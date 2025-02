Los actores con más nominaciones en la historia que nunca ganaron un Oscar

Meryl Streep sobre el éxito de El diablo viste a la moda: “Los que se sorprendieron fueron los hombres” En una entrevista con Elle, la legendaria intérprete afirmó que el éxito de sus películas no la sorprendió a ella, sino a la industria, que sigue subestimando las historias femeninas pese a su popularidad

Will Smith reflexionó sobre la “maldición” que lo vincula con las muertes de Prince y Notorius BIG El actor reveló que habló con ambos íconos musicales horas antes de sus muertes. Estas extrañas coincidencias lo llevaron a reflexionar sobre su vida, informa Far Out