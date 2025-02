Justin Baldoni tildó de “hipócrita” a Blake Lively por solicitar privacidad en la disputa legal por It Ends with Us

Justin Baldoni aseguró que Blake Lively se contradice con sus propias acciones. (Créditos: REUTERS/Caitlin Ochs. Scott A Garfitt/Invision/AP)

En un expediente legal presentado el martes 25 de febrero, Justin Baldoni acusó a Blake Lively de ser “hipócrita” en relación con la imagen que ella quiere que el público perciba. Esto ocurrió en el contexto de la disputa judicial que ambos enfrentan por los problemas surgidos durante la producción de la exitosa película It Ends with Us.

El actor de 41 años señaló en los documentos revisados por Fox News Digital que, al solicitar “protecciones aumentadas”, la famosa de 37 años estaba contradiciendo sus acciones previas, en las cuales habló públicamente sobre el caso.

“Dada la actividad con la que las Partes Lively han publicitado y litigado las reclamaciones de la Sra. Lively en los medios, nos sorprende ahora enterarnos de la vehemencia con la que ella desea impedir que el público acceda a material y pruebas relevantes”, se lee en los documentos judiciales.

Los abogados de Justin Baldoni dijeron estar sorprendidos por la actitud de Blake Lively (REUTERS/Caitlin Ochs)

Blake Lively presentó una demanda por acoso sexual en diciembre, mientras que Justin Baldoni la demandó a ella, a su esposo Ryan Reynolds y a su publicista Leslie Sloane por difamación y extorsión. Además, el director solicitó una compensación de 400 millones de dólares en su demanda presentada el mes pasado. Sin embargo, Lively ha negado las acusaciones de Baldoni, y tanto Reynolds como Sloane han rechazado las afirmaciones del también productor.

Por otro lado, los abogados de Baldoni expresaron su sorpresa ante la solicitud de la actriz de ocultar “material y evidencia relevante” sobre el caso al público, especialmente considerando que ella y su equipo han expuesto públicamente sus acusaciones en los medios

El equipo legal de Justin subrayó que la actriz ha intentado deliberadamente atraer la atención hacia las acusaciones que presentó en su contra relacionadas con la producción de la película. En el expediente, se menciona que Blake filtró detalles de una queja administrativa confidencial que había presentado ante el Departamento de Derechos Civiles de California en diciembre.

Los abogados de Justin Baldoni señalaron que Blake Lively fue la primera que filtró pruebas a los medios. ( Splash News/The Grosby Group/Captura: Gent's Talk Podcast)

El actor y su equipo han argumentado que Blake Lively y su grupo de relaciones públicas han hecho declaraciones en los medios con el objetivo de “rehabilitar su imagen” tras las acusaciones de abuso de poder y control creativo durante la filmación de It Ends with Us. Además, los abogados de Baldoni mencionaron un sketch planeado por Ryan Reynolds para el especial SNL50, en el que se hacía referencia al escándalo.

En la presentación judicial del martes, los abogados de Justin sostuvieron que la solicitud de Lively para que solo los abogados pudieran revisar ciertos materiales “no estaba justificada”.

También señalaron que la defensa de Lively argumentaba que limitar el acceso a esa información solo a los abogados era apropiado, dado que el litigio involucra reclamos de acoso sexual en el lugar de trabajo.

Blake Lively solicitó que todas las pruebas utilizadas en su caso contra Justin Baldoni solamente sean vistas por los abogados. (Nicole Rivelli/Sony Pictures)

En una presentación ante el tribunal el 20 de febrero, Blake Lively solicitó protecciones adicionales debido a los mensajes violentos que ha recibido, incluidos aquellos dirigidos a los testigos que la apoyan.

El equipo legal de la actriz citó una amenaza específica que preocupó a un testigo conocido por respaldar públicamente a Lively, quien fue amenazado con que su familia sería agredida sexualmente y asesinada a menos que el testigo aceptara “hacer una declaración y decir la verdad”.

El equipo legal de Blake también destacó que, aunque los detalles de la demanda de 138 páginas han sido expuestos públicamente, esto no debería invalidar su derecho a proteger otros aspectos personales y sensibles relacionados con el caso.

El equipo legal de Blake Lively denunció que pese a la demanda, existen datos sensibles que no deben ser filtrados. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP, archivo)

En respuesta, los abogados de Justin criticaron la solicitud de Blake, asegurando que sus demandas de privacidad están fuera de lugar, dado que ella misma ha difundido públicamente detalles sobre los supuestos incidentes de acoso.

Cabe destacar que pese a película It Ends with Us fue un éxito en taquilla, recaudando 148 millones de dólares en el mercado nacional y 350 millones de dólares a nivel global.