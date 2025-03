Predicciones matemáticas para los Oscar: ¿quién dominará la noche más esperada de Hollywood?

Las matemáticas influenciaron las predicciones de los Oscars basándose en criterios como premios previos y reseñas de críticos (REUTERS/Shannon Stapleton/)

Cada año, los premios Oscar despiertan el interés de millones de cinéfilos alrededor del mundo, ansiosos por descubrir quiénes se llevarán las estatuillas más codiciadas de la industria del cine. Sin embargo, además de las emociones y sorpresas propias de la ceremonia, algunos se aventuraron a predecir los resultados utilizando fórmulas mucho más científicas: las matemáticas.

En esta temporada, The Hollywood Reporter se basa en el modelo matemático desarrollado por Ben Zauzmer, autor de Oscarmetrics: Las matemáticas detrás de la noche más grande de Hollywood.

Este modelo estadístico integra diversos factores como los premios previos de la industria (Critics Choice Awards, SAG Awards, BAFTA Awards), las reseñas de críticos, los mercados de apuestas y otros datos clave para predecir a los posibles ganadores de los Oscar.

Según detalló The Hollywood Reporter, el análisis en base a este modelo es exhaustivo, abarcando desde las categorías principales, como Mejor Película y Mejor Director, hasta los rubros más específicos, como Mejor Diseño de Producción y Mejor Banda Sonora Original. Sin embargo, las probabilidades no garantizan victorias, y siempre existe la posibilidad de una sorpresa.

Mejor película: Anora se perfila como favorita

De acuerdo con el modelo matemático, la favorita para alzarse con el premio a Mejor Película es Anora, con un 52% de probabilidades de ganar. La película, dirigida por Sean Baker, fue respaldada por una serie de victorias en importantes premios previos, como los Critics Choice, Producers Guild y Directors Guild.

Sin embargo, la competencia no será fácil. Conclave, la película protagonizada por Ralph Fiennes, ocupa el segundo lugar con un 15,2% de probabilidades, apoyada por sus victorias en los BAFTA y SAG. A pesar de su fuerte desempeño, la película enfrenta la dificultad de no contar con una nominación a la Mejor Dirección, un obstáculo clave que solo fue superado en seis ocasiones en 97 años de historia de los premios.

Otra contendiente destacada, aunque con menos probabilidades (8,8%), es The Brutalist, que obtuvo el Globo de Oro a Mejor Drama. Sin embargo, no tiene el respaldo de haber sido nominada en otros premios importantes como los Premios SAG o los Premios Eddie.

Finalmente, Emilia Pérez, pese a llevarse un Globo de Oro en la categoría de Mejor Película Extranjera, parece estar perdiendo terreno frente a sus rivales, especialmente en los mercados de apuestas, según el análisis.

Sean Baker y Brady Corbet lideran la carrera por Mejor Director con una estrecha competencia

En la categoría de Mejor Director, Sean Baker (por Anora) lidera con un 35,7% de probabilidades de ganar, seguido de cerca por Brady Corbet (por The Brutalist) con 30,4%. Aunque ambos están muy cerca, Baker tiene una ligera ventaja.

Corbet, quien fue reconocido con varios premios de dirección, también es un fuerte contendiente. No obstante, el modelo de predicción favorece ligeramente a Baker, en parte debido a su victoria en el Directors Guild of America (DGA), que históricamente ha sido un predictor confiable para los Premios Oscar en esta categoría.

Sean Baker, director de Anora, se enfrenta a Brady Corbet en una reñida competencia por el Oscar a Mejor Director (REUTERS)

Mejor Actor: Adrien Brody domina la categoría, pero Timothée Chalamet gana terreno

Uno de los giros más destacados de esta temporada se da en la categoría de Mejor Actor, donde Adrien Brody (por The Brutalist) es ampliamente el favorito con un 68,5% de probabilidades de ganar.

Aunque Timothée Chalamet (por A Complete Unknown) vio un ascenso significativo con un 19,3%, especialmente tras su victoria en los Premios del Sindicato de Actores, la diferencia entre ambos es considerable.

