A 55 años de la tragedia de Altamont: la noche en que una persona fue asesinada durante un concierto de los Rolling Stones

La tragedia de Altamont marcó el fin de todo un movimiento cultural (AP Photo)

El 6 de diciembre de 1969, los Rolling Stones organizaron un festival gratuito en el Altamont Speedway, intentando cerrar su gira con un gesto que contrarrestara las críticas de ser mercenarios por el alto costo de las entradas. Sin embargo, el evento culminó en tragedia con un homicidio que simbolizó el fin abrupto de la era de paz y amor de los años 60.

Desde el inicio, el concierto estuvo lleno de problemas logísticos. El lugar se cambió varias veces y cuando se estableció en Altamont, apenas dos días antes del evento, el sitio carecía de instalaciones básicas como baños portátiles y tiendas médicas. La ubicación del escenario en un lugar bajo generó problemas de seguridad.

Una decisión crítica fue contratar a la sección de San Francisco de la banda de motociclistas Hells Angels para garantizar la seguridad del evento pagándoles con cerveza. Esta medida, aparentemente sugerida por los Grateful Dead, quienes finalmente no se presentaron, contribuyó al caos. La multitud de 300,000 asistentes, con el ánimo alterado por alcohol, LSD y anfetaminas, y la agresividad de los Hells Angels, provocó peleas constantes. Marty Balin de Jefferson Airplane fue golpeado y dejado inconsciente durante su presentación.

El show de los Rolling Stones en Altamont se enfrentó a varias decisiones logísticas que pusieron en riesgo a los asistentes. El haber contratado al grupo de motociclistas, los Hells Angels, como seguridad, terminó por empeorar todo Shutterstock

Al caer la noche, cuando los Rolling Stones subieron al escenario, la situación era ya insostenible. Mick Jagger fue atacado por un fan al llegar en helicóptero, y durante su actuación, Meredith Hunter, un joven de 18 años, trató de subir al escenario armado con un revólver. Alan Passaro, miembro de los Hells Angels, lo interceptó y lo apuñaló hasta la muerte. La banda, al parecer ajena al homicidio, continuó su presentación para evitar una revuelta mayor.

Los momentos finales del concierto fueron capturados en la película documental Gimme Shelter. Passaro fue juzgado por asesinato en 1971, pero fue absuelto tras considerar la evidencia de autodefensa. La autopsia de Hunter reveló que estaba bajo los efectos de metanfetamina.

Con los años, los miembros de los Rolling Stones compartieron su perspectiva de los acontecimientos. Mick Taylor, quien fuera guitarrista de la banda entre 1969 y 1974, aseguró que el incidente dañó mucho la imagen de los Stones ante los medios. Además, reiteró que no se debería buscar culpables, tomando en cuenta la histeria colectiva que el evento en sí generó.

Mick Taylor, guitarrista de los Rolling Stones entre 1969 y 1974, aseguró que el desastre de Altamont afectó mucho a la imagen de la banda (Créditos: Facebook/Mick Taylor)

“Creo que nos afectó a todos muy profundamente. Lo único que nos afectó mucho fue que nos acusaran y nos hicieran responsables de lo que pasó. Y realmente no se puede culpar a nadie en ese tipo de histeria colectiva. La gente en Estados Unidos sabe que los Hells Angels son una organización violenta. Sólo por eso, no creo que debieran haber sido contratados como guardias de seguridad, porque eso les da automáticamente una excusa”.

Bill Wayman, bajista de The Rolling Stones hasta 1993, pareció no darle mucha importancia al caso, pues aseguró que el riesgo de ser atacado en el escenario siempre estuvo latente a lo largo de la trayectoria de la banda.

“Siempre estás abierto a que te disparen en el escenario. Siempre eres consciente de ello. No piensas en ello, pero cualquiera con un poco de sentido común pensaría que existe la posibilidad de que en un momento u otro algún loco vaya a... Quiero decir, ya nos han disparado con una pistola de aire comprimido en el escenario. (El baterista Charlie Watts) recibió un perdigón en la mejilla”.

El bajista original de The Rolling Stones, Bill Wyman, aseguró que ser atacado en el escenario era un medio constante para los integrantes de la banda (Photo by Paul Bergen/Redferns)

Mick Jagger también compartió que, debido a la mala organización que el concierto tenía incluso antes de empezar, muchos de sus amigos le aconsejaron que no se presentara. Además, reiteró el miedo que sintió cuando el caos se desató.

“Algunas personas, amigos míos, me dijeron: ‘Tienes que tener más cuidado, no puedes ir’. Yo dije: ‘Bueno, es más o menos lo que hago, así que tengo que hacerlo’. Si no lo hago, ¿qué voy a hacer? Hubo algunos sitios en los que sí que dio miedo, y hubo muchas confiscaciones de armas y cosas así. No digas que no me asusté, me asusté mucho”.

Mick Jagger reveló que muchos amigos le aconsejaron no presentarse en Altamont debido al caos en el que ya se había convertido desde las primeras horas de la tarde (AP)

El concierto de Altamont se convirtió en un símbolo del fin del ideal hippie que promovía la paz y el amor a través de la música. Este evento marcó un cambio profundo en la percepción de los festivales de música y la cultura de los años 60.