sean “Diddy” Combs, en medio del escándalo legal que rodea al magnate musical.

A pesar de las acusaciones que se han presentado en contra del rapero, Rose asegura que nunca presenció las llamadas “freak offs”, eventos en los que, según la fiscalía, se llevaban a cabo actos sexuales organizados y posiblemente coaccionados con el uso de drogas.

“He estado en todas las fiestas de Puff”, declaró Rose en el podcast Club Shay Shay con Shannon Sharpe el 5 de marzo. “He estado en todas las White Party desde 2009. He estado en todas las fiestas”.

Sin embargo, negó haber presenciado ningún tipo de actividad ilegal en ellas. “Si estos freak offs pasaron, fue quizá en un día completamente diferente al de las fiestas de Puff. No sería el mismo día, porque cada vez que estuve allí, Puff estuvo en la fiesta todo el tiempo. Tiene su trago de Ciroc, está en la cabina del DJ, es el anfitrión de la fiesta. Eso puedo decir”.

Según Rose, si esos eventos ocurrían, debían ser en un día diferente a las fiestas principales, ya que en las celebraciones a las que ella asistió, Diddy estuvo presente todo el tiempo como anfitrión (AP)

Las declaraciones de Rose se producen en un contexto en el que Diddy enfrenta graves acusaciones de tráfico sexual y extorsión.

En septiembre de 2024, el productor fue imputado por cargos de asociación delictiva y tráfico de personas con fines de explotación sexual. Según el expediente judicial, las llamadas “freak offs” eran “performances sexuales elaboradas y producidas” en las que mujeres eran atraídas a su círculo con la promesa de relaciones sentimentales o laborales.

La fiscalía sostiene que en estas reuniones se utilizaban drogas para anular la voluntad de las víctimas.

Rose mencionó que conversó sobre el tema con Ray J, otro artista cercano a Combs. “Le dije: ‘Ray, ¿te invitaron a un freak off? Porque a mí nunca me invitaron y he estado en estas fiestas. ¿Por qué no recibí la invitación?’ Tal vez sabían que yo no me meto en eso”, afirmó la modelo en Club Shay Shay.

“Hablamos de eso, y yo he estado en la fiesta, la afterparty, la after-afterparty. Nunca vi nada de eso. Pero eso no significa que no haya sucedido o que invalide a las víctimas”, concluyó.

A pesar de no haber visto nada sospechoso, Rose aclaró que su experiencia no invalida las acusaciones y que todo dependerá de las pruebas presentadas en el juicio contra Diddy. (REUTERS/Andrew Kelly)

Pero Rose además aclaró que no tenía amistad con Diddy y que su vínculo se limitaba solo a “ser invitada a las fiestas”.

Actualmente, Diddy se encuentra detenido en el Metropolitan Detention Center en Brooklyn, Nueva York, a la espera de su juicio programado para el 5 de mayo.

Además de los cargos federales, el rapero enfrenta cuatro nuevas demandas civiles en Nueva York, presentadas en febrero de 2025, justo antes del cierre del plazo especial de la Gender-Motivated Violence Act (GMVA), que permitió a las víctimas presentar denuncias retroactivas por agresiones sexuales.

Por su parte, la defensa de Diddy persiste en su inocencia de todos los cargos.

“Sean ‘Diddy’ Combs es un icono musical, un emprendedor que se hizo a sí mismo, un padre amoroso y un filántropo que ha pasado los últimos 30 años construyendo un imperio”, declaró su abogado Marc Agnifilo. “Es una persona imperfecta, pero no un criminal… Esperamos limpiar su nombre en la corte”.

Amber Rose sobre su relación con Kanye West

Rose recordó un episodio en el que rompió en llanto y discutió con Kanye porque no quería llevar un atuendo transparente en un evento de moda. (Photo by Donna Ward/ABACAPRESS.COM)

Amber Rose también reveló detalles sobre su relación con Kanye West, con quien salió entre 2008 y 2010. Durante la entrevista con Shannon Sharpe, la modelo afirmó que el rapero tenía el control sobre la forma en que vestía sus parejas, incluyendo a ella y a Kim Kardashian.

“Kanye definitivamente la está vistiendo así [a su esposa Bianca Censori]. Lo hizo conmigo y con Kim. Es simplemente quién es él”, aseguró. “Quiere que otros hombres deseen a su mujer. Eso es lo que le gusta, le gusta que los hombres babeen por su mujer”.

Rose confesó que cuando salía con Ye, se sentía incómoda con la ropa provocativa que él le pedía usar.

“Yo era joven y le diría a Kanye ahora que cuando eres joven es como, ‘Está bien, me compras estas cosas, me veo bonita y genial’. Pero si ves fotos antiguas mías cuando salía con Kanye pero estaba sola, usaba toda su ropa”, contó. “Me metía en su clóset cuando no estaba en casa. Usaba pantalones anchos, una camiseta, una chaqueta grande. Me vestía así porque odiaba vestir como una prostituta”.