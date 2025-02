Karla Sofía Gascón asistirá a los Oscar y Netflix pagará los gastos tras la polémica en redes

Netflix apoyará a Karla Sofía Gascón para que asista a los Premios Oscar 2025. (REUTERS/AP)

Karla Sofía Gascón, nominada a Mejor Actriz en los Premios Oscar por su interpretación en el musical Emilia Pérez, se convertirá en la primera mujer trans en la historia en competir en esta categoría. Sin embargo, la artista ha estado en el centro de la polémica durante esta temporada de premios debido a publicaciones pasadas en X (antes Twitter), en las que expresó opiniones controversiales sobre la comunidad musulmana, la muerte de George Floyd y la diversidad en los Premios Óscar.

Las críticas recibidas la llevaron a ausentarse de eventos clave como los Critics Choice Awards, los BAFTA y los SAG Awards, pese a estar nominada en todas estas ceremonias. Por esta razón, se esperaba que tampoco asistiera a la ceremonia de los Premios de La Academia, pero parece que si estará presente.

La revista The New York Post publicó que según fuentes cercanas a la producción les confirmaron que Netflix financiará los gatos de Karla Sofía Gascón para que pueda ser parte de los Premios Óscar el próximo 2 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, pese a que unas semanas la plataforma de streaming eliminó su imagen de la publicidad para esta cinta.

Pese a que Netflix eliminó a Karla Sofía Gascón de la publicidad de 'Emilia Pérez', pagarán sus gastos para los Oscar. (X / Netflix)

Los detalles de su participación en la gala aún están en proceso de definición. Se desconoce si caminará por la alfombra roja, dará entrevistas o se sentará junto a sus coprotagonistas Zoe Saldaña y Selena Gomez, así como el director Jacques Audiard.

Además, The New York Post aseguró que las fuente les comentó que antes de su llegada a los Óscar, la española también tiene previsto asistir a los Premios César en París el 28 de febrero. Ni la actriz ni Netflix han hecho comentarios oficiales sobre su presencia en los Óscar.

Cabe destacar que Karla Sofía Gascón hizo historia al convertirse en la primera mujer trans en ganar el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes. También fue la primera mujer trans en ser nominada en una categoría de actuación cinematográfica en los Globos de Oro. Representada por la agencia UTA, la artista sigue siendo una de las figuras más destacadas de esta temporada de premios.

Karla Sofia Gascón se convirtió en la primera mujer trans en ganar un premios en El Festival de Cannes (REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo)

Las disculpas de Karla Sofía Gascón

En un comunicado emitido el 30 de enero a diferentes medios de comunicación, Karla Sofía Gascón pidió disculpas, luego de que resurgieran publicaciones en redes sociales donde expresaba comentarios controvertidos sobre la religión y el racismo.

“Quiero reconocer la conversación en torno a mis publicaciones pasadas en redes sociales que han causado dolor. Como alguien que pertenece a una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y lo siento profundamente por aquellos a quienes les he causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad”, dijo la artista.

Sin embargo, luego de una entrevista con CNN en Español el 1 de febrero, donde la actriz reiteró sus disculpas, anunció que no volvería a hacer declaraciones públicas sobre el tema.

Karla Sofía Gascón dijo que ya no daría más declaraciones después de su entrevista con CNN. (Captura de pantalla / CNN)

Por otra parte, Karla Sofía Gascón declaró que hay personas que quieren perjudicarla en su contienda a ganar la estatuilla de la Academia. Durante una entrevista con un importante medio brasileño, la famosa aseguró que hay una campaña de odio orquestada por el equipo de Fernanda Torres y su película I’m Still Here.

“Si gana ella, estupendo, si ganó yo, estupendo. Lo que no me gusta es que hay un equipo de redes sociales que trabaja alrededor de todas estas personas intentando demeritar mi trabajo y el de mi película, porque eso no lleva a ningún sitio. Para resaltar el trabajo de una persona no necesitas hundir el de los demás”, expresó.