Miley Cyrus reveló quién tuvo la idea de su polémica actuación en los Teen Choice Awards 2009

Miley Cyrus recordó su controversial presentación en los Teen Choice Awards de 2009 Créditos: YouTube/formofconfetti

Miley Cyrus desveló recientemente un detalle poco conocido sobre una de sus primeras actuaciones controvertidas.

La cantante contó que fue su madre, Tish Cyrus, quien ideó su performance con un tubo de baile en un carrito de helados durante los Teen Choice Awards de 2009.

Como se recuerda, este fue momento que marcó uno de los primeros episodios polémicos en su carrera artística.

En una conversación íntima con su hermana Brandi Cyrus en el programa Spotify’s Billion Club, la estrella pop recordó el momento que generó considerable atención mediática.

“¿Sabes de quién fue la idea?”, preguntó Miley a su hermana, quien inmediatamente identificó a su madre como la responsable creativa detrás de la polémica actuación.

El tubo de baile en la actuación de Miley en 2009 fue ideada por su madre, Tish Cyrus, según revela la cantante (REUTERS/Lucy Nicholson)

“Así es, fue idea de mi madre. Siempre me deja tomar la culpa”, añadió la artista con un tono entre irónico y divertido. “Cuando me metí en problemas al día siguiente, ¿adivina quién no estaba por ningún lado? Tish Cyrus”, completó.

La intérprete, que saltó a la fama mundial con la serie de Disney Channel Hannah Montana, proporcionó más contexto sobre aquella actuación en un video de TikTok el año pasado.

“Había grabado ‘Party in the U.S.A.’ y estaba haciendo mi primera actuación en los Teen Choice Awards. Mi madre me dijo: ‘Creo que sería genial que estuvieras en un parque de caravanas, porque de ahí es de donde realmente venimos’”, explicó, revelando el origen conceptual de su performance.

Miley Cyrus también restó importancia a la controversia sobre el tubo de baile, argumentando que era principalmente un elemento de estabilidad durante su presentación.

"No era un tubo de baile, era para estabilidad", aclaró la cantante sobre su presentación en vivo de "Party in the U.S.A." (Hollywood Records/Disney)

“Aparentemente bailando en un carrito de helados con un tubo de baile, pero no era un tubo de baile, era solo para estabilidad. ¡Tenía un tacones! Chicos, ¿qué querían de mí? ¿Realmente iba a hacer mi actuación sin bailar sobre un carrito de helados?”, bromeó.

Un detalle personal que destacó fue que este fue “el primer momento en que usé joyas de diamantes reales en el escenario”. Y en referencia a su perspectiva única sobre aquel momento de su carrera temprana, señaló: “Ustedes recuerdan un viejo camión de helados, yo recuerdo los diamantes”.

En aquella época, incluso las publicaciones especulaban sobre su trayectoria. Un artículo de revista titulado “¿Se está convirtiendo Miley en la próxima Britney Spears?” recibió una respuesta irónica de la artista: “¡Ojalá! Si Dios es bueno”, evidenciando su sentido del humor y ambición profesional.

Los padres de la artista, Billy Ray y Tish, estuvieron presentes en el show (Captura Nickelodeon)

Miley Cyrus rechaza acusaciones de plagio en “Flowers”

Paralelamente a sus recuerdos de juventud, la artista también ha estado involucrada en una compleja disputa legal relacionada con su exitoso tema “Flowers”.

Tempo Music Investments, que posee derechos parciales de la canción “When I Was Your Man” de Bruno Mars, presentó una demanda por supuesta infracción de derechos de autor.

Los abogados de Miley Cyrus, representados por Peter Anderson del bufete Davis Wright Tremaine, presentaron una moción formal para desestimar la demanda.

Miley Cyrus explicó las diferencias creativas entre "Flowers" y la canción de Bruno Mars. "When I Was Your Man" en una acción legal en curso (Atlantic)

Argumentan técnicamente que Tempo solo posee “derechos no exclusivos” al haber adquirido los intereses de uno de los cuatro coautores, lo que según la ley federal de derechos de autor no le otorga legitimidad para demandar.

La demanda alega que “Flowers” incorporó elementos más allá de las letras, incluyendo aspectos melódicos y armónicos de “When I Was Your Man”.

Sin embargo, Cyrus destaca las “notables diferencias” entre ambas canciones, argumentando que cualquier similitud se limita a “bloques de construcción musical básicos” no protegidos por derechos de autor.

Sobre las acusaciones de plagio de "Flowers", la estrella pop y sus abogados argumentan la falta de legitimidad en la demanda (Captura YouTube)

En una entrevista reveladora con British Vogue, Miley Cyrus explicó el proceso creativo detrás de “Flowers”, revelando que el coro originalmente tenía un enfoque completamente diferente.

“Solía ser más como de los años 50. La canción más triste. Como: ‘Claro, puedo ser mi propia amante, pero tú eres mucho mejor’”, explicó, mostrando la evolución de su composición musical.

El tema permaneció ocho semanas consecutivas en el primer puesto del Hot 100 y ganó un prestigioso premio Grammy. Mientras tanto, la disputa legal continúa sin que Bruno Mars ni los otros coautores se hayan pronunciado sobre el caso, manteniendo un discreto silencio ante las acusaciones.