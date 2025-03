Adam Sandler irrumpió en los premios Oscar con un inesperado atuendo: “Me gusta cómo me veo”

Adam Sandler irrumpió en los Oscar con un atuendo informal y fue blanco de bromas por parte del presentador Conan O’Brien, desatando risas entre los asistentes (TNT/Max)

Adam Sandler no estaba nominado en la 97ª edición de los premios Oscar, pero eso no le impidió irrumpir en la ceremonia con un atuendo fuera de la etiqueta y protagonizar uno de los momentos más comentados de la noche.

Durante el monólogo de apertura, el anfitrión Conan O’Brien lo señaló por su vestimenta, desatando una serie de intercambios humorísticos con el actor y comediante.

“Adam, ¿qué estás usando?”, preguntó O’Brien desde el escenario. “Estás vestido como un tipo que juega póker en línea a las dos de la mañana”.

Sandler, que vestía una sudadera azul con cremallera y pantalones cortos deportivos, respondió con ironía.

“Nadie estaba pensando en lo que llevaba puesto hasta que tú lo mencionaste. Me gusta cómo me veo, porque soy una buena persona. No me importa qué llevo o qué no llevo”, expresó el actor.

Vestido con sudadera y pantalones cortos, Adam Sandler defendió su look tras la burla de Conan O’Brien en plena ceremonia de los Oscar 2025 (REUTERS/Carlos Barria)

Y agregó: “¿Mis elegantes pantalones de gimnasio y mi esponjosa sudadera te ofenden tanto que tuviste que burlarte de mí frente a mis colegas?”.

La vestimenta del actor de 58 años se volvió un fenómeno en redes sociales, donde numerosos usuarios compartieron memes y se compararon con su estilo, con comentarios como “Me visto como Adam Sandler”.

El público reaccionó con risas, aunque Adam Sandler fingió molestia y declaró que abandonaría la ceremonia. Su salida del Dolby Theatre estuvo acompañada de un comentario inesperado.

“Partido de baloncesto cinco contra cinco en Veteran Park esta noche. Inicio a medianoche. El tipo de… Nosterafu, él está en mi equipo.”

La referencia confusa a la película Nosferatu generó más carcajadas entre los asistentes, consolidando su intervención como uno de los momentos más llamativos de la noche.

Antes de salir, Adam Sandler gritó el nombre de Timothée Chalamet y lo abrazó efusivamente (REUTERS/Carlos Barria)

Adam Sandler abrazó a Timothée Chalamet

Antes de salir definitivamente, Adam Sandler se dirigió a Timothée Chalamet, quien estaba nominado por su papel en A Complete Unknown, y le gritó su apellido al oído con su característico tono de voz.

Inmediatamente después, lo abrazó con entusiasmo, provocando la risa del público y de los propios nominados.

El gesto de Sandler recordó su comportamiento en los Globos de Oro, donde también había gritado el nombre de Chalamet en medio de la ceremonia.

La interacción entre ambos actores se ha convertido en una especie de broma recurrente en las recientes premiaciones.

A pesar de no estar nominado ni formar parte de la gala de manera oficial, Adam Sandler logró captar la atención con su irreverencia y su atuendo informal en una noche dominada por la elegancia y el protocolo.