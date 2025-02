La actriz transgénero Hunter Schafer denunció que le entregaron un pasaporte en el que figura como varón

La actriz admitió que no esperaba que la política de Trump fuera aplicada tan rápidamente y expresó su sorpresa al recibir el documento con un marcador de género masculino. (Christoph Gollnow/dpa via AP, archivo)

La actriz y modelo Hunter Schafer, figura de la serie Euphoria, denunció en un video de TikTok que su nuevo pasaporte estadounidense la identifica como hombre.

Este cambio, que ella calificó como “sorprendente” y “preocupante”, se debe a una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en su primer día de mandato, que exige que los documentos oficiales reflejen el sexo asignado al nacer.

Schafer, quien tiene 26 años y ha sido una activista de los derechos trans desde su adolescencia, compartió en un video de más de ocho minutos que, al recibir su documento actualizado, notó que en la casilla correspondiente al sexo figuraba la letra “M” (male, masculino).

“Mi reacción inicial a esto, porque nuestro presidente es mucho de hablar, fue: ‘Lo creeré cuando lo vea’... y hoy lo vi en mi nuevo pasaporte”, afirmó la actriz en sus redes sociales.

Schafer explicó que, aunque completó su solicitud como mujer, el gobierno aparentemente cruzó datos con su certificado de nacimiento, donde aún figura como varón. (Créditos: TikTok)

La actriz explicó que no percibió algún cambio mientras hacía el trámite para obtener el documento y en su solicitud indicó su género como mujer, tal como lo ha hecho en otras ocasiones desde que cambió legalmente su marcador de género en la adolescencia.

Sin embargo, el Departamento de Estado de aplicó la nueva normativa. “No sé exactamente qué ha variado en el proceso, pero es la primera vez que me ocurre algo así desde la transición”, expresó.

La actriz también relató cómo llegó a esta situación. El año pasado, mientras filmaba en Barcelona, su pasaporte fue robado junto con su maleta y otros objetos personales. “Me hice un pasaporte de emergencia, que en aquel momento era muy sencillo. Básicamente, era una copia de mi antiguo pasaporte, pero temporal, y solo podía usarse durante un año”, explicó.

Al regresar a Estados Unidos, tramitó un pasaporte definitivo y fue entonces cuando se produjo el cambio.

La política de Trump sobre los documentos oficiales

Entre las recientes medidas del gobierno de Trump contra la comunidad trans, se incluye la prohibición de su participación en deportes femeninos (REUTERS/Nathan Howard)

La orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 20 de enero de 2025, titulada “Defendiendo a las mujeres del extremismo de la ideología de género y restaurando la verdad biológica en el gobierno federal”, establece que los documentos de identidad deben reflejar el sexo biológico de los ciudadanos.

Según un portavoz del Departamento de Estado consultado por USA Today, “per E.O. 14168, el Departamento de Estado emite pasaportes estadounidenses con el sexo biológico del solicitante al nacer”.

En sus primeras semanas de gobierno, el mandatario firmó varias órdenes ejecutivas similares, como la prohibición de que mujeres trans compitan en equipos deportivos femeninos, la restricción del acceso a tratamientos de transición para menores de 19 años y la prohibición de que personas trans se enlisten y sirvan abiertamente en el ejército.

La actriz lamentó que, con estas nuevas normativas, la vida de las personas trans se vuelva aún más complicada. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Al momento de publicar su video, Schafer enfatizó que no hizo su denuncia en busca de “drama” ni “consuelo”, sino para visibilizar el impacto real de estas políticas.

“No me importa una mierda que mi pasaporte ponga una M. Eso no cambia nada de mí ni de ser trans, aunque me haga la vida un poquito más difícil”, declaró en su video. Sin embargo, también expresó preocupación por las dificultades prácticas que esto le traerá al viajar al extranjero, especialmente en aeropuertos y controles migratorios.

“Voy a tener que presentarme ante agentes de la patrulla fronteriza y todo ese rollo mucho más a menudo de lo que me gustaría o de lo que es realmente necesario”, explicó.

Pese a la frustración y la incertidumbre que siente, Schafer cerró su mensaje con un mensaje de resistencia y afirmación de su identidad. “La gente trans es hermosa. Nunca vamos a dejar de existir, y nunca voy a dejar de ser trans, una letra en el pasaporte no puede cambiar eso”, concluyó.