Adrien Brody lidera como candidato firme a Mejor Actor, mientras que Timothée Chalamet se afianza con un buen desempeño (REUTERS/Daniel Cole)

Los otros competidores en la categoría son Ralph Fiennes (por Conclave) con un 5,5%, Sebastian Stan (por The Apprentice) con un 3,4%, y Colman Domingo (por Sing Sing) con un 3,3%.

Mejor Actriz: Demi Moore al frente, aunque con menos margen de lo esperado

En Mejor Actriz, las estadísticas favorecen a Demi Moore por su papel en The Substance, con un 52,2% de probabilidades de llevarse la estatuilla. Moore dominó en los premios de la crítica, incluyendo los Globos de Oro y los Critics Choice Awards, consolidando su posición.

Sin embargo, Mikey Madison, quien protagoniza Anora, ocupa el segundo lugar con un 21,6%, impulsada por su victoria en los BAFTA. En tercer lugar, se encuentra Fernanda Torres (por I’m Still Here) con 13,6%, seguida de cerca por Cynthia Erivo (por Wicked) y Karla Sofía Gascón (por Emilia Pérez), ambas con 6,3%. Aunque Moore sigue siendo la favorita, las probabilidades de una sorpresa no pueden ser descartadas en esta categoría.

La revelación de la temporada: Mikey Madison gana reconocimiento y se convierte en una fuerte candidata a Mejor Actriz por su papel en Anora (REUTERS/Mario Anzuoni)

Mejor Actor de Reparto: Kieran Culkin

Kieran Culkin, por su trabajo en A Real Pain, dominó la temporada de premios, convirtiéndolo en el favorito en esta categoría. Su victoria en los Premios del Sindicato de Actores y otros galardones previos lo posicionan con una probabilidad del 87,7% de ganar.

Kieran Culkin, con un 87,7 % de probabilidades, es el favorito indiscutido en Mejor Actor de Reparto (REUTERS/Daniel Cole)

Mejor Actriz de Reparto: Zoe Saldaña

Zoe Saldaña, por su papel en Emilia Pérez, es la clara favorita para alzarse con el premio a Mejor Actriz de Reparto. El análisis indicó que tiene un 89,4% de probabilidades de ganar, tras arrasar en los premios previos. Saldaña ha cosechado una serie de victorias clave, incluyendo el BAFTA, el Premio del Sindicato de Actores de Cine, el Globo de Oro y el galardón en los Critics Choice Awards.

La favorita indiscutible en Mejor Actriz de Reparto: Zoe Saldaña conquista la temporada de premios con su impresionante actuación en Emilia Pérez (REUTERS/Mario Anzuoni)

Mejor Guion Original: Anora a la cabeza, pero con margen para sorpresas

Aunque Anora lidera en la categoría de Mejor Guion Original con un 40,5% de probabilidades, el modelo predice que esta será una de las categorías más disputadas del año. La película de Sean Baker obtuvo el Writers Guild Award, un premio importante, pero aún enfrenta una fuerte competencia de otras producciones, como The Substance (28,5%) y A Real Pain (11,2%), cuyas victorias en otros galardones de la temporada de premios podrían darle una ventaja sorpresiva.

Predicciones para categorías técnicas y otros rubros

El análisis de Zauzmer también aborda varias categorías técnicas. Dune: Parte dos es la favorita (79,8%) en Mejores Efectos Visuales, mientras que en Mejor Maquillaje y Peluquería, The Substance destaca con el trabajo de Pierre-Olivier Persin y su equipo (50,6%). En Mejor Sonido, la probabilidad se inclina hacia Dune: Parte dos (40,2%), aunque otras producciones como Wicked (23,15%) también tienen una buena oportunidad.

En Mejor Diseño de Producción, Wicked se perfila como la favorita (60%). Su diseño impresionó a los críticos, destacándose por su recreación visualmente deslumbrante de Oz. La película parece difícil de superar en esta categoría.

Por otro lado, la estatuilla para Mejor Película Internacional está siendo una de las competencias más reñidas de la temporada, con Emilia Pérez (44,6%)y I’m Still Here (33,2%) peleando cabeza a cabeza por el galardón. Ambas películas se presentan como fuertes contendientes, con una notable presencia en la temporada de premios.