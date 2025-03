Las victorias más controversiales en los Premios Oscar: desde “Green Book” hasta “Shakespeare apasionado”

¿Qué pasa cuando la Academia se equivoca? (WaltDisneyPictures/Lionsgate/Paramount/Universal Pictures)

La temporada de premios en 2025 ha estado marcada por una agresiva campaña mediática, rumores y escándalos entre los nominados.

Uno de los casos más polémicos involucra a Emilia Pérez, la película con más nominaciones a los Oscar en esta edición (13 en total), que ha generado indignación en México por reforzar ciertos estereotipos y por la falta de representación de talento mexicano en su elenco y equipo de producción.

Además, la controversia en torno a Karla Sofía Gascón, quien era una de las favoritas en la categoría de Mejor Actriz, ha avivado aún más la conversación. Viejos tuits suyos con comentarios racistas e islamofóbicos resurgieron en redes sociales, generando preguntas sobre si esto afectará la decisión de los votantes de la Academia.

Karla Sofía Gascón, protagonista de "Emilia Pérez", estará presente en la ceremonia de los Oscars a pesar de su controversia pasada. (Shanna Besson/Netflix via AP)

Con este escenario, resulta pertinente revisar otras victorias polémicas en la historia de los Oscar. A lo largo de los años, la Academia ha tomado decisiones que han generado controversia, desde la inesperada consagración de Green Book hasta el sorpresivo triunfo de Shakespeare apasionado.

Forrest Gump

En la 67ª edición de los Premios de la Academia, Forrest Gump se llevó el premio a Mejor Película, superando a competidores como Pulp Fiction, The Shawshank Redemption, Quiz Show y Four Weddings and a Funeral.

La película de Robert Zemeckis arrasó con seis estatuillas, incluyendo Mejor Director y Mejor Actor para Tom Hanks. Su triunfo, sin embargo, ha sido objeto de debate con el paso de los años.

Muchos críticos consideran que la Academia se equivocó al premiar "Forrest Gump", pues argumentan que su visión de la historia estadounidense es demasiado simplista (Archivo)

Forrest Gump narra la vida de un hombre con discapacidad intelectual que, sin proponérselo, se convierte en testigo y protagonista de eventos clave de la historia estadounidense, desde la guerra de Vietnam hasta la crisis del sida. La película acertó con una historia emotiva, efectos visuales innovadores y una banda sonora que capturó el espíritu de varias décadas.

No obstante, porque competía con Pulp Fiction de Quentin Tarantino, los aficionados al cine están divididos respecto a su triunfo.

Con su estructura no lineal, diálogos afilados y una visión estilizada de la violencia, Pulp Fiction se convirtió en un referente cultural y en una de las películas más influyentes de su tiempo.

Su contrincante en la categoría era "Pulp Fiction", una revolucionaria obra de Quentin Tarantino (Archivo)

La controversia radica en la percepción de que Forrest Gump representaba una visión conservadora y nostálgica de la historia estadounidense, mientras que Pulp Fiction era un símbolo del cine innovador y transgresor. La elección de la Academia fue interpretada por algunos como una preferencia por lo sentimental y tradicional sobre lo arriesgado y disruptivo.

Shakespeare apasionado

Cuando Harrison Ford abrió el sobre y pronunció el nombre de Shakespeare in Love como la ganadora del Oscar a Mejor Película en 1999, la sorpresa y la confusión inundaron la sala. La mayoría de los asistentes y críticos esperaban que la estatuilla fuera para Rescatando al soldado Ryan, el épico drama bélico de Steven Spielberg que ya había sido aclamado como una obra maestra.

Sin embargo, lo que ocurrió aquella noche fue el desenlace de una de las campañas más agresivas en la historia de los premios de la Academia, liderada por Harvey Weinstein y su estudio, Miramax Films.

Los premios Oscar que ganó "Shakespeare In Love" han sido opacados por la sombra de poder que ejerció Harvey Weinstein (Grosbygroup)

Dirigida por John Madden, Shakespeare in Love es una historia ficticia sobre un joven William Shakespeare (Joseph Fiennes) que, mientras lucha con el bloqueo creativo, encuentra inspiración en su amor prohibido por Viola de Lesseps (Gwyneth Paltrow).

La película, que combina romance, comedia y drama, obtuvo una recepción positiva de la crítica y fue vista como una propuesta encantadora y sofisticada. Con 13 nominaciones, frente a las 11 de la obra de Spielberg, entró de lleno en la carrera por los Oscar.

En la categoría más codiciada, Shakespeare apasionado también se enfrentaba a otros fuertes candidatos como Elizabeth, La delgada línea roja o la célebre La vida es bella.

La obra de Spielberg, "Rescatando al soldado Ryan", compitió categoría a categoría con la película de Miramax. (Archivo)

Estos títulos perdieron peso ante la maquinaria de publicidad que erigió y aprovechó Miramax, con proyecciones y eventos exclusivos para los votantes. Se dice incluso que el estudio difundió la idea de que, más allá de su impactante escena inicial, Rescatando al soldado Ryan perdía impacto narrativo.

Spielberg, por su parte, optó por no involucrarse en la contienda promocional, confiando en que la calidad de su película hablaría por sí sola.

Crash

La victoria de Crash en 2006 generó polémica al haberse impuesto a Secreto en la montaña, el aclamado drama romántico de Ang Lee sobre la relación entre dos vaqueros.

Brokeback Mountain había sido la gran favorita de la temporada de premios, y acumuló galardones en festivales y eventos clave como los Globos de Oro y los BAFTA. Sin embargo, a medida que se acercaba la entrega de los Oscar, empezaron a surgir dudas sobre su triunfo debido a posibles prejuicios dentro de la Academia.

Crash (2004), la peor elección de la Academia en los Oscar. (Lionsgate)

Figuras como los actores Ernest Borgnine y Tony Curtis criticaron abiertamente la película, señalando que John Wayne jamás habría aprobado un filme con protagonistas homosexuales.

Crash, en cambio, comenzó a ganar terreno con su victoria en los premios del Sindicato de Actores (SAG), un indicador importante debido a la alta presencia de actores entre los votantes de la Academia. Dicho filme era un drama coral dirigido por Paul Haggis que hablaba sobre tensiones raciales en Los Ángeles.

Ya en la ceremonia, Crash triunfó también sobre sus otras tres competidoras en la categoría Mejor Película: Munich, Capote y Buenas noches, buena suerte.

Con el tiempo, la victoria de Crash ha sido considerada una de las decisiones más cuestionadas en la historia de los Oscar. El filme además fue acusado de tratar el racismo de forma superficial y de reducir un problema estructural a conflictos individuales.

Se ha difundido que "Secreto en la montaña" perdió fuerza con los votantes debido a prejuicios por su trama homosexual. (Archivo)

Años después, en una encuesta realizada por The Hollywood Reporter en 2015, cientos de miembros de la Academia admitieron que, de poder volver a votar, habrían elegido a Secreto en la montaña como la verdadera ganadora.

Green Book

Dicen que la historia tiende a repetirse, y el sinsabor de Crash volvió a sentirse entre los aficionados cuando la Academia le entregó el premio mayor de la noche a Green Book.

Dirigida por Peter Farrelly, la película está basada en la relación real entre el pianista afroamericano Don Shirley (Mahershala Ali) y su chofer italoamericano Tony Lip (Viggo Mortensen), quienes recorren el sur de Estados Unidos en la década de 1960. A lo largo del viaje, la película aborda cuestiones raciales en un contexto de segregación, aunque con un enfoque centrado en la amistad entre ambos personajes.

El Óscar a mejor película de "Green Book" fue cuestionado por la narrativa ligera que ofrecía sobre el racismo (Universal Pictures)

La principal crítica hacia Green Book apuntó a su narrativa, que algunos consideraron como un ejemplo del “típico salvador blanco”. La familia de Don Shirley también expresó su desacuerdo con la forma en que el filme retrató su relación con Tony Lip, y señaló que el guion, coescrito por el hijo de Lip, presentaba una visión inexacta de los hechos reales.

Otros nominados ese año fueron BlacKkKlansman de Spike Lee, Pantera Negra de Ryan Coogler y Roma de Alfonso Cuarón, esta última considerada por muchos como la gran favorita.

La propuesta del director mexicano había ganado ya el León de Oro en el Festival de Venecia, además de otros premios en los BAFTA y los Globos de Oro. No obstante, su distribución a través de Netflix generó resistencia dentro de la Academia, lo que pudo haber afectado sus posibilidades de llevarse el premio principal.

'Roma', de Alfonso Cuarón, se convirtió en 2019 en el primer filme mexicano en ganar el premio a Mejor Película de habla no inglesa en los Oscar.

Marisa Tomei

Esta es una de las historias más intrigantes de los Oscar y sus ganadores. En la ceremonia de 1993, Marisa Tomei dejó a todos en shock cuando fue nombrada como Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en la comedia Mi primo Vinny.

En la categoría competían actrices de renombre como Vanessa Redgrave, Judy Davis, Miranda Richardson y Joan Plowright, todas con trayectorias más consolidadas y con nominaciones en otras galas de la temporada de premios, lo que hacía de Tomei la candidata con menos posibilidades en la carrera.

Lo que comenzó como una sorpresa pronto se convirtió en una teoría de conspiración. Se rumoreó que Jack Palance, el actor encargado de anunciar el premio, había leído mal la tarjeta, ya sea por confusión o por estar bajo los efectos del alcohol.

La victoria de Tomei es un hecho anecdótico, más que criticado. Sin embargo, el rumor fue tan persistente que la Academia tuvo que desmentirlo formalmente (Fotos: Captura Academy Award 1993)

La leyenda urbana fue que Palance “simplemente repitió el último nombre que había visto en el teleprompter” y que la Academia, para evitar una situación embarazosa, nunca corrigió el supuesto error.

Como la historia se viralizó por años, la propia Academia tuvo que desmentirla en varias ocasiones. Un representante de Price Waterhouse, la firma encargada del conteo de votos, aclaró que si hubiese ocurrido un error, los responsables habrían subido al escenario inmediatamente para corregirlo.

Con el tiempo muchos miembros de la industria reconocieron el mérito de la actuación de Tomei, por su carisma y energía en el papel de Mona Lisa Vito.

Aunque la actriz admitió que los rumores fueron dolorosos en los primeros años posteriores a su victoria, la actriz luego abordó lo sucedido con humor, llegando a bromear sobre ello en Saturday Night Live.