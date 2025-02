Jennifer Love Hewitt celebró sus 46 años con una reflexión: “El mundo puede ser cruel con las mujeres que envejecen”

Jennifer Love Hewitt celebró sus 46 años con selfies sin maquillaje y un mensaje sobre la autoaceptación y el impacto del envejecimiento en las mujeres (Instagram/@jenniferlovehewitt)

Jennifer Love Hewitt celebró su cumpleaños número 46 el viernes 21 de febrero compartiendo en Instagram una serie de selfies sin maquillaje y un mensaje sobre el paso del tiempo y la autoaceptación.

La actriz de 9-1-1 publicó varias imágenes en las que aparece con el rostro al natural, luciendo un suéter azul claro y un collar dorado.

“46 años. Sin maquillaje y sin filtro (Uno de mis mejores amigos odia los filtros, así que esto es para ti)”, escribió en la publicación.

En el mensaje, Hewitt reflexionó sobre los desafíos que ha enfrentado recientemente. “Ha sido un comienzo de año difícil”, afirmó.

La actriz expresó su gratitud hacia su familia y amigos mientras reflexionaba sobre los desafíos personales al comenzar un nuevo año (Instagram/@jenniferlovehewitt)

Y agregó: “No me siento completamente yo misma. Pero, aun así, siento que tal vez todo esto sea para acercarme más a quien estoy destinada a ser. En esta sensación de pérdida y de estar perdida, he encontrado una extraña calma y una capacidad de dejar ir que normalmente no me resulta fácil”.

La actriz también expresó su gratitud hacia su esposo, Brian Hallisay, y sus tres hijos, Autumn, Atticus y Aidan, a quienes describió como “los mejores”. Además, mencionó a su madre y amigos, quienes la inspiran a ser “una mejor persona cada día”.

“He experimentado y visto cómo el mundo puede ser cruel con las mujeres a medida que envejecen, y sin embargo, he visto a las mujeres que admiro volverse más felices, atractivas y poderosas con cada año que suman”, escribió.

Brian Hallisay, esposo de Jennifer Love Hewitt, fue mencionado en su emotivo mensaje de cumpleaños como un pilar fundamental en su vida junto a sus tres hijos (Pacific Coast News/The Grosby Group)

Pese a los cambios que conlleva el envejecimiento, Jennifer Love Hewitt señaló que tiene todo lo que realmente necesita:

“No necesito nada más que momentos de alegría, seguir en la carrera que amo, más tiempo con amigos y comida deliciosa”. También expresó su deseo de que este año traiga “claridad y, con suerte, el regreso de un poco de magia”.

“Estoy profundamente agradecida por esta vida. Amo a todos los que eligen vivirla a mi lado y estoy lista para dar amor hoy a la versión más joven de mí y a la versión mayor, porque son mis compañeras de vida. Envío amor a todos y ¡salud por los 46!”, concluyó.

"El mundo puede ser cruel con las mujeres a medida que envejecen" escribió Hewitt en su publicación de cumpleaños en Instagram (AP)

La sexualización mediática en su adolescencia

En una entrevista reciente en el pódcast Breakdown, conducido por Mayim Bialik, la estrella de cine y televisión recordó cómo los medios la sexualizaron desde muy joven y cómo no fue hasta sus 30 años que tomó conciencia de ello.

“En mis 30, volví a mirar esa época y pensé: ‘Oh, Dios mío’”, contó. “Había hombres adultos hablándome sobre mis pechos en un programa de televisión cuando tenía 16 años, y la gente se reía de ello”.

En ese sentido, confesó que no recordaba esos episodios de su pasado. “No lo asimilé en ese momento, pero con el tiempo lo vi y fue muy extraño darme cuenta de que me habían convertido en un símbolo sexual antes de que yo supiera lo que eso significaba”, expresó.

Jennifer Love Hewitt rememoró comentarios inapropiados que recibió en entrevistas tras el éxito de "Sé lo que hicieron el verano pasado" (Columbia Pictures)

La actriz recordó cómo los comentarios sobre su apariencia eran constantes. “No sabía qué significaba ‘sexy’ cuando los medios me objetivaban todo el tiempo”, explicó. “Salía en la portada de revistas como Maxim y la gente se me acercaba diciendo: ‘Llevé tu revista en mi viaje la semana pasada’. No entendía lo que querían decir con eso. Es algo asqueroso”.

Tras el éxito de Sé lo que hicieron el verano pasado en 1997, que recaudó 125 millones de dólares a nivel mundial, Hewitt recordó que comenzaron a hacerle chistes en entrevistas, como: “Oh, sé lo que hicieron tus pechos el verano pasado”.

“Todos se reían, así que yo me reía también, porque se suponía que era gracioso”, dijo. “No me di cuenta en ese momento de que un hombre adulto estaba hablando sobre mis pechos en televisión nacional”.

Pese a ello, la artista aclaró que actualmente no culpa a los entrevistadores. “Era una cultura totalmente aceptada. A ellos se les permitía pensar que eso era apropiado, y yo respondía las preguntas y me reía con ellos. No tengo problema con que lo hicieran”, afirmó. “Pero cuando observas dónde estamos ahora en comparación con entonces, es realmente impactante”.

"No sabía qué significaba 'sexy' cuando los medios me objetivaban todo el tiempo" dijo la estrella sobre la presión mediática en su juventud (Columbia Pictures)

Jennifer Love Hewitt retomará su papel de Julie James en el próximo reinicio de Sé lo que hicieron el verano pasado dirigido por Jennifer Kaytin Robinson.

Además, compartirá pantalla con Freddie Prinze Jr., su coprotagonista en la película original, y un elenco renovado.