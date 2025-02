El multifacético James Marsden deslumbra con su papel en Paradise: “Siempre me vi más como un camaleón”

El actor James Marsden destaca por su versatilidad en proyectos de gran alcance, desde X-Men hasta su reciente participación en "Paradise" (Imdb)

“Siempre me vi más como un actor de personajes”, afirmó James Marsden en una entrevista con Esquire. Con su frase resumió una carrera marcada por la versatilidad, el riesgo y la capacidad de reinventarse en cada proyecto. Durante más de tres décadas, el actor construyó un camino único en Hollywood, desde sus inicios en X-Men hasta su reciente interpretación en Paradise, Marsden demostró que la clave de su vigencia radica en explorar nuevos territorios.

Ni bien irrumpió en la industria, Marsden rechazó la idea de ser encasillado. Su filmografía es prueba de ello: fue el galán de comedias románticas como 27 Dresses, el príncipe Encantada, el villano carismático de Jury Duty y hasta la voz amiga de Sonic en la adaptación cinematográfica del videojuego. “Parece que desde el inicio busqué hacer lo inesperado, y en parte es cierto”, reflexionó el actor. Además agregó: “No quiero que me encasillen. Amo alejarme lo más posible de mí mismo y asumir roles”.

La capacidad adaptativa de James Marsden conecta diferentes generaciones con papeles memorables su rol protagónico en la saga de Sonic (REUTERS)

En Paradise, la nueva serie de Hulu creada por Dan Fogelman, Marsden interpreta a Cal Bradford, un presidente de Estados Unidos que tras un evento de nivel extinción, lidera un grupo de sobrevivientes hacia una ciudad subterránea. La historia se desarrolla en dos tiempos: el presente, donde el agente del Servicio Secreto Xavier Collins (Sterling K. Brown) investiga su asesinato y el pasado, que reconstruye la vida de Bradford hasta su muerte.

El personaje es atrapante, complejo y cargado de contradicciones. “Es un hombre que al principio parece no preocuparse demasiado, en el fondo intenta hacer lo correcto”, explicó Marsden. Inspirado en figuras políticas como John F. Kennedy y George W. Bush, Bradford combina carisma, determinación y un lado oscuro que lo hace fascinante de ver en pantalla.

Los retos de interpretar a un líder mundial en un contexto apocalíptico eran enormes, pero Marsden asumió el desafío con entusiasmo. Paradise le permite desplegar toda su gama de registros: en algunos momentos es un hombre poderoso y seguro de sí mismo, en otros es un político que duda y se enfrenta a dilemas morales para tomar decisiones complejas.

En la serie "Paradise", James Marsden interpreta a un presidente estadounidense ficticio, inspirado por figuras como Bush y Kennedy (Disney Plus)

Una serie que conquistó al público

El éxito de Paradise tomó por sorpresa incluso a su protagonista. Durante el estreno de Zero Day (con Robert De Niro) en Nueva York, Marsden notó que muchos de los asistentes se acercaban para hablarle de su serie. “Me decían que no querían esperar una semana para ver el siguiente episodio. Eso me encanta”, comentó.

La producción logró atrapar a la audiencia con una combinación de suspenso, ciencia ficción y giros inesperados. Hulu ya confirmó una segunda temporada, lo cual refuerza un impacto en la audiencia. El protagonista atribuye parte del éxito al ritmo narrativo de la serie. “Es fácil mantener secretos y misterios, pero hacer que cuando se revelen sean realmente satisfactorios es lo difícil“, destacó Marsden.

Además, el duelo interpretativo con Sterling K. Brown fue uno de los puntos más destacados por la crítica. Sobre esto, Marsden confesó: “Sabía que tenía un reto enorme al trabajar con él. Es un actor tan magnético que incluso sin hablar acapara la atención”. Para que la relación entre sus personajes funcionara, decidió interpretar a Bradford con una actitud más relajada y carismática.

A lo largo de su trayectoria, Marsden construyó una carrera en la que no hay papeles que lo definan. Es por ello que los espectadores tienen diferentes percepciones sobre sus interpretaciones más destacadas; probablemente esta variación dependa según la generación y gusto de cada persona. Pero la capacidad de reinvención es lo que más enorgullece a Marsden. “Cuando miro mi carrera, me parece genial no estar atrapado haciendo una sola cosa. Simplemente yo me veo más como un camaleón”, resaltó el artista.

La actuación carismática de Marsden se contrapone a la de Sterling K. Brown en “Paradise”. Esa característica es uno de los aspectos más destacados por la crítica (Collage Infobae)

El sueño pendiente de ser Frank Sinatra

Si bien Marsden exploró por casi todos los géneros, hay uno en el que aún quiere profundizar: el musical. En una entrevista reciente con The New York Post, expresó su deseo de interpretar a un músico en su próximo proyecto. Su primera opción es Frank Sinatra.

“Siempre me gustó emular a los viejos crooners, como Bobby Darin, Dean Martin y Sinatra”, explicó. Le intriga que a pesar de su legado, nunca se haya hecho una gran película sobre la vida del icónico cantante. Sobre esto, añadió: “Creo que hay muchas historias fascinantes sobre Sinatra que podrían contarse, tanto las más oscuras como las más inspiradoras”.

Recientemente el actor señaló su interés en protagonizar un biopic musical sobre Frank Sinatra (Archivo)

La idea de un biopic de Sinatra le resulta especialmente atractiva porque no solo le permitiría actuar, sino también cantar. Marsden ya demostró su talento vocal en Hairspray y Encantada, y filmar un proyecto en el que pueda combinar ambas habilidades sería un sueño hecho realidad. “Me encantaría hacer algo como lo que Jamie Foxx hizo con Ray Charles en Ray”, concluyó.