7 bandas que se volvieron a reunir en 2024

Muchas bandas icónicas que se habían separado decidieron volver en 2024

En los últimos años, el regreso de bandas icónicas que se habían separado o entrado en un largo paréntesis se convirtió en una tendencia cada vez más común. Tras las pausas, las crisis internas o la muerte de miembros fundadores, muchos de estos grupos optan por retomar sus actividades, ya sea por razones emocionales, comerciales o debido a una demanda popular que nunca desaparece. Aunque algunos reencuentros son fugaces y otros se dan bajo circunstancias difíciles, la emoción que genera un concierto de una banda que marcó una generación sigue siendo indiscutible.

El fenómeno de los “reencuentros” alcanzó su punto álgido en este 2024, año en el que varias bandas legendarias regresaron o, al menos, anunciaron su vuelta a los escenarios. Ya sea por celebrar aniversarios importantes, nuevas formaciones o el simple deseo de compartir de nuevo su música con el público, estas siete bandas sorprendieron a sus seguidores con anuncios de giras y lanzamientos.

Las 7 bandas que volvieron a reunirse en 2024

1. Linkin Park

Linkin Park regresó con Emily Armstrong como vocalista tras la muerte de Chester Bennington

Uno de los regresos más esperados de la música moderna llegó en septiembre de 2024, cuando Linkin Park sorprendió a sus seguidores con un livestream global y la presentación de una nueva canción, “The Emptiness Machine”. El anuncio incluyó la incorporación de Emily Armstrong (de Dead Sara) como nueva vocalista y Colin Brittain en la batería. Este regreso tiene un peso emotivo, ya que la banda había quedado marcada por la trágica muerte de Chester Bennington en 2017. A pesar de las dudas sobre su futuro, los miembros sobrevivientes Mike Shinoda, Joe Hahn y Dave “Phoenix” Farrell decidieron seguir adelante con la música, y aunque Brad Delson permanece en la guitarra, las giras serán cubiertas por Alex Feder. Con un nuevo álbum, From Zero, en el horizonte y conciertos ya confirmados para 2025, Linkin Park parece estar más vivo que nunca.

2. No Doubt

No Doubt sorprendió con dos actuaciones en Coachella, despertando rumores de nuevos proyectos

Tras un largo período de silencio, No Doubt volvió a reunirse en 2024 para dos actuaciones destacadas en el festival Coachella. Aunque la banda no tiene planes de realizar más shows este año, los rumores sobre un nuevo material circularon, alimentados por la reciente actividad de los miembros, especialmente de la vocalista Gwen Stefani, quien sigue disfrutando de una exitosa carrera en solitario. No Doubt, que estuvo en su apogeo en los años 90, se había vuelto a juntar previamente en 2012 para el lanzamiento de Push and Shove, pero no habían vuelto a tocar juntos en años. Este regreso deja la puerta abierta para nuevos proyectos, aunque por ahora parece ser un evento limitado.

3. Oasis

Oasis, liderado por los hermanos Gallagher, anunció su gira mundial para 2025

Los eternos rivales y hermanos Liam y Noel Gallagher finalmente enterraron el hacha de guerra. En un giro inesperado, Oasis anunció su regreso para una gira mundial en 2025, que coincide con el 30º aniversario de su álbum más exitoso, What’s the Story Morning Glory? Este regreso marca la reconciliación de los hermanos y plantea interrogantes sobre el resto de la formación que acompañará a los Gallagher en los escenarios. Los rumores sobre los miembros que se sumarán al proyecto siguen siendo vagos, pero sin duda, el regreso de Oasis es uno de los más celebrados de la temporada.

4. Sex Pistols

Sex Pistols vuelve a los escenarios sin Johnny Rotten, reemplazado por Frank Carter (Photo by Richard E. Aaron/Redferns)

El regreso de los Sex Pistols en agosto de 2024 fue inesperado, especialmente porque Johnny Rotten, el vocalista original, no formó parte de la reunión debido a las disputas legales que siguieron a la serie de FX Pistol en 2022. En su lugar, la banda reclutó a Frank Carter de “Frank Carter & the Rattlesnakes” como cantante para una serie de conciertos en Londres. Los miembros originales Steve Jones, Glen Matlock y Paul Cook volvieron a juntarse por primera vez desde 2008, y el resultado fue una serie de shows que fueron recibidos con entusiasmo por los fans. Esta formación también está confirmada para presentarse en el festival Download de 2025. Aunque no es el regreso completo de la alineación original, sigue siendo un evento importante para los fanáticos del punk.

5. Los Piojos

Los Piojos retoman su actividad con conciertos en diciembre de 2024 y enero de 2025

La banda argentina Los Piojos, originaria de El Palomar, celebró en 2024 su esperado regreso con un anuncio emocionante: tras 15 años de separación, vuelven con su Ritual Piojoso para ofrecer conciertos en el Estadio Único de La Plata los días 14, 15, 18, 21 y 22 de diciembre y 25 y 26 de enero de 2025. Este reencuentro, que fue confirmado a través de un video promocional, también incluye su participación en festivales como Cosquín Rock (febrero de 2025) y Quilmes Rock (abril de 2025).

6. The Cure

The Cure lanza "Songs of a Lost World", su primer álbum en 16 años

En el ámbito gótico, The Cure sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su primer álbum de estudio en 16 años, Songs of a Lost World. A pesar de que muchos creían que la banda se enfocaría en remasterizaciones y giras de sus discos anteriores, Robert Smith y compañía demostraron que aún tenían música nueva para ofrecer. “Alone”, el primer sencillo de este álbum, sigue la estética característica de la banda, evocando la atmósfera melancólica y etérea de sus trabajos más emblemáticos de los 80s. El álbum, que fue anticipado durante años, promete ser un nuevo capítulo en la longeva carrera de la banda.

7. Slayer

Slayer, tras anunciar su retiro, confirmó conciertos en festivales de 2024 y 2025 (Facebook)

El regreso de Slayer en 2024 fue una sorpresa para muchos, especialmente porque la banda había anunciado su retiro en 2018. Sin embargo, en una jugada inesperada, la banda volvió para realizar una serie de conciertos en festivales en 2024. Aunque Kerry King había estado trabajando en su propio proyecto en solitario, con un álbum en camino, Slayer decidió dar una última oportunidad a los escenarios. Aunque el Louder Than Life Festival tuvo que cancelarse debido al mal tiempo, Slayer ya confirmó su participación en el festival en 2025, lo que deja abierta la posibilidad de más presentaciones en el futuro